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الثلاثاء.. بدء حجز 2082 قطعة أرض بالمدن الجديدة

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزا بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com. وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالي: 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة بدر، 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.
بالإضافة إلى: 150 قطعة أرض بمدينة السادات، 100 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط،100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.اقرأ أيضا| تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبروأشار عباس إلى أن قطع الأراضي
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ابو بكر-عبدالمنعم-رمضان (3)

أهالي تصفا بالقليوبية يشيعون جثمان عالم النووي (صور)

شيع المئات من أهالى قرية تصفا بمحافظة القليوبية، جثمان عالم النووي المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الذي وافته المنية في مدينة مراكش المغربية، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، وسادت حالة من الحزن في أرجاء القرية عقب تشييع الجثمان وتجمع العشرات حول منزل أسرته لتقديم واجب العزاء. وأكد محمود سمير نجل شقيق الدكتور المتوفي، إنه كان هادئ الطباع وحسن الخلق، وكان حريصا على عدم الحديث عن أسرار عمله أو طبيعته أو الخوض فيها مع أى شخص، وأخر مرة رآه فيها خلال قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أخواته وأسرته.
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أول يوم دراسي.. المدارس تستقبل التلاميذ بـ«الزحمة»

في أول يوم دراسي، توافد المئات أطفال رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي على المدارس، وسط توجيه الأهالى نصائح لهم فى بداية العام الدراسى منها الجلوس فى الأماكن المخصصة والاستمتاع بالدراسة، وحرص أولياء الأمور على التقاط الصور مع أبنائهم احتفالا بدخول العام الدراسى، كما احتفل الأطفال مع بعضهم بالمرح واللعب داخل فناء المدرسة. وشهدت بعض المدارس في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، زحامًا شديدًا خاصة في المدارس الحكومية، نظرًا لتوافد أولياء الأمور مع أبنائهم للاطمئنان على عليهم وتسكينهم داخل الفصول.
طقس (3)

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
الدكتور-أبو-بكر-رمضان

جثمان عالم النووي أبو بكر عبد المنعم يصل القاهرة

وصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح اليوم جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان قادما من المغرب لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة الغربية، بعد أن وافته المنية خلال وجوده بمراكش منذ عدة أيام إثر أزمة قلبية. وكان العالم المصري والأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية قد شارك في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات وصعد إلى غرفته وطلب من إدارة الفندق نقله إلى المستشفى.
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مشروع-سكن-مصر

تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
الاسكان

الحكومة تنفي طرح وحدات إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 مترا مربعا للوحدة، بالمدن الجديدة والمناطق التالية: حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنتزه الجديدة بالإسكندرية، دمياط الجديدة، البحيرة، نويبع، العلمين الجديدة، بني سويف، بورسعيد، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، كفر الشيخ، مرسى مطروح، الوادي الجديد، السويس، أسوان، قنا الجديدة، الشروق، المنيا الجديدة، السادات.
الاسكان-الاجتماعى (3)

الإسكان توضح حقيقة طرح 93 ألف وحدة بمساحات 120 مترا

أكد هانى يونس، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية: «حدائق أكتوبر–مدينة بدر–العاشر من رمضان –مدينة العبور الجديدة–المنتزه الجديدة بالإسكندرية –دمياط الجديدة –البحيرة –نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف –بورسعيد –الجيزة –الدقهلية –القليوبية –الفيوم –كفر الشيخ –مرسى مطروح –الوادي الجديد –السويس –أسوان –مدينة قنا الجديدة –مدينة الشروق –المنيا الجديدة –السادات».
الاسكان-الاجتماعى

طرح وحدات سكنية بـ5 مدن جديدة.. اعرف الشروط

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، اليوم الأحد، على التعامل بذات أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بجلساتها أرقام "77، 38، 22"، بشأن تحديد الأسعار للمتر المربع من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر بمساحة 115 م2، للوحدة تشطيب كامل، والمقرر طرحها للبيع للمواطنين بمدن (دمياط الجديدة، المنيا الجديدة، غرب أسيوط "ناصر"، غرب قنا، المنصورة الجديدة)، بخلاف نسب التميز، والذي يتم تحديده بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.
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