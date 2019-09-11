سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

تحرير:أ.ش.أ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
وقالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي "وردت معلومات مؤخرا بأن البناء في المنزل قد بدأ .. المسألة قيد التحقيق من قبل المسئولين المعنيين، ومراقبة المنازل التي يتم هدمها بانتظام للتأكد من عدم إعادة بنائها"، وأضافت، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت"، "يجب تدمير المنزل تماما حتى لا يمكن بناء أي شيء عليه".وفي يوليو
اقرأ المزيد
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
قصف الجزيرة الموبوءة بداعش

بـ36 ألف كيلو قنابل.. قصف جزيرة موبوءة بداعش (فيديو)

ألقت مقاتلات أمريكية أكثر 80 ألف رطل، أو ما يعادل 36 ألف كيلوجرام من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على «جزيرة موبوءة» بمسلحين لتنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما أعلنته التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب قناة «الحرة»، قال التحالف إن جزيرة كنعوص، التي تقع على نهر دجلة، جنوبي مدينة الموصل العراقية، محطة انتقال مهمة لمسلحين داعش الإرهابي في الدخول والخروج من وإلى سوريا. ?وقال ميجور جنرال إيريك هيل، قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة: «نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص».
قصف-غزة.PNG2 (3)

جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية عدة في قطاع غزة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها بأن غارات الاحتلال طالت مواقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح، وسط القطاع، وأرضًا زراعية في خان يونس، جنوبي القطاع. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
مجلس الأمن

الدول الإفريقية بمجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

طالبت الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي: جنوب إفريقيا، وساحل العاج، وغينيا الاستوائية، برفع العقوبات المفروضة على السودان، خصوصًا مع اعتباره من بعض الدول بلدًا داعمًا للإرهاب. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت الأعضاء الثلاثة غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة، أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي كان قد ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الإيجابية في هذا البلد.
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
محمود-عباس (4)

أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org