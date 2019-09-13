صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

استعدي للمدارس واعملي البقسماط بنكهات مختلفة

احرصي على تنويع الأصناف التي تقدمينها لأطفالك في اللانش بوكس، واهتمي بالعصائر الطازجة التي تقومين بإعدادها في المنزل، مع مجموعة من الخضراوات والفاكهة الطازجة
تحرير:آية أشرف ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
البقسماط
البقسماط
مع دخول المدارس تفكر كل ربة منزل في الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالها لتناولها خلال اليوم الدراسي، فتبدأ في تجهيز قائمة بالسندوتشات التي يمكن تجهيزها للأطفال، ويجب التنويع في هذه القائمة حتى لا يشعر الأطفال بالملل والروتين، كما يجب الحرص على تجهيز أنواع مختلفة من السناك للطفل تساعده على استكمال يومه الدراسي وتمده بالطاقة؛ على سبيل المثال، الفاكهة أو الخضراوات الطازجة يمكن أن تكون في "لانش بوكس" طفلك لتناولها كسناك، والبقسماط أيضًا بنكهاته المختلفة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق عمل البقسماط في المنزل بنكهات مختلفة.
بقسماط بالكمون المكونات كيلو دقيق ملعقة خميرة فورية ملعقة سكر وملح 3 بيضات ربع كوب زيت كوب ماء دافئ سمسم وكمون طريقة التحضير: - في وعاء اخلطي كل المكونات جيدا واتركي العجينة تخمر لمدة ربع ساعة على الأقل. - قطعي العجينة أصابع بالحجم المناسب لكِ. - ادهني العجينة بالبيض والسمسم والكمون، ثم ضعي البقسماط
اقرأ المزيد
اللحوم-الحمراء

احذري من هذه الأخطاء عند تحضير الـ«ستيك»

تحتارين كل يوم في الأكلة التي يمكنك طهيها، وعند سؤال زوجك عن رأيه يقول لكِ "أي حاجة"، ما يزيد حيرتك أكثر، وإذا كنتِ من النساء اللاتي يفضلن تناول الأطعمة غير التقليدية، وتحبين مشاهدة برامج الطهي عبر التليفزيون، فدعي اللحم المقلي والمسلوق جانبا، وعليك اختيار طهي الـ"ستيك"، وإذا لم تكن هذه المرة الأولى التي تقدمين فيها هذا الطبق، فيجب القول إن هناك بعض الأخطاء التي تقومين بها عند طهيه وليس لديك علم؛ لذا من المهم مراجعة أخطائك لعدم تكرارها، تعرفي عليها وفقًا لما ذكره موقع Reader's Digest.
كرات التمر بالمكسرات

البلح لذيذ.. جربيه في 5 أكلات مفيدة لصحة عائلتك

البلح من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بطعمه المميز، إضافة إلى العديد من الفوائد الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك البلح معروف أنه من الأكلات التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط، كما يساعد البلح في التخلص من تسوس الإنسان لأنه غني بمادة الفلور المهمة لحماية الأسنان، ويعالج أيضًا الضعف الجنسي ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، كما يقوي العظام لأنه غني بالمغنيسيوم ولذلك ينصح به لمرضى وكبار السن والحوامل أيًضًا خاصة أنه يقي الأم والجنين من الأنيميا، في السطور التالية نساعدك التعرف على بعض الأصناف التي يمكنك إعدادها من خلال البلح..
تورتة-كنافة-بالمانجو

استغلي موسم المانجو واعملي أشهى الحلويات

المانجو من الفواكه اللذيذة التي يعشقها الكثير منا، وتحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة، والمعادن أيضًا، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وتساعد في الحماية من سرطان البروستاتا، وتوفر ما يحتاج إليه الجسم من فيتامين k، ومفيدة لمرضى السكر لأنها تعمل على خفض نسبة السكر في الدم؛ وذلك لوجود نسبة كبيرة من الألياف بها. يمكنك استغلال موسم المانجو وتجهيز أشهى الحلويات لعائلتك، خاصة أن هذا النوع من الحلوى يكون بأسعار عالية. في السطور التالية نقدم لكِ طرق استخدام المانجو في أشهى الحلويات.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org