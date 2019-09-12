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سمير صبرى: الحنين يأخذنى إلى ميكروفون الإذاعة

المسرح هو كل حياتى وأتمنى العودة إليه.. وكسل الفنانين سبب ركود السينما.. الفيلم المصرى ينقصه الانتماء إلى الوطن.. وأسعى لتقديم قصة محمد فوزى فى مسلسل تليفزيونى
تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
سمير صبري
سمير صبري
?طفل تعلق بالفن بسبب قدرة والدته على عزف البيانو، ومواظبته على الذهاب إلى السينما باستمرار، عاش بعمارة «السعوديين» التى كان يقطن فيها المطرب عبد الحليم حافظ.. من هنا انطلق الفنان الكبير سمير صبرى فى رحلته مع الفن، بعد أن ظهر مع العندليب الأسمر فى أغنية «بحلم بيك» لأول مرة، وكل هذه التجارب أكسبته موهبة ثقيلة جعلته يصبح مذيعا وفنانا ومغنيا ومنتجا مصريا له تاريخ كبير على مدار عقود، سواء فى التليفزيون أو المسرح أو على شاشة السينما، فقد عمل مع كبار النجوم فى عصره، وظل نجمًا لسنوات طوال.
ولتاريخه الكبير قرر قصر السينما تكريمه وإعطاءه شهادة تقدير على ما قدّمه للفن، وعُرض له فيلم "وبالوالدين إحسانا" إنتاج عام 1976، الفيلم بطولة فريد شوقى، وسهير رمزى، ومن إخراج حسن الإمام. "التحرير" حاورت الفنان القدير عقب هذا التكريم، ليكشف لنا عن رأيه فى حال السينما حاليا، ويُعيد الحديث عن تفاصيل خاصة
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بقرار من «الإعلاميين».. وقف برنامج ياسمين الخطيب على «النهار»

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، وقف حلقات برنامج "شارع النهار" الذي تقدمه ياسمين الخطيب، وأخطرت قناة "النهار" اليوم الخميس، بحظر تصوير أي حلقات جديدة من البرنامج، موضحة أن سبب الوقف عدم حصول مقدمة البرنامج على التصاريح اللازمة للظهور.. يذكر أن ياسمين الخطيب تقدمت بطلب للنقابة منذ أسبوع، متضمنا المستندات اللازمة للحصول على تصريح ظهورها على الشاشة.
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نجوم الفن لـ«هنا وفهمي»: ألف مبروك.. ربنا يسعدكم

حرص عدد من الفنانين على تهنئة كل من هنا الزاهد وأحمد فهمي، بزفافهما الذي أقيم ليلة أمس بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور الأهل وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، من بينهم «أحمد عز، كندة علوش، عمرو يوسف، كريم عبد العزيز، أيتن عامر، محمد عبد الرحمن، أكرم حسني، منى الشاذلي، عمرو الليثي، أشرف عبد الباقي»، وغيرهم، ومن بين المهنئين الفنانة نيللي كريم، التى قامت بنشر صورة للعروسين على حسابها بموقع «إنستجرام» وعلقت عليها: «مبروك ليكم يا ولاد، سعيدة جدا ليكم، ربنا يحميكم»، بينما علق الفنان أحمد السعدني: «ألف مبروك يا حبايبي، ربنا يسعدكم يا رب».
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6 لقطات من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي (فيديو)

احتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد، ليلة أمس، بحفل زفافهما داخل أحد الفنادق المطلة على النيل، وسط حضور الأهل والأقارب وعدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما، وشهد حفل الزفاف الكثير من المفاجآت: 1- لحظة دخول هنا الزاهد قاعة الفرح وهي ترتدي فستانا أبيض واسعا، مع عريسها أحمد فهمي، بديكور يشبه إلى حد كبير ديكور مدينة ديزني العالمية وكأنها "سندريلا". 2- شارك الفنان أكرم حسنى صديقه أحمد فهمي، في غناء أغنيتهما الشهيرة «السأسئينا» التى قدماها معًا فى مسلسل «ريح المدام» الذى عرض فى رمضان 2017، وشاركتهما هنا الزاهد بالرقص.
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