سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

حشيش - أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

وأمام رجال الشرطة، أقر المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والأسحة النارية لحماية تجارتهما الآثمة. وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية