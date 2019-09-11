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ارتفاع جنونى فى إيرادات السينما.. 5 أسباب تفسر ذلك

«الفيل الأزرق 2» يصل إلى 100 مليون جنيه.. و«ولاد رزق 2» يلاحقه بـ90 مليونا.. ودراسة علمية تنصف هنيدى ومحمد سعد.. «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» نمبر ون الحقيقى
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
مع وصول إيرادات فيلم «الفيل الأزرق» للنجم كريم عبد العزيز، إلى حاجز الـ100 مليون جنيه ليصبح أول فيلم مصرى يصل إلى نادى المئة، كانت هناك ضرورة للوقوف على أسباب الارتفاع الجنونى في الإيرادات، وتحليل الأرقام القياسية التى حققتها السينما المصرية فى السنوات الأخيرة، وأسباب تدافع الجمهور على السينما رغم الارتفاع الكبير فى أسعار التذاكر، وهل بذلك «الفيل الأزرق 2»، هو الأعلى إيرادا فى تاريخ السينما المصرية؟ بالبحث فى القضية، وجدنا دراسة علمية تتحدث عن الفيلم الأنجح فى تاريخ السينما المصرية، تقلب كل الموازين.
قام بالدراسة محمد حسين، مدير التحرير والأبحاث والمحتوى بمجلة السينما العربية، وحاول من خلالها الوصول إلى قائمة مبسطة تشير إلى أعلى الأفلام إيرادًا، والمفارقة أنها لا تضم أيا من الأفلام التى أُنتجت منذ عام 2014 وحتى عام 2019، وهى الفترة التى شهدت رواجًا جنونيا فى أرقام الإيرادات، إذ حقق فيلم «لف
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زحام-شديد-على-سينمات-وسط-البلد-القاهره-في-ثالث-ايام-العيد‎ (6)

بعد عرض 9 أفلام| انتهاء فعاليات ملتقى ميدفست بالصعيد

انتهت بنجاح جوله ملتقى "ميدفست – مصر السينمائي" بالوجه القبلي في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم عرض 9 أفلام قصيرة من 5 دول مختلفة في حضور المخرجة هالة جلال، والدكتورة أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، دكتورة منى أبو الغار، المخرج هاني خليفة، دكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دكتورة إيناس الجزار، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنانة إنجي وجدان.
المخرج -محمد- فاضل (1)

«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
ستموت في العشرين

ستموت فى العشرين.. روح النيل الذى أنار سماء البندقية

لم تحظَ الأفلام التى تميل إلى الطابع السودانى بشهرة كبيرة على الصعيد الدولى من قبل، على الرغم من وجود طابع خاص يتميزون به، يميل إلى الأصالة نوعًا ما، ولكن جاء المخرج أمجد أبو العلا بقصة رائعة تجمع بين الغموض والنبوءة فى فيلمه "ستموت فى العشرين"، حيث لمعت سماء البندقية فى إيطاليا، بحصوله على جائزة "أسد المستقبل" منذ يومين، ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم روائى طويل لأمجد أبو العلا، وحكايته مستوحاة من قصة قصيرة تسمى "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى حمور زيادة.
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خالد-الصاوى (2)

تفاصيل دور خالد الصاوي في فيلمه الجديد «نوستالجيا»

يستعد النجم خالد الصاوي لتصوير فيلمه الجديد "نوستالجيا"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، كما تظهر النجمة نيللي كريم ضيفة شرف خلال الأحداث، ويجسد الصاوي شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة. والفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويعد "نوستالجيا" هو الاسم النهائي للعمل ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب ونجوم كبار كضيوف شرف خلال الأحداث، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
مهرجان-فينيسيا-السينمائى-الدولى

قائمة جوائز مهرجان فينيسيا.. تونسي أفضل ممثل

انتهت فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وذلك وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن في العالم، وكانت الفنانة التونسية هند صبري أول الوافدين للسجادة الحمراء، والمخرجة الأرجنتينية لوكريشيا مارتيل، والمخرج الصبري الشهير أمير كوستوريتسا، وعدد من نجوم السينما الإيطالية. ?وتم توزيع جوائز المهرجان وجاءت كالآتي: حصد فيلم الوثائقي joker جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. حصد الفيلم الوثائقي Babenco: Tell Me When I Die للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.
أوسكار 20192

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
اسراء-غريب (1)

كيف علق نجوم الفن على رحيل إسراء غريب؟

عدد كبير من نجوم الفن تفاعلوا مع قصة قتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب (21 سنة)، التي توفيت بمدينة ساحور بمحافظة بيت لحم نتيجة التعذيب من ذويها، إذ ضربها شقيقها على رأسها فدخلت في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة، وأثارت قصتها غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالقصاص، وصلت إلى حد إرسال العديد من الناشطين رسائل إلى الحكومة الكندية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شقيقها المقيم هناك، وأطلق عدد من المتابعين هاشتاج "#كلنا_إسراء_غريب"، وشارك عبر الهاشتاج عدد من نجوم الفن، وبينهم:
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