تناولك موزة واحدة صباحا فكرة سيئة.. تشعر بالتعب

تحرير:فيروز ياسر ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

تناول الموز صباحا

إذا كان لديك وقت قصير خلال الصباح ولا تستطيع تناول شيء فغالبا ما تختار موزة واحدة على أساس أنها فاكهة صحية تساعدك على الشبع، ولكن المحزن في الأمر أنه على الرغم من أن الموز مليء بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وخال من الكوليسترول والصوديوم فإنه ليس جيدا عند تناوله كأول وجبة خلال اليوم، وذلك حسبما أوضح داريل جيوفر، خبير التغذية. عندما تتناول الموز صباحا بمفرده فإنك تشعر بالطاقة لفترة قصيرة وبعدها تشعر بالتعب نتيجة احتوائه على 25% من السكر والحموضة المعتدلة".

ينصح جيوفر بأنه إذا كنت تتناول الموز صباحا، فيجب التخلي عن هذه العادة، كما يجب تناوله كوجبة خفيفة في منتصف اليوم، وإضافة الدهون الصحية أو التوابل إليه، كما يقول: "لأن الموز حمضي، يجب عليك تحييد الحمض للحصول على فوائد البوتاسيوم والألياف والمغنسيوم دون اندفاع السكر"، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ميرور»