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أول يوم دراسي.. المدارس تستقبل التلاميذ بـ«الزحمة»

تحرير:إسلام الشاذلي| تصوير: سامح أبو حسن ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
أول يوم دراسي
أول يوم دراسي
في أول يوم دراسي، توافد المئات أطفال رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على المدارس، وسط توجيه الأهالى نصائح لهم فى بداية العام الدراسى منها الجلوس فى الأماكن المخصصة والاستمتاع بالدراسة، وحرص أولياء الأمور على التقاط الصور مع أبنائهم احتفالا بدخول العام الدراسى، كما احتفل الأطفال مع بعضهم بالمرح واللعب داخل فناء المدرسة. وشهدت بعض المدارس في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، زحامًا شديدًا خاصة في المدارس الحكومية، نظرًا لتوافد أولياء الأمور مع أبنائهم للاطمئنان على عليهم وتسكينهم داخل الفصول.
وأدى تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى وأطفال مرحلة رياض الأطفال تحية العلم بطابور الصباح فى أول يوم دراسى، كما رددوا النشيد الوطنى، وسط حضور الأهالى والمعلمين.وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية وانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، خاصة بمحيط مجمعات
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طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الدكتور-أبو-بكر-رمضان

جثمان عالم النووي أبو بكر عبد المنعم يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان قادما من المغرب لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، بعد أن وافته المنية خلال وجوده بمراكش منذ عدة أيام إثر أزمة قلبية. وكان العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية قد شارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات وصعد إلى غرفته وطلب من إدارة الفندق نقله إلى المستشفى.
سامح-شكرى (3)

شكري: شرط أساسي يحسم عودة سوريا للجامعة العربية

قال وزير الخارجية سامح شكري، أن سوريا دولة عربية مهمة، وأن هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية، بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي، مشيرا في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، بشأن مناقشة موضوع عودة سوريا في الاجتماع، إلى أن الموضوع لم يتم تداوله بشكل واسع، مؤكدا أنه بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

بقرار جمهوري.. السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.. وتنص المادة 276 من الدستورعلى أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم ينفي تأجيل الدراسة: غدا تبدأ

اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر جروب "ادعم طارق شوقي" على تطبيق "واتس اب"، اليوم الثلاثاء، أنه لا أساس من الصحة للأنباء المتداولة عن تأجيل الدراسة، وأنها سوف تبدأ في موعدها، غدا الأربعاء، لصفوف رياض الأطفال، والأول والثاني الابتدائي، وعن أسباب تأخر دخول عدة صفوف في بعض المدارس، قال وزير التعليم: "هذه مشكلة جاهزية المدرسة أو قرار محلي، وليست لها علاقة بموعد بدء الدراسة حول الجمهورية".
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

بسبب المرتبات.. فض اعتصام 930 عاملا بشركة في الجيزة

تمكنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل بعد التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا. وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد وجّه محمد عيسى وكيل الوزارة ومدير القوى العاملة في الجيزة، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنّها في الإطار القانوني.
بالوعه (3)

22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.
بالوعه (3)

«بالوعات الصرف الصحي».. إهمال ينذر بكارثة

فجرت قضية مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية، كارثة سرقة أغطية البالوعات دون وجود إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، وهو ما ينجم عنه العديد من الأزمات والمشكلات ويهدد حياة العديد من المواطنين. الأزمة التي وقعت مؤخرا طرحت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في سرقة أغطية البالوعات، وأسباب عدم وجود إجراءات رقابية واضحة لمنع تفاقم تلك الظاهرة، والدور المنوط بالمحليات القيام به لمواجهة الظاهرة بصورة رادعة، وهل تكفي القوانين والعقوبات لردع المخالفين؟
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