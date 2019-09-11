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الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مسرح مصر
مسرح مصر
يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.
"روحين في زكيبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة "حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود"، وعدد آخر من الفنانين. ويعيش حمدي الميرغني حالة كبيرة من النشاط في الوقت الحالي بعد عودة تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل
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من غرفة العمليات.. حنان مطاوع تنشر صورة مولودتها «أماليا»

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أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
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«سوبيبور».. مسرحية تثير الجدل بسبب التعاطف مع اليهود

المحاولات مستمرة من قِبل إسرائيل لطمس الهوية العربية فى القدس، لأجل أن تتناسى الأجيال القادمة الحقيقة وأن تشطب دولة فلسطين من الخريطة، وهناك ممارسات صهيونية مستميتة لتحقيق أغراضها. وفى سياق آخر اشتعلت أزمة مؤخرًا داخل مصر بسبب ما وصفه البعض باختراق صهيونى للنشاط المسرحى فى مصر، ربما كلمات كبيرة وصادمة للجميع، ولكن دعونا ننطلق من الرسالة التى أشعلت لهيب الأزمة، وهى رسالة من قبل مسؤولين إسرائيليين يتوجهون بالشكر إلى فريق مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس، على عرض «سوبيبور»، الذى مثّل الجامعة بالمهرجان القومى للمسرح المصرى بدورته الـ12.
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نجوم يجربون حظهم مع البطولة| «نوستالجيا» خالد الصاوي

يبدو أن موسم "الأوف سيزون" كان فرصة للكثير من الفنانين الذين ينشغلون حاليًا بالتحضير لمشروعات درامية جديدة، سيكون هم أبطالها، ولعل السبب وراء ذلك هو قبول الجمهور لهم لموهبتهم التي برزت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وحتمًا ستكون تجربة البطولة المطلقة الأولى نقطة فارقة فى مشوارهم الفني حال النجاح، وليست الفرصة التي أتيحت لبعض النجوم لكي يعيشوا حالة النجاح بالبطولة المطلقة، قاصرة فقط على الدراما، بل امتدت إلى السينما أيضا التي فتحت ذراعها للكثيرين بالفترة الأخيرة، فهل ستكون التجربة ناجحة أم رهانا خاسرا؟
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البداية بـ«النهاية»| سينرجي تبدأ التحضير لرمضان 2020

بدأت شركة "سينرجي" التحضيرات الأولية لمسلسلات موسم رمضان 2020، وأول الأعمال التي بدأت في معاينات الديكور الخاص بها، مسلسل "النهاية- The End" للنجم يوسف الشريف الذي ينافس بقوة في السباق الرمضاني المقبل، وسافر فريق العمل إلى دولة الأردن منذ يومين لمعاينة أماكن التصوير، حيث إن هناك أكثر من دولة يتم تصوير المشاهد الخارجية فيها، وذلك يرجع لضخامة المشروع من حيث مواقع التصوير والتجهيزات والملابس والديكورات، ولذلك بدأت الشركة في الاستعدادات للعمل في وقت مبكر.
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