استعدي للمدارس واعملي البقسماط بنكهات مختلفة

احرصي على تنويع الأصناف التي تقدمينها لأطفالك في اللانش بوكس، واهتمي بالعصائر الطازجة التي تقومين بإعدادها في المنزل، مع مجموعة من الخضراوات والفاكهة الطازجة
مع دخول المدارس تفكر كل ربة منزل في الأكلات التي يمكن تقديمها لأطفالها لتناولها خلال اليوم الدراسي، فتبدأ في تجهيز قائمة بالسندوتشات التي يمكن تجهيزها للأطفال، ويجب التنويع في هذه القائمة حتى لا يشعر الأطفال بالملل والروتين، كما يجب الحرص على تجهيز أنواع مختلفة من السناك للطفل تساعده على استكمال يومه الدراسي وتمده بالطاقة؛ على سبيل المثال، الفاكهة أو الخضراوات الطازجة يمكن أن تكون في "لانش بوكس" طفلك لتناولها كسناك، والبقسماط أيضًا بنكهاته المختلفة. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق عمل البقسماط في المنزل بنكهات مختلفة.
بقسماط بالكمون
المكونات
كيلو دقيق
ملعقة خميرة فورية
ملعقة سكر وملح
3 بيضات
ربع كوب زيت
كوب ماء دافئ
سمسم وكمون
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي كل المكونات جيدا واتركي العجينة تخمر لمدة ربع ساعة على الأقل.
- قطعي العجينة أصابع بالحجم المناسب لكِ.
- ادهني العجينة بالبيض والسمسم والكمون، ثم ضعي البقسماط
بقسماط بالكمون
المكونات
كيلو دقيق
ملعقة خميرة فورية
ملعقة سكر وملح
3 بيضات
ربع كوب زيت
كوب ماء دافئ
سمسم وكمون
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي كل المكونات جيدا واتركي العجينة تخمر لمدة ربع ساعة على الأقل.
- قطعي العجينة أصابع بالحجم المناسب لكِ.
- ادهني العجينة بالبيض والسمسم والكمون، ثم ضعي البقسماط في الفرن، ثم اتركيه يبرد عند التقديم.
بقسماط مقرمش
المكونات
نصف كيلو دقيق
نصف كوب زيت
ملح وسكر
خميرة
2 ملعقة لبن بودرة
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي كل المكونات السابقة وتأكدي من تجانسها بشكل جيد.
- غطي المكونات واتركيها تخمر لمدة ساعة على الأقل.
- قسمي العجينة إلى كور صغيرة واتركيها مرة ثانية تخمر ربع ساعة على الأقل.
- شكلي الكور أصابع بالحجم المناسب لكِ، ثم رصيها في صينية الفرن.
- ضعي صينية الفرن واتركي البقسماط يتحمر من كل الجوانب.
البقسماط بالسمسم
المكونات
نصف كوب زيت
3 أكواب دقيق
خميرة فورية
ملح وسكر
بيضة
فانيليا
سمسم
حبة البركة
كمون وزعتر
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي الدقيق والخميرة مع رشة ملح وسكر، ثم زودي الزيت والماء واعجني كل المكونات حتى تحصلي على عجينة جيدة.
- اتركي العجينة تخمر لمدة ساعة على الأقل.
- افردي العجينة وأضيفي إليها بيضة وفانيليا، واعجنيها مرة ثانية حتى تتجانس كل المكونات.
- شكلي العجينة أصابع بالشكل المناسب لكِ، ثم رشي السمسم وحبة البركة والكمون والزعتر على العجينة.
- رصي البقسماط في الصينية وضعيها في الفرن حتى التأكد من تسويته، وتابعيه بحرص حتى لا يحترق.
بقسماط مسكر
المكونات
2 كوب دقيق
نصف كوب شوفان
ملعقة خميرة
2 ملعقة لبن بودرة
بيضة
ربع كوب زيت
فانيليا
عسل
ملح
طريقة التحضير:
- اخلطي الدقيق والشوفان والخميرة ولبن البودرة والملح، وتأكدي من خلط كل المكونات جيدًا.
- أضيفي العسل والزيت واستمري في تقليب كل المكونات، وأضيفي الماء بالتدريج حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- شكلي العجينة أصابع حسب الحجم المناسب لكِ، ثم ضعي البيض والفانيليا ورشة شوفان.
- ضعي البقسماط في صينية الفرن، واتركيه حتى ينضج واحرصي على متابعته حتى لا يحترق.
الباتون ساليه
المكونات
4 أكواب دقيق
نصف كوب زيت
نصف كوب سمنة
ملعقة سمسم
ملعقة كمون
ملعقة ينسون وشمر
ملعقة خميرة
رشة ملح
ملعقة كركم
ماء دافئ
ملعقة عسل
لبن
طريقة التحضير:
- في وعاء ضعي الملح والشمر والينسون والكمون والسمسم واحرصى على تقليب كل المكونات.
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-في وعاء ضعي الدقيق وأضيفي إليه السمنة والزيت، ثم خليط التوابل السابق، ثم زودي الماء واحرصي على العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- قسمي العجينة وجهزي أصابع البقسماط حسب الحجم والطول المناسبين.
- ادهني البقسماط بالعسل واللبن والسمسم، أو يمكنك الاستغناء عن السمسم ووضع الكمون أو حبة البركة، أو اتركيه سادة.
- ضعي البقسماط في صينية الفرن، حتى يتحول للون الذهبي.