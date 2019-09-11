جريمة

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
حشيش - أرشيفية
حشيش - أرشيفية
تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
وأمام رجال الشرطة، أقر المتهمان بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما والأسحة النارية لحماية تجارتهما الآثمة. وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية
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جثة (5)

مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في البحيرة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزله الكائن بقرية شنديد، التابعة لمركز إيتاى البارود، فى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها فى مستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ تلقاه العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، باستقبال شاب جثة هامدة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.
جثة (3)

تطور جديد في وفاة «الخواجة» داخل قسم الوراق

باشرت نيابة الوراق، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة وفاة متهم بقضية مخدرات وشهرته «كريم الخواجة» داخل حجز القسم، وقررت النيابة استدعاء مأمور القسم، والضابط «النوبتجي» في يوم الواقعة، لسماع أقوالهما، وأمرت كذلك بالتحفظ على دفاتر القسم، وفحص السجل الجنائي للمتهم المتوفي، كما قررت النيابة بإشراف المستشار محد المنشاوي، المحامي العام، استدعاء عدد من المحتجزين لسماع إفاداتهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لبيان التقاطها صورا أثناء سقوط المجني عليه، 45 سنة، أمام حجز القسم، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
طعن-بالسكين

بالسكين.. عاطل يقتل سايسا وأهالي فيصل يسلموه للشرطة

نجحت قوات الأمن في الجيزة بمعاونة أهالي منطقة فيصل، اليوم الثلاثاء، في القبض على عاطل قتل سايسا بشارع المساحة وسط ذهول المارة من الجيران والأهالي، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، لحين استصدار قرارا بدفن الجثة بعد تشريحها، لبيان وتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بشارع أحمد لطفي، وناظرت النيابة العامة جثة المجني عليه.
محكمة-النقض

جلسة عاجلة لنظر طعن ليبيا على تعويض عائلة مصرية 261 مليون دولار

قال مصدر قضائي إن محكمة النقض تعكف حاليا على تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن المقدم من الحكومة الليبية على الحكم الصادر من محكمة مستأنف القاهرة بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة لعائلتهم أثناء حكم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويعتبر النزاع بين العائلة المصرية (ورثة كامل ونيقولا وجورجي حبيب - آل حنا) والسلطات الليبية في قضية "آل حنا"، من أقدم النزاعات القضائية، نظرا لكون الأرض موضوع النزاع تم تأميمها في سبعينيات القرن الماضي.
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هيروين

سقوط عصابة «اللمبي» للاتجار في المخدرات بشبرا

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على تشكيل "اللمبي" للاتجار في المخدرات، في شبرا الخيمة، والذي يضم 3 عاطلين، ضُبط بحوزتهم كمية من الهيروين والأسلحه النارية والذخيرة، وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق، بإشراف المستشار أشرف الجيلاني المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، والذي أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت معلومات سرية قد وردت للعقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، تفيد باتجار 3 عاطلين في المخدرات، ويحوزون أسلحه نارية وذخيرة.
فلوس

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
حشيش

ضبط عاطلين بـ2 كيلو هيروين وحشيش في القناطر الخيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين الخام والحشيش قبل توزيعها على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات . تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث القناطر الخيرية يفيد ضبط مصطفى م ع 32 عاما عاطل وسامح غ ع 33 عاما عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش والهيروين تقدر بحوالى 2 كيلو جرامات ومبالغ مالية وهواتف محمولة .
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