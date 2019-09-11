ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

كريستيانو رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.

وقال رونالدو عقب المباراة حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كما أقول دائمًا، لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز، ربما تعلمت هذا لما حققته من ألقاب جماعية، فالشيء المهم هو مساعدة المنتخب الوطني". وسجل رونالدو رباعية أمس، وقبلها سجل هدفا في شباك صربيا، وعن تلك الحصيلة التهديفية المميزة قال: "هدفي هو

وقال رونالدو عقب المباراة حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كما أقول دائمًا، لا ألعب كرة القدم من أجل الجوائز، ربما تعلمت هذا لما حققته من ألقاب جماعية، فالشيء المهم هو مساعدة المنتخب الوطني".



وسجل رونالدو رباعية أمس، وقبلها سجل هدفا في شباك صربيا، وعن تلك الحصيلة التهديفية المميزة قال: "هدفي هو الاستمرار على هذا الخط، أصعب شيء تم القيام به بالفعل، وهو الفوز على صربيا واليوم على ليتوانيا".



واختتم النجم البرتغالي: "لقد اقتربنا، المباريات القادمة ستكون ضد لوكسمبورج وأوكرانيا، إذا فزنا أعتقد أنها ستكون كافية".



يذكر أن البرتغال هي حاملة لقب البطولة، حيث توجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها في نسخة 2016 التي احتضنتها فرنسا.