الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مسرح مصر

يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.

"روحين في زكيبة" تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة "حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود"، وعدد آخر من الفنانين. ويعيش حمدي الميرغني حالة كبيرة من النشاط في الوقت الحالي بعد عودة تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل