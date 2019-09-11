قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

قوات الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي "وردت معلومات مؤخرا بأن البناء في المنزل قد بدأ .. المسألة قيد التحقيق من قبل المسئولين المعنيين، ومراقبة المنازل التي يتم هدمها بانتظام للتأكد من عدم إعادة بنائها"، وأضافت، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت"، "يجب تدمير المنزل تماما حتى لا يمكن بناء أي شيء عليه".وفي يوليو