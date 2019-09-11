صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

الصحف أشارت إلى أن حكومة نور الدين بدوي بالجزائر في طريقها لتقديم استقالتها للرئيس المؤقت خلال أيام، بعد تقرير هيئة الوساطة والحوار الوطني الذي صدر قبل أيام
تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.
ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات.
وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وأوضحت صحيفة "الخليج" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعهد أمس، بإعلان ما يسمى السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
ونقلت "الاتحاد" عن نتنياهو قوله في خطاب تليفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية
وأوضحت صحيفة "الخليج" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعهد أمس، بإعلان ما يسمى السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
ونقلت "الاتحاد" عن نتنياهو قوله في خطاب تليفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".
وأكد عزمه على ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه.
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حذر، أمس، من أن استمرار التصرفات الإسرائيلية الهوجاء يهدد بإشعال المنطقة بصورة لن تكون في صالح أمن أو استقرار أي طرف.
وقال أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة أمس: "لدى إسرائيل في اللحظة الحالية غطاء سياسي توفره لها الولايات المتحدة، بما يمكنها من الاعتداء على الأراضي العربية في بعض دول المنطقة كما شهدنا خلال الأسابيع الماضية. إنه نوع من اللعب بالنار وسلوك استعراضي لا غرض من ورائه إلا الدعاية الانتخابية".
وبالانتقال للشأن السوري، تناولت "الاتحاد" استهداف طائرات حربية روسية أمس، بغارتين، مواقع بشمال غرب سوريا في قصف جوي هو الأول على المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار فيها قبل عشرة أيام، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأ في نهاية أغسطس سريان وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو ووافقت عليه دمشق.
وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "البيان" تحت عنوان "الميليشيا تصعد في الحديدة مع بدء عمل المراقبين"، أن ميليشيا الحوثي صعدت من خروقاتها بعد ساعات من بدء عمل فرق الرقابة المشتركة على تثبيت وقف إطلاق النار والشروع في استكمال تنفيذ بنود اتفاق "ستوكهولم" بشأن إعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.
وأشارت "الخليج" إلى أن مصادر القوات اليمنية المشتركة ذكرت أن ميليشيا الحوثي جددت قصفها واستهدافها العنيف لمناطق متفرقة في مديرية "التحيتا" جنوب مدينة الحديدة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، حيث قصفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية "التحيتا" منتصف نهار أمس وغداة تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وتثبيته.
وبالانتقال إلى الجزائر، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ"الاتحاد" عن أن حكومة نور الدين بدوي، رئيس الوزراء، في طريقها إلى تقديم استقالتها للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح خلال أيام، بعد تقرير هيئة الوساطة والحوار الوطني الذي صدر قبل أيام وأوصى بإقالة الحكومة استجابةً لمطالب الحراك الشعبي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكومة ستطرأ عليها تغييرات كبيرة وربما لن يبقى منها سوى وزيرين أو ثلاثة، كما سيتم تعيين وزير جديد للثقافة خلفا لمريم مرداسي التي استقالت الشهر الماضي ولم يتم تعيين بديل لها.
دوليًّا، كشفت "الخليج" عن عودة موسم الإقالات داخل البيت الأبيض من جديد، ليطيح بأقوى رجال الإدارة الأمريكية، بعدما فاجأ الرئيس دونالد ترامب الجميع، أمس الثلاثاء، معلنا إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون؛ لأنه يختلف بشدة مع مواقفه، لكن الأخير المشهور بمواقفه المتشددة حيال عدد من القضايا الدولية، كذّب ترامب، قائلا إنه تقدم باستقالته، بينما أرجعت تقارير الخلاف بين الرجلين إلى الموقف من التفاوض مع حركة طالبان.
وأفادت "الاتحاد" أن هوجان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، قال إنه تم تعيين تشارلي كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي، بدلا من جون بولتون.