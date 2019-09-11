رياضة

بهاتريك مارتينيز.. الأرجنتين تذل المكسيك برباعية

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص
الأرجنتين
الأرجنتين
حققت الأرجنتين فوزًا كاسحًا برباعية نظيفة على حساب المكسيك في المباراة الودية التي أقيمت في سان أنطونيو فجر اليوم، وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف في غضون 40 دقيقة، بعدما باغت حارس المكسيك جييرمو أوتشوا بالتسجيل في شباكه في الدقائق 17 و22 و39، كما سجل لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وتراجعت الأرجنتين بعدها في الشوط الثاني، وحصل 8 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة بعيدة عن الأجواء الودية، لكن ستظل في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز في مشواره الدولي.
وقال مارتينيز عقب الفوز حسبما نقلت وكالة الأنباء رويترز: "أنا سعيد ومتأثر. القيام بهذا يحتاج إلى تضحيات كثيرة وتسجيل ثلاثية بهذا القميص أمر لا يحدث كل يوم". وهذه أثقل هزيمة للمكسيك منذ الخسارة (0-7) أمام تشيلي في 2016، كما أنها أول خسارة تحت قيادة المدرب جيراردو مارتينو بعد 11 انتصارا متتاليا منذ تولى
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مصر تتغلب على المكسيك في مونديال الطائرة للناشئين

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