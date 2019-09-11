كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

عند اتباع نظام غذائي نباتي، يزيد استهلاكك من الأغذية النباتية التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية، بما في ذلك، المكسرات و الأفوكادو، ولكن لا تفرط في تناولها.

تحرير:إسراء سليمان ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

نظام غذائي نباتي

من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".

ما هو النظام الغذائي النباتي؟ تستثني الحمية النباتية اللحوم والأسماك والدجاج، على الجانب الآخر تركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من الألياف الغذائية، إضافة إلى المواد النباتية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما إنها تتميز بمعدلات منخفضة