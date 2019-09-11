صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

الصحف أشارت إلى أن حكومة نور الدين بدوي بالجزائر في طريقها لتقديم استقالتها للرئيس المؤقت خلال أيام، بعد تقرير هيئة الوساطة والحوار الوطني الذي صدر قبل أيام

تحرير:وفاء بسيوني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

صحف إماراتية

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت صحيفة "الخليج" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعهد أمس، بإعلان ما يسمى السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن، وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة. ونقلت "الاتحاد" عن نتنياهو قوله في خطاب تليفزيوني: "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية