رياضة

ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.
وقال رونالدو عقب المباراة حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كما أقول دائمًا، لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز، ربما تعلمت هذا لما حققته من ألقاب جماعية، فالشيء المهم هو مساعدة المنتخب الوطني". وسجل رونالدو رباعية أمس، وقبلها سجل هدفا في شباك صربيا، وعن تلك الحصيلة التهديفية المميزة قال: "هدفي هو
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البرازيل-وبيرو (7)

بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.
فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
فان دايك

راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
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البرتغال-وهولندا‎ (3)

مباريات مرتقبة في التصفيات المؤهلة لليورو اليوم

تتواصل اليوم مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020 من خلال 7 مباريات، وتستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة، وتحتل فرنسا الصدارة برصيد 12 نقطة بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة تستقبل ألبانيا الرابعة برصيد 6 نقاط نظيرتها أيسلندا الثالثة برصيد 12 نقطة على ملعب إيلباسان أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء، كما تستقبل مولدوفا الخامسة برصيد 3 نقاط نظيرتها تركيا الثانية برصيد 12 نقطة الساعة 8:45 مساء على ملعب زيمبرو.
رونالدو

ساري يطالب رونالدو بالعودة إلى مستويات ريال مدريد

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتخطى حاجز الـ40 هدفًا هذا الموسم مع السيدة العجوز، وتكرار أرقامه التهديفية المبهرة التي سبق وأن حققها مع ريال مدريد على مدار 9 سنوات قضاها بين جدران قلعة سانتياجو بيرنابيو، ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى عقد ساري جلسة مؤخرًا مع رونالدو للتحدث عن دوره في الفريق، وهو الأمر الذي انعكس مباشرة في الجولة الماضية في الدوري الإيطالي، عندما سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في شباك نابولي.
هولندا - ألمانيا‎

ألمانيا وهولندا في صراع الصدارة بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الإثنين، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما ترحل ألمانيا لمواجهة إيرلندا الشمالية على ملعب ويندسور بارك في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب ويندسور بارك، وتحتل إيرلندا الشمالية صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، في الوقت الذي توجد فيه ألمانيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل هولندا الثالثة برصيد 6 نقاط لمواجهة إستونيا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، في تمام الساعة 8:45 مساءً على ملعب لي كوك أرينا.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

العلامة الكاملة هدف إسبانيا وإيطاليا بتصفيات اليورو

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها جزر فارو، على ملعب المولينون في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن مباريات المجموعة السادسة، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بينما تتذيل جزر فارو الترتيب دون رصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس المجموعة يحتضن ملعب فريندز أرينا القمة الإسكندنافية عندما تستقبل السويد، صاحبة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، نظيرتها النرويج الثالثة برصيد 8 نقاط، وذلك في تمام الساعة 8:45 مساءً.
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