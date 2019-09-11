بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

البرازيل وبيرو

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.

ودخلت البرازيل المباراة بدون قوتها الضاربة بغياب كل من نيمار وداني ألفيس وتياجو سيلفا، الذين فضّل مدرب البرازيل "تيتي" إراحتهم في تلك المواجهة. وحاولت البرازيل تشكيل الخطورة من الحين للآخر من قبل اللاعب ريتشارلسون، إلا أن تألق حارس بيرو بيدرو جاييسي منعه من التسجيل. ومع افتقاد البرازيل زمام الأمور،

ودخلت البرازيل المباراة بدون قوتها الضاربة بغياب كل من نيمار وداني ألفيس وتياجو سيلفا، الذين فضّل مدرب البرازيل "تيتي" إراحتهم في تلك المواجهة.



وحاولت البرازيل تشكيل الخطورة من الحين للآخر من قبل اللاعب ريتشارلسون، إلا أن تألق حارس بيرو بيدرو جاييسي منعه من التسجيل.



ومع افتقاد البرازيل زمام الأمور، بدأ تيتي في الدفع بقوته الضاربة من نيمار وفينيسوس جونيور ولوكاس باكيتا وبرونو هنريكي، إلا أن ذلك لم يحسن من مستوى السليساو التي تعرضت للهزيمة الخامسة فقط في 46 مواجهة سابقة بينهما.



وقال فاجنر، ظهير البرازيل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "رويترز": "أتيحت لنا الفرص لكنهم عاقبونا من كرة ميتة. هذا درس لنتعلمه وسنستفيد منه، الهزائم جزء من اللعبة ويجب الخروج بدروس مستفادة".