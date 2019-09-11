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كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

عند اتباع نظام غذائي نباتي، يزيد استهلاكك من الأغذية النباتية التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية، بما في ذلك، المكسرات و الأفوكادو، ولكن لا تفرط في تناولها.
تحرير:إسراء سليمان ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نظام غذائي نباتي
نظام غذائي نباتي
من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
ما هو النظام الغذائي النباتي؟ تستثني الحمية النباتية اللحوم والأسماك والدجاج، على الجانب الآخر تركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من الألياف الغذائية، إضافة إلى المواد النباتية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما إنها تتميز بمعدلات منخفضة
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الحفاظ-على-عظام-الأطفال

للحفاظ على عظام طفلك.. أضف فيتامين D إلى طعامه

يحتاج الأطفال إلى العديد من العناصر الغذائية المهمة، من أجل بناء صحي للعضلات، إضافة إلى الحفاظ على صحة الجسم على المدى البعيد، ويُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على معادن وفيتامينات؛ فعلى سبيل المثال، الفواكه والخضراوات هي خيار جيد للحصول على قيمة غذائية عالية، إضافة إلى أن الأسماك الدهنية من أفضل ما يجب أن يتناوله الأطفال؛ لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعزز من الذاكرة والمهارات العقلية والإدراكية. إذن، يجب ألا يخلو "اللانش بوكس" من هذه الأطعمة، نقلًا عن "times of india".
أطعمة-تحتوي-على-الاستروجين

لتعويض نقص الاستروجين في الدم..تناول الخوخ والثوم

عندما يقل معدن أو فيتامين في جسم الإنسان، ينصح باتباع الخيار الأمثل لتعويض نقص معدلاته، متمثلًا في تناول أطعمة غذائية أو مكملات غذائية، فعند حدوث عجز في فيتامين D، ينصح بتناول البيض المسلوق وسمك السالمون والمشروم والكبدة، وعندما تقل معدلات الحديد، تجد توصيات خبراء التغذية تدور حول تناول الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والكبدة والبقوليات، وللتعزيز من معدلات هرمون الاستروجين، ينصح بتناول الفواكه المجففة وفول الصويا، وذلك حسبما ذكر موقع "timesofindia".
أطعمة-تسبب-السعادة (2)

الهوس بتناول طعام صحي قد يسبب اضطرابا في التغذية

ليست الحياة معقدة مثلما ينظر إليها العديد من الأشخاص، فلا يوجد طبيب في الكرة الأرضية يفرض عليك قيودا تتعلق بتناول عقاقير طبية محددة أو الامتناع عن أطعمة بعينها، فستجد كثيرا من الأشخاص يقضون أوقاتهم في النظر إلى المرآة خوفًا من ظهور حبوب في وجوههم أو زيادة جرامات في الوزن، وتبدأ الأسئلة في التسابق: هل مظهري مألوف للآخرين؟ هل أحتاج لتغيير ملابسي أو أسلوب حياتي؟ من الجيد اتباع روتين صحي، ولكن لا بد من ألا يصل إلى الهوس وفقدان الثقة بالنفس، فتقبل نفسك فقط، نقلا عن "times of india".
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وزيادة- الوزن

المراهقون زائدو الوزن يأكلون أقل عند الشعور بالتوتر

الإجهاد مشكلة العصر، وهو ناتج عن الضغوطات اليومية والسهر، والمشكلات غير المنتهية التي تحتاج إلى التفكير كثيرا، وغالبا ما يستجيب الكثير للطعام للحصول على الراحة من الإجهاد، فيتجه بعض الأشخاص إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية؛ مثل رقائق البطاطس أو الكوكيز بالشيكولاتة. ولكن وجدت دراسة جديدة أن المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة يأكلون بالفعل أقل ويميلون إلى تجنب الخيارات الغنية بالدهون والسكر بعد المواقف العصيبة والإجهاد، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
نظام نباتي

دراسة: النظام الغذائي النباتي ينقص معدل ذكاء الجنين

أصبح هوس الأنظمة الغذائية المختلفة منتشرا بين الشباب والمراهقين، وحذر خبير غذائي بارز من أن الوجبات الغذائية العصرية يمكن أن تعرض معدل الذكاء للجيل القادم للخطر، وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن البدعة المتزايدة للوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات" تخاطر بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ. الكولين الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان مهم بشكل خاص في الحمل، فهو يسهم في النمو الصحي لعقل الطفل. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
خسارة-الوزن

نظام كيتو يفقد سيدة 33 كجرام من وزنها.. تعرف عليه

سنتحدث كثيرًا عن فقدان الوزن، من أجل الوصول إلى أبسط الطرق في خسارة مزيد من السعرات الحرارية، ومن أهم ما يجب التركيز عليه هو القصص الحياتية المستوحاة من أرض الواقع، أشخاص قرروا التخلص من الدهون المتراكمة، ومن أكثر الأماكن المزعجة فيما يتعلق بالدهون، منطقة البطن، ولكن لا يوجد شيء ليس له حل، استطاعت هذه المرأة أن تفقد من وزنها ما يقرب من 31 كيلو جرام من وزنها خلال اتباع نظام غذائي صحي مع بعض الحيل البسيطة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co".
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هل يمكن إنقاص الوزن في منطقة معينة بالجسم؟

هل تريد أن تخسر عددا من الكيلوجرامات في منطقة معينة من الجسم؟ على سبيل المثال وليس الحصر؛ يعاني الكثير من دهون البطن والأرداف ومنطقة الثدي، ويتمنى الكثيرون إيجاد علاجات لتقليل حجم الفخذين أو الذراعين، لكن هل من الممكن أن تنقص وزنك في منطقة معينة؟ كشفت العديد من الأبحاث الطبية الحديثة، حسب صحيفة health 24، عن أنه لا يوجد دليل علمي قوي يشير إلى أنه يمكنك حرق السعرات الحرارية في مناطق معينة من الجسم، أكثر من الأخرى. يعد إنقاص الوزن في منطقة واحدة من الجسم دون الأخرى، مشكلة تؤرق معظم من يتبع حمية غذائية معينة لخسارة الوزن.
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