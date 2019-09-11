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صحف السعودية: ترامب يقيل بولتون بعد افتراق سياسي

الصحف أشارت إلى صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون بعدما رفض البرلمان البريطاني مرة أخرى، طلبه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، قبل أن يتم تعليق أعماله حتى 14 أكتوبر
تحرير:وفاء بسيوني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تصدرت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "الرئيس الأمريكي يطيح بمستشار الأمن القومي"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أمس الثلاثاء، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".
وأضاف: "سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع القادم"، لكن بولتون قال في تغريدة على تويتر أيضا إنه عرض "الاستقالة الليلة الماضية وقال الرئيس ترامب (دعنا نتحدث عنها غدا)". وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية مايك بومبيو أكد أمس، وجود خلافات كثيرة مع بولتون، قائلا: "كانت هناك مناسبات
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قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
قصف الجزيرة الموبوءة بداعش

بـ36 ألف كيلو قنابل.. قصف جزيرة موبوءة بداعش (فيديو)

ألقت مقاتلات أمريكية أكثر 80 ألف رطل، أو ما يعادل 36 ألف كيلوجرام من القنابل الموجهة بأشعة الليزر على «جزيرة موبوءة» بمسلحين لتنظيم داعش الإرهابي شمالي العراق، وفقا لما أعلنته التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وبحسب قناة «الحرة»، قال التحالف إن جزيرة كنعوص، التي تقع على نهر دجلة، جنوبي مدينة الموصل العراقية، محطة انتقال مهمة لمسلحين داعش الإرهابي في الدخول والخروج من وإلى سوريا. ?وقال ميجور جنرال إيريك هيل، قائد المهمات الخاصة في القوات المشتركة: «نحن نحرم داعش من إمكانية الاختباء في جزيرة كنعوص».
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جيش الاحتلال يقصف مواقع عسكرية لـ«حماس» في غزة

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع عسكرية عدة في قطاع غزة. وأفادت «سكاي نيوز عربية» على لسان مراسلها بأن غارات الاحتلال طالت مواقع في بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، وفي دير البلح، وسط القطاع، وأرضًا زراعية في خان يونس، جنوبي القطاع. كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن، مساء الجمعة الماضي، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
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صحف سعودية

صحف سعودية: حكومة سودانية خلال 48 ساعة وضربة لجونسون

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء العديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر الشأن اليمني والتطورات في السودان والأوضاع في سوريا عناوين الصحف إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. نبدأ من اليمن ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الانتقالي مجدداً في جدة لإطلاق حوار عدن"، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي وصل إلى جدة أمس، تلبية لدعوة الرياض لعقد حوار يجمع المجلس الانتقالي مع وفد الحكومة الشرعية بعد اندلاع أحداث عدن مطلع الشهر الماضي.
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
صحف سعودية

صحف سعودية: ارتباك في بريطانيا وعودة عدن لليمن

تصدّر تعليق البرلمان البريطاني مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما تناولت استعادة الجيش اليمني مدينة عدن، وأطلعتنا الصحف على الأوضاع في لبنان وتطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، وأبرزت زيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية، إذ كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أربك المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست".
صحف-سعودية

صحف سعودية: موسكو تعاقب أنقرة والبشير في القفص

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. في افتتاحيتها تحت عنوان "موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد تفاهم شرق الفرات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في ريف إدلب، لاختبار مدى التزام موسكو باتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بعد أيام على توصل أنقرة وواشنطن إلى تفاهمات عسكرية حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.
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