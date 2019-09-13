استعدي للمدارس واعملي البقسماط بنكهات مختلفة

احرصي على تنويع الأصناف التي تقدمينها لأطفالك في اللانش بوكس، واهتمي بالعصائر الطازجة التي تقومين بإعدادها في المنزل، مع مجموعة من الخضراوات والفاكهة الطازجة

تحرير:آية أشرف ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

البقسماط

مع دخول المدارس تفكر كل ربة منزل في الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالها لتناولها خلال اليوم الدراسي، فتبدأ في تجهيز قائمة بالسندوتشات التي يمكن تجهيزها للأطفال، ويجب التنويع في هذه القائمة حتى لا يشعر الأطفال بالملل والروتين، كما يجب الحرص على تجهيز أنواع مختلفة من السناك للطفل تساعده على استكمال يومه الدراسي وتمده بالطاقة؛ على سبيل المثال، الفاكهة أو الخضراوات الطازجة يمكن أن تكون في "لانش بوكس" طفلك لتناولها كسناك، والبقسماط أيضًا بنكهاته المختلفة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق عمل البقسماط في المنزل بنكهات مختلفة.

بقسماط بالكمون المكونات كيلو دقيق ملعقة خميرة فورية ملعقة سكر وملح 3 بيضات ربع كوب زيت كوب ماء دافئ سمسم وكمون طريقة التحضير: - في وعاء اخلطي كل المكونات جيدا واتركي العجينة تخمر لمدة ربع ساعة على الأقل. - قطعي العجينة أصابع بالحجم المناسب لكِ. - ادهني العجينة بالبيض والسمسم والكمون، ثم ضعي البقسماط