رياضة

اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

تحرير:أحمد محمد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
الأهلي
الأهلي
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
وأضاف أنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفةً بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية. وأشار الاتحاد إلى أنه تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019، وفقا لمواقع الإحصاءات
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البرازيل-وبيرو (7)

بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.
فان دايك

راموس يدعم فان ديك في صراع الكرة الذهبية

أكد مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، سيرجيو راموس، أحقية مدافع ليفربول والمنتخب الهولندي "فيرجيل فان ديك" بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. قال راموس، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا فاز فان ديك بالكرة الذهبية، فسيكون ذلك عن استحقاق، لأنه مدافع كبير، ويملك مميزات كثيرة ومتعددة، أن تكون مدافعًا فالأمر أكثر تعقيدًا، لكن يبدو أنه لن يقتصر على ميسي وكريستيانو رونالدو الآن، فقد بات الطريق مفتوحًا للآخرين أيضًا".
البرتغال - رونالدو‎

ماذا قال رونالدو بعد رباعية ليتوانيا؟

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله سوبر هاتريك في فوز منتخب بلاده البرتغال على ليتوانيا، بنتيجة 5-1، أمس الثلاثاء ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وبعد البداية الضعيفة للبرتغال في التصفيات بالتعادل على أرضها في أول مباراتين أمام كل من صربيا وأوكرانيا، تمكنت من الفوز خارج ميدانها على صربيا برباعية، قبل أن تسجل أمس خماسية في شباك ليتوانيا، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثاني، في المجموعة التي يتأهل منها أول منتخبين للنهائيات.
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اتحاد-الكرة (2)

قبل نهائي الكأس.. 3 تحذيرات من اتحاد الكرة للجماهير

أصدر اتحاد الكرة، بيانًا رسميًا، لتوضيح التعليمات المطلوب الالتزام بها في مباراة الزمالك ونظيره بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، بحضور 20 ألف متفرج، في نهائي مسابقة بطولة كأس مصر، موضحا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم السبت، أنه "انطلاقا من سعي اتحاد الكرة، لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته، وحصرا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة الجمهور والمنافسة أو يؤثر عليها"، وأهاب الاتحاد بالجماهير بضرورة الحرص على 3 التزامات.
عمرو الجنايني

قرار نهائي.. الجبلاية تحسم نسخة كأس مصر 2019

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، موقف الجبلاية من تسليم بطل مسابقة كأس مصر، النسخة الجديدة من الكأس التي انتشرت في وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز، التي ستجمعهما غدًا الأحد، سيتسلم النسخة القديمة من الكأس وليس الشكل الجديد كما يشاع، وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي بطل مسابقة الدوري موسم 2018 /19 سيتسلم الدرع القديم، وسيقام له احنفالية بالتنسيق مع الشركة الراعية سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المُقبلة.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى يهاجم الجنايني: أنتم صدقتوا إنكم اتحاد كورة؟

فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، تعليقا على تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام. وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تعيين جمال الغندور، رئيسا للجنة الحكام، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة اللجنة. وكان الجنايني قد عقد جلسة مع الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يكشف سر تأجيل الإعلان عن مدرب المنتخب

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، والمتحدث باسم الاتحاد، عن أسباب تأجيل إعلان اسم مدرب منتخب مصر، بعدما كان من المحتمل إعلانه الأربعاء. وقال إسماعيل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك أولويات لدى اتحاد الكرة على رأسها مواعيد جدول الدوري، مشيرًا إلى أنه من الوارد مناقشة المعايير الخاصة باختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني، نافيًا تصريحه في وسائل الإعلام بأن الإعلان اسم المدرب سيكون يوم الأربعاء، لكنه قال حينها أن ذلك أمر وارد.
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