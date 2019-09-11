صحف السعودية: ترامب يقيل بولتون بعد افتراق سياسي

الصحف أشارت إلى صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعدما رفض البرلمان البريطاني مرة أخرى، طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعماله حتى 14 أكتوبر

تحرير:وفاء بسيوني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

تصدرت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "الرئيس الأمريكي يطيح بمستشار الأمن القومي"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أمس الثلاثاء، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".

وأضاف: "سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم"، لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضا إنه عرض "الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترامب (دعنا نتحدث عنها غدا)". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد أمس، وجود خلافات كثيرة مع بولتون، قائلا: "كانت هناك مناسبات

وأضاف: "سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم"، لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضا إنه عرض "الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترامب (دعنا نتحدث عنها غدا)".



وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد أمس، وجود خلافات كثيرة مع بولتون، قائلا: "كانت هناك مناسبات كثيرة كنت خلالها على خلاف مع بولتون، لا شك في الأمر"، مضيفا: "نعمل بشكل وثيق مع الرئيس".

وطعن بولتون في رواية ترامب للأحداث، قائلا إن الرئيس لم يقدم على إقالته شخصيا، وكتب على "تويتر": "لقد قدمت استقالتي الليلة قبل الماضية، وقال الرئيس دعنا نتحدث عنها غدا".



وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن بولتون عارض بشدة الاجتماع الذي كان ترامب يريد إقامته سرا في منتجع كامب ديفيد مع قادة "طالبان"، وخطط ترامب لإجراء المحادثات حول اتفاق سري محتمل، يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب من أفغانستان.

ومن القضايا التي زادت الخلاف معارضة بولتون للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وتحت عنوان "طالبان تتوعد بمواصلة القتال بعد إعلان ترامب أن المحادثات بحكم الميتة"، تناولت صحيفة "الجزيرة" توعد حركة طالبان أمس الثلاثاء بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة"، مؤكدة أن واشنطن ستندم لتخليها عن المفاوضات.



وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول القتال، والثاني المحادثات والمفاوضات". مضيفا "إن أراد ترامب وقف المحادثات سنسلك الطريق الأول، وسيندمون قريبًا".



وجاء بيان طالبان بعد ساعات على إعلان ترامب أمام الصحفيين تخلي الولايات المتحدة عن المفاوضات بعد قرابة عام من المحادثات الهادفة لتمهيد الطريق أمام انسحاب أمريكي من أفغانستان بعد 18 عامًا من الحرب.



وأبرزت الصحف أيضا موقف المملكة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث ذكرت صحيفة "الوطن" أن الديوان الملكي أعلن عن إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن نيته إذا فاز بالانتخابات ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وتعتبر أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا.



كما تؤكد المملكة أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، معتبرة أن من شأن هذه الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية.

وحول الأوضاع في السودان، كشفت الصحف عن تحديد مجلس الوزراء السوداني، في أول اجتماع له أمس، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، 10 قضايا، ستكون لها الأولوية، خلال المئتي يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، إن اجتماع الحكومة ناقش بشكل موسع الأولويات التي ستعمل عليها أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة.

وذكرت "عكاظ" تحت عنوان "هل تطيح "بريكست" بـ"جونسون"؟"، أن البرلمان البريطاني سدد أمس الثلاثاء، صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعدما رفض مرة جديدة طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعماله حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المحدد لـ"بريكست".





وأحبط النواب للمرة الثانية خلال 5 أيام مذكرة قدمها جونسون طالبا دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر، إذ لم يتجاوز عدد المؤيدين لها 293 نائبا، أي أقلّ بكثير من أغلبية الثلثين اللازمة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وكان جونسون قد أكد قبل التصويت أنه لن يطلب "تأجيلا جديدا" لبريكست المقرر في 31 أكتوبر رغم أن قانونا بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ الإثنين، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية.





وحول الأزمة بين واشنطن وطهران، أوضحت "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتهم أمس، إيران بالتستر على "أنشطة نووية محتملة غير معلنة"، وذلك غداة مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالرد السريع على تساؤلات تتعلق بأنشطتها النووية. كما جاء الاتهام بعد إعلان إسرائيل اكتشاف مواقع سرية "لأنشطة نووية" إيرانية ذات طابع عسكري.

وقال بومبيو على حسابه في "تويتر" أمس إن "غياب التعاون التام من النظام الإيراني مع وكالة الطاقة الذرية يثير تساؤلات بشأن وجود أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة لدى إيران التي طالبتها الوكالة الأممية بالرد على تساؤلات متعلقة ببرنامجها النووي".



وأضاف أن هذا النمط يتناسب مع الأكاذيب الإيرانية المستمرة منذ 40 عاما، العالم لن ينخدع بذلك، وسنحرم النظام الإيراني من كل الطرق المؤدية إلى سلاح نووي.