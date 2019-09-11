عماد متعب يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب

تحرير:أحمد سيد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

رمضان صبحي

وجه عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، انتقادات إلى رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء، بعد انصراف الأخير في أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية، على ملعب بتروسبورت، والتي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء. وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعله صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة».

وأوضح متعب: «أعتقد إذا رأى المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، الواقعة، فسيتحدث في الأمر. ربما فعل ذلك لأنها مباراة ودية وهناك أريحية، لكن لا أعتقد أن ذلك يحدث في الطبيعي، من المفترض ألا أستخدم هاتفي حتى لو كانت المباراة ودية». وتابع مهاجم الأهلي السابق: «كلها أمور بسيطة وتصنع

وأوضح متعب: «أعتقد إذا رأى المدير الفني للمنتخب الأولمبي شوقي غريب، الواقعة، فسيتحدث في الأمر. ربما فعل ذلك لأنها مباراة ودية وهناك أريحية، لكن لا أعتقد أن ذلك يحدث في الطبيعي، من المفترض ألا أستخدم هاتفي حتى لو كانت المباراة ودية».



وتابع مهاجم الأهلي السابق: «كلها أمور بسيطة وتصنع الفارق، يجب أن تضع أساسا وتتعود عليه منذ الصغر، ولا نريد أن تكون الصورة الحلوة بالمكسب والأداء الجيد ثم تضيع بسبب تصرفات بسيطة»، مختتمًا: «إنها أمور غير مؤثرة ولكنها تفرق في شخصية اللاعب في ما بعد، وهل يركز في الملعب أم ينشغل بأمور أخرى مثل شكل الشعر والقدم، أرى أنها أمور فرعية والأساس هو الملعب».

