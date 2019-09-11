الثلاثاء.. بدء حجز 2082 قطعة أرض بالمدن الجديدة

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

أراضي الإسكان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، التسجيل وسداد جدية الحجز لـ1268 قطعة أرض متميزة، بـ9 مدن جديدة، و814 قطعة أرض أكثر تميزا بـ8 مدن جديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com. وقال خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن قطع الأراضي المتميزة، موزعة كالتالي: 50 قطعة أرض بمدينة أكتوبر الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة بدر، 528 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان.

بالإضافة إلى: 150 قطعة أرض بمدينة السادات، 100 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، 40 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، 100 قطعة أرض بمدينة ناصر غرب أسيوط،100 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.اقرأ أيضا| تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبروأشار عباس إلى أن قطع الأراضي