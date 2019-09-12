سمير صبرى: الحنين يأخذنى إلى ميكروفون الإذاعة

المسرح هو كل حياتى وأتمنى العودة إليه.. وكسل الفنانين سبب ركود السينما.. الفيلم المصرى ينقصه الانتماء إلى الوطن.. وأسعى لتقديم قصة محمد فوزى فى مسلسل تليفزيونى

تحرير:محمد عبد المنعم ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

?طفل تعلق بالفن بسبب قدرة والدته على عزف البيانو، ومواظبته على الذهاب إلى السينما باستمرار، عاش بعمارة «السعوديين» التى كان يقطن فيها المطرب عبد الحليم حافظ.. من هنا انطلق الفنان الكبير سمير صبرى فى رحلته مع الفن، بعد أن ظهر مع العندليب الأسمر فى أغنية «بحلم بيك» لأول مرة، وكل هذه التجارب أكسبته موهبة ثقيلة جعلته يصبح مذيعا وفنانا ومغنيا ومنتجا مصريا له تاريخ كبير على مدار عقود، سواء فى التليفزيون أو المسرح أو على شاشة السينما، فقد عمل مع كبار النجوم فى عصره، وظل نجمًا لسنوات طوال.

ولتاريخه الكبير قرر قصر السينما تكريمه وإعطاءه شهادة تقدير على ما قدّمه للفن، وعُرض له فيلم "وبالوالدين إحسانا" إنتاج عام 1976، الفيلم بطولة فريد شوقى، وسهير رمزى، ومن إخراج حسن الإمام. "التحرير" حاورت الفنان القدير عقب هذا التكريم، ليكشف لنا عن رأيه فى حال السينما حاليا، ويُعيد الحديث عن تفاصيل خاصة

ولتاريخه الكبير قرر قصر السينما تكريمه وإعطاءه شهادة تقدير على ما قدّمه للفن، وعُرض له فيلم "وبالوالدين إحسانا" إنتاج عام 1976، الفيلم بطولة فريد شوقى، وسهير رمزى، ومن إخراج حسن الإمام.

"التحرير" حاورت الفنان القدير عقب هذا التكريم، ليكشف لنا عن رأيه فى حال السينما حاليا، ويُعيد الحديث عن تفاصيل خاصة بوفاة السندريلا سعاد حسنى، كما تحدث معنا عن رحلته فى المسرح وماذا يمثل له، وعن حبه الكبير للفنان محمد فوزى، إلى جانب أنه أبدى رأيه فى عدد من القضايا الشائكة، مثل ارتداء الحجاب الذى يظهر على الساحة بين الفنانات من حين إلى آخر.

- فى البداية كيف رأيت تكريمك من قصر السينما؟

فى الحقيقة أنا سعيد جدا بالتكريم، وأنا أحب أن أوجد وسط الناس وأراهم، والتكريم دائما يدفع الفنان لأن ينتج أكثر حتى مع التقدم فى العمر، إلى جانب أنه يكون تتويجا للفنان على ما قدمه فى مسيرته الفنية لسنوات سابقة.

لسنوات طوال كنت أحد نجوم السينما المصرية.. ما رأيك فى وضع السينما حاليا؟

أنا متفائل جدا بما تمر به السينما حاليا، فهى ليست فى مرحلة هبوط، والسنوات الماضية كان بين أيدينا عدد من الأعمال المهمة، منها "الممر وكازابلانكا، والكنز، وولاد رزق" وغيرها من الأفلام المهمة، والركود الذى يحدث فى بعض الأوقات بسبب كسل بعض الفنانين، وأنا مهتم بأن نمتلك قوة ناعمة قوية، نستطيع استغلالها، مثلما فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث جعل العالم كله يحب اللهجة المصرية.

- وماذا عن رأيك فى مصطلح السينما النظيفة؟

مصطلح السينما النظيفة "تخلف"، وزمان كنا نقدم أفلاما فيها "مايوهات" ولم نكن نواجه نقدا حادا مثلما يحدث الآن، وكان لدينا فنانات ذوات جمال كبير، وتحب أن تراهم على الشاشة، رغم ذلك كنا نراعى مهنتنا ونحترم المشاهدين، ولم يكن لدينا كم الألفاظ الموجود حاليا فى عدد من الأعمال.

- ما رأيك فى الأعمال المقتبسة حاليا من أفلام ومسلسلات أخرى؟

الاقتباس موجود دائما منذ أن بدأت السينما، ولكن الاختلاف أننا كنا نمتلك الجرأة على قول الصدق ونخبر الجمهور بأن هذا العمل مقتبس، ولكن الآن لا يفعل البعض هذا، وأنا بصفتى مشاهد جيد، حينما أشاهد عملا أعرف من أين تم اقتباسه، كما أننا لا نمتلك أفلاما تنتمى إلى مصر، وبالفعل لدينا أعمال تحقق أرقاما كبيرة فى الإيرادات مثل "الفيل الأزرق 2" الذى اقترب من 100 مليون جنيه، ولكن العمل ليس «الزوجة الثانية»، أو «القاهرة 30»، الفيلم المصرى الآن ينقصه الانتماء إلى الأرض، وعظماء الإخراج الذين وجدوا فى الماضى.

- صادفنا الفترة الأخيرة ارتباكا بين الفنانات بخصوص قضية الحجاب، منهن من تمسكن به وأخريات خلعنه.. فما رأيك؟

هذه حرية شخصية، وفى الماضى حدث ذلك مع الفنانة شادية، فهى مرت بظروف قاسية، لأنها كانت تريد أن تنجب، وحملت 3 مرات، ولكن الحمل لم يكن يكتمل فى كل الحالات، وتتعرض للإجهاض فى شهرها السابع، لذا كانت تعتبر "طاهر" ابن شقيقها كأنه ابنها، وحينما مات فقدت جزءا من حياتها، كما أنها سافرت أمريكا لتجرى عملية جراحية فى منطقة "الصدر" بسبب السرطان، ولكن بعدما أزالوه اكتشفت أنها لم يكن لديها المرض، فكثفت الصلاة فى آخر حياتها وتحجبت.

- تمتلك الكثير من المواهب سواء التقديم أو التمثيل أو الغناء.. فكيف جاء لك كل هذا؟

فى بيتنا سمعت الموسيقى وأحببتها، وأحببت الكتب، وكانت خروجات العائلة إلى السينما، وحينما كنا نعود كان أهلى يطلبون منى أن أقلد لهم مشاهد الفيلم، أما عشقى الحقيقى بعيدا عن كل شىء، فهو ميكروفون الإذاعة، هو بدايتى، ودائما الحنين يأخذنى إليه، كل ما قدمته فى حياتى سواء غناء أو مسرحا أو تقديما كان نابعا من حبى الكبير للفن الذى تربيت عليه فى بيت عائلتى، والمتغيرات التى تطرأ على الإعلام تجعل الإنسان يشعر بأنه متجدد.

- ماذا يمثل لك المسرح؟

المسرح هو كل حياتى، فأنا مثلت العديد من المسرحيات، روائع شكسبير، وسافرت فى الخارج لأشاهد المسارح العالمية، وقدّمت مسرحا للتليفزيون، وأتمنى حاليا أن أعمل فى المسرح مرة أخرى، وإذا خيرونى بين أن أقدم فيلما أو مسرحية، فسيكون اختيارى بالفعل أن أوجد فى عمل مسرحى.

- كونك باحثا فى قضية الراحلة سعاد حسنى.. هل يمكن أن نقول إنه تم قتلها؟

التحقيقات التى أجرتها النيابة تثبت أنها لم تنتحر، خاصة أن تقرير الطب الشرعى يؤكد أنه ليس هناك كسر فى الجمجمة، كما أنها كانت مقبلة على الحياة وتستعد لعمل مسرحى، فكيف انتحرت؟ إلى جانب أن سواق التاكسى الذى أوصلها إلى بيتها أخبرنى أنها كانت تغنى، ومنسجمة مع الحياة.

- قدّمت مسلسلا إذاعيا عن الراحل محمد فوزى قديمًا.. لماذا تريد تحويله إلى تليفزيونى؟

النجاح الكبير الذى حققه العمل فى الإذاعة يحمسنى لأن أقدّمه فى عمل تليفزيونى، كما أننى مقتنع بأنه قيمة فنية عظيمة، فهو لم يكن مجرد مطرب أو ملحن، فقد نجح فوزى فى أن يجد لنفسه مكانة وسط عظماء جيله، وأنا اطلعت على محطات حياته بالكامل، وتوقفت عند الكثير من المواقف المهمة التى لا يمكن أن نعرضها للجمهور بشكل عابر، بل يجب أن نتوغل فيها.