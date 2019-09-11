راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص

فيرجيل فان ديك

أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".

ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها فان ديك هذا الموسم، إذ قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2005. كما توج فان ديك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، المقدمة من قبَل رابطة اللاعبين المحترفين، بعدما حل ليفربول ثانيًا بفارق نقطة

ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها فان ديك هذا الموسم، إذ قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2005.



كما توج فان ديك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، المقدمة من قبَل رابطة اللاعبين المحترفين، بعدما حل ليفربول ثانيًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.



وتطرق راموس للحديث عن البند الموجود في عقد ليونيل ميسي الذي يتيح له حرية الرحيل الصيف المقبل، قائلا: "أتحدث دائمًا عنه بشكل جيد، أعتقد أن له مطلق الحرية في اتخاذ القرارات التي يعتقد أنها مناسبة له، لكن بالنسبة لي يتبقى عامان في عقدي مع ريال مدريد، وسأحاول الاستمتاع بهما".