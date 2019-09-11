اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

تحرير:أحمد محمد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

الأهلي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.

وأضاف أنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفةً بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية. وأشار الاتحاد إلى أنه تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019، وفقا لمواقع الإحصاءات