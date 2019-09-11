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تناولك موزة واحدة صباحا فكرة سيئة.. تشعر بالتعب

تحرير:فيروز ياسر ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
تناول الموز صباحا
تناول الموز صباحا
إذا كان لديك وقت قصير خلال الصباح ولا تستطيع تناول شيء فغالبا ما تختار موزة واحدة على أساس أنها فاكهة صحية تساعدك على الشبع، ولكن المحزن في الأمر أنه على الرغم من أن الموز مليء بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وخال من الكوليسترول والصوديوم فإنه ليس جيدا عند تناوله كأول وجبة خلال اليوم، وذلك حسبما أوضح داريل جيوفر، خبير التغذية. عندما تتناول الموز صباحا بمفرده فإنك تشعر بالطاقة لفترة قصيرة وبعدها تشعر بالتعب نتيجة احتوائه على 25% من السكر والحموضة المعتدلة".
ينصح جيوفر بأنه إذا كنت تتناول الموز صباحا، فيجب التخلي عن هذه العادة، كما يجب تناوله كوجبة خفيفة في منتصف اليوم، وإضافة الدهون الصحية أو التوابل إليه، كما يقول: "لأن الموز حمضي، يجب عليك تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنسيوم دون اندفاع السكر"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور»
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اضطرابات-الجهاز الهضمى

دراسة: بكتيريا الأمعاء تساعد في محاربة السرطان

يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة حيوية، ولكن بعضها أكثر تأثرًا من الآخر. وعلى سبيل المثال، الجهاز الهضمي يعمل بفاعلية كبيرة في هضم الطعام، وامتصاص العناصر الغذائية المهمة، لكن عند التعرض لبعض المشكلات الصحية، مثل عسر الهضم، يحدث خلل كبير به ولا يستطيع القيام بوظائفه الطبيعية، وتظهر أعراض ذلك متمثلة في التشنجات والغازات. وآخر ما جاءت به الدراسات أن التعزيز من البكتيريا في القناة الهضمية يساعد في محاربة السرطان، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
فوائد-القيلولة-في-وقت-الظهيرة

الحصول على غفوة مرتان في الأسبوع يقلل من مرض القلب

من الأشياء الهامة في حياتنا الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد يوم عمل طويل، إذ ينصح العلماء بثمانية ساعات من النوم المتواصل، لكي تكون قادرًا على إنجاز أعمالك في اليوم التالي، على الجانب الآخر، أثبتت العديد من الدراسات إن قلة النوم ترتبط بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وبناء على ذلك، ليس النوم المتواصل ما يحتاجه الجسم، ولكن ينصح أيضًا بأخذ قيلولة بعد الظهر، حيث أثبت العلماء إنها تحمي الجسم من الأمراض وخاصة أمراض القلب، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
امراض-الخريف-التي-تصيب-طفلك

استعدي للخريف بحماية طفلك من الأمراض الشائعة

المدارس على الأبواب كما أن التقلبات الجوية أصبحت واضحة بشكل كبير منذ أيام بسبب اقتراب فصل الخريف الذي يبدأ رسميا في 23 سبتمبر، ومن المعروف أن الكثير من الأمراض تنتشر خلال تغير الفصول، وبعضها يتفاقم ويكون معديا للغاية. يتميز فصل الخريف بالطقس الدافئ نهارا والبارد بشكل معتدل ليلا، ونظرا لفرق درجات الحرارة يوميا، فهناك بعض الأمراض التي يكون طفلك عرضة لها خلال فصل الخريف، وسيكون عليك التعرف عليها جيدا لحمايته، وذلك وفقا لما ذكره موقع Dr Lal PathLabs.
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سناك للتمثيل الغذائي

«التونة والحمص».. سناك يمكنك تناوله في العمل

يقضي معظمنا أغلب وقته في العمل الذي لا يقل عدد ساعاته عن 8، كما أن بعض الأشخاص يعملون في أكثر من مكان، ولأن الجوع حليف تلك الأوقات، فهذا يؤدي إلى تناول الأطعمة السريعة وعدم الانتباه إلى الكمية التي يمكن تناولها خاصة عند الجلوس أمام الكمبيوتر. الحل الأمثل للحفاظ على الوزن والصحة تناول الوجبات الخفيفة الصحية، وإذا كنت تحمل هم تحضيرها وأن بعضها قد لا يسمح بتناوله في العمل، فهناك بعض الاقتراحات التي تساعدك على تناول طعام صحي يحافظ على المعدة طوال الساعات الطويلة، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
صوفي ألين

قليل من السعرات وكثير من التمرين.. كيف تحرق الدهون؟

البحث عن أبسط طريقة لفقدان الوزن يحتاج وقتا ولكن كشفت المدربة الشخصية، صوفي ألين، كيف يمكنك أن تحرق الدهون بسرعة بعد أن فقدت الوزن الزائد وتغير شكل جسمها خلال أشهر. وقالت البالغة من العمر 29 عامًا من ملبورن: "بينما يعرف معظم أخصائيي الحميات أن نقص السعرات الحرارية مهم لفقدان الدهون، إلا أن هناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لتحقيق الوزن المطلوب". وأوضحت عبر مدونتها أنه من أجل فقدان الدهون في الجسم، نحتاج إلى إنفاق المزيد من الطاقة بدلا من استهلاك السعرات الحرارية.
اطعمة-غنية-بحمض-الفوليك

الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري2

مرض السكري من الأمراض القاتلة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين الكبار وصغار السن، كما أن النوع الـ2 من هذا المرض يحمل العديد من الآثار الجانبية، وقبل عامين لم يتمكن الباحثون من التحكم في مرض السكري من النوع 2، أو حتى علاجه، ولكن المزيد من الأبحاث الآن تقنعنا بأن إدارة ما نأكله يمكن أن تمنع وتكافح النوع الـ2 من السكري. مع بعض الوجبات منخفضة السعرات الحرارية أو منخفضة الكربوهيدرات، يمكن للأشخاص الاعتماد على مراقبة نسبة السكر في الدم للسيطرة على مرض السكري، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور» البريطاني.
تنظيف-المنزل

تنظيف الأطباق والطهي يقللان من خطر الموت المبكر

قد تكونين راغبة في تنظيف الملابس ووضعها في الغسالة، بالإضافة إلى الطهي وتنظيف باقي المنزل، فكل هذه الأمور كابوس يومي بالنسبة لربة المنزل، ولكن تشير الأبحاث الآن إلى أن القيام بالأعمال المنزلية قد يقلل من خطر الموت المبكر. وجد العلماء أن 5 دقائق فقط من النشاط المعتدل كل يوم تقلل من خطر وفاة البالغين إلى النصف على مدى 6 سنوات مقبلة، وقال الباحثون في النرويج إن تفريغ أو قص الحشائش يمكن تصنيفه على أنه نشاط معتدل، وكذلك النزهة السريعة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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