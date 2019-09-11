أول يوم دراسي.. المدارس تستقبل التلاميذ بـ«الزحمة»

تحرير:إسلام الشاذلي| تصوير: سامح أبو حسن ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

أول يوم دراسي

في أول يوم دراسي، توافد المئات أطفال رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على المدارس، وسط توجيه الأهالى نصائح لهم فى بداية العام الدراسى منها الجلوس فى الأماكن المخصصة والاستمتاع بالدراسة، وحرص أولياء الأمور على التقاط الصور مع أبنائهم احتفالا بدخول العام الدراسى، كما احتفل الأطفال مع بعضهم بالمرح واللعب داخل فناء المدرسة. وشهدت بعض المدارس في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، زحامًا شديدًا خاصة في المدارس الحكومية، نظرًا لتوافد أولياء الأمور مع أبنائهم للاطمئنان على عليهم وتسكينهم داخل الفصول.

وأدى تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى وأطفال مرحلة رياض الأطفال تحية العلم بطابور الصباح فى أول يوم دراسى، كما رددوا النشيد الوطنى، وسط حضور الأهالى والمعلمين.وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية وانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية، خاصة بمحيط مجمعات