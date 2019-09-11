رياضة

راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠١ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
ويأتي ذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها فان ديك هذا الموسم، إذ قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2005. كما توج فان ديك بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، المقدمة من قبَل رابطة اللاعبين المحترفين، بعدما حل ليفربول ثانيًا بفارق نقطة
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البرازيل-وبيرو (7)

بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.
فرحة-الاهلى‎ (6)

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
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ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.
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نابولى

رئيس نابولي يرفع شعار التحدي أمام ليفربول

طالب رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورينتيس، لاعبي فريقه بمواجهة ليفربول بغضب شديد في أرض الملعب من أجل تحقيق الانتصار، وذلك عندما يتواجه الفريقان يوم 17 سبتمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقال دي لورينتيس، حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "حين هزمنا ليفربول في مباراة ودية بنتيجة كبيرة (4-0)، لكنني لا أريد أن يمنحنا هذا راحة بال، علينا أن ندخل لأرض الملعب ونحن في حالة غضب كبيرة جدًا وتركيز شديد كما لو أننا نلعب مباراة الموسم، لأن كل مواجهة يجب أن تكون لقاء الموسم، وبهذه الطريقة يمكننا تحقيق أهدافنا".
فان دايك

نجم ليفربول يدخل اهتمامات ريال مدريد

يرغب ريال مدريد في مواصلة تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الريدز الموسم الماضي، وقيادته للفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وبحسب صحيفة "إكسبريس"، سيبذل ريال مدريد قصارى جهده، من أجل إقناع فان دايك بحمل قميص "الأبيض الملكي" قريباً، رغم إدراك ريال مدريد لرغبة المدافع الهولندي في البقاء مع ليفربول، والفوز معه بكل الألقاب الممكنة.
فان دايك

ليفربول يقترب من مكافأة فان دايك بعقد جديد

أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى اقتراب المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من تجديد تعاقده مع ليفربول، وذلك تقديرًا للمستويات المميزة التي قدمها مع الريدز منذ انضمامه للفريق في شهر يناير من عام 2018، حيث قاد الفريق في الموسم الأول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أبطال أوروبا، وفي الموسم الماضي قاد ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
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