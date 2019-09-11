كيف تفقد وزنك عند اتباعك للحمية النباتية؟

عند اتباع نظام غذائي نباتي، يزيد استهلاكك من الأغذية النباتية التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية، بما في ذلك، المكسرات و الأفوكادو، ولكن لا تفرط في تناولها.
من بين الأنظمة الغذائية التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، مازال النظام الغذائي النباتي له شعبية وفاعلية كبيرة، يرتبط بشكل كبير بتقليل خطورة الإصابة بالأمراض المزمنة، ويساعد أيضًا في فقدان الوزن بشكل كبير، ومع ذلك، ستجد صعوبة بالغة في فقدان الوزن عند اتباعك هذا النظام، وخاصة إذا كنت تتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا تشعر بالحيرة، توجد بعض الطرق الفعالة التي يمكنك من خلاها فقدان الوزن بشكل صحي عند اتباعك لهذا النظام الغذائي، وذلك نقلًا عن موقع "healthline".
ما هو النظام الغذائي النباتي؟
تستثني الحمية النباتية اللحوم والأسماك والدجاج، على الجانب الآخر تركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من الألياف الغذائية، إضافة إلى المواد النباتية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما إنها تتميز بمعدلات منخفضة
ما هو النظام الغذائي النباتي؟
تستثني الحمية النباتية اللحوم والأسماك والدجاج، على الجانب الآخر تركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقوليات، تحتوي هذه الأطعمة على معدلات عالية من الألياف الغذائية، إضافة إلى المواد النباتية الهامة التي يحتاجها الجسم، كما إنها تتميز بمعدلات منخفضة من السعرات الحرارية والدهون والبروتين أكثر من الأطعمة الحيوانية، وبناء على ذلك، ينصح به الأطباء؛ لإنه يقلل من الإصابة بأمراض القلب وأنواع محددة من السرطان، إضافة إلى مرض السكري وضغط الدم المرتفع.
وضحت كثير من الدراسات أيضًا إن النظام الغذائي النباتي يعد من الطرق الفعالة لفقدان الوزن بشكل سريع، ولكن الإفراط في تناول الطعام، وخاصة اختيار الأطعمة المصنعة، ربما سيكون لها عدة جوانب سلبية، وما يلي بعض من الأشياء التي تعوق فاعلية النظام الغذائي النباتي لفقدان الوزن:
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1-الإفراط في الطعام دون تناول بروتين
الإفراط في تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، حتى وإن كنت تحاول التركيز على تناول أطعمة صحية، فمن الأخطاء الشائعة تناول كميات كبيرة من الطعام أكثر من احتياجك، وبدلًا من ذلك، عليك بالتركيز على زيادة استهلاكك من البروتين، لإنه يزيد من معدلات الشبع، من خلال تقليل معدلات الجريلين -هرمون يعمل على تنظيم الشعور بالجوع-، مما يؤدي إلى التقليل من السعرات الحرراية المستهلكة، والتعزيز من فقدان الوزن، وعلى الجانب الآخر ، إذا لم تتناول كميات كافية من البروتين، ستجد نفسك تتناول كميات كبيرة من الطعام لأجل الشعور بالشبع.
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2-تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة
الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة مثل الخبز والبيتزا والمكرونة، يسهل الإفراط في تناولها بشكل كبير، باعتبارها من أكثر الأطعمة المتاحة في المطاعم، ومن الخيارات المرتبطة بالنظام الغذائي النباتي، إضافة إلى ذلك، الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات المحسنة، لا توجد بها ألياف غذائية كافية، كما إنها لا تقلل الشعور بالجوع، مثل الحبوب الكاملة، ونتيجة لذلك ستجد نفسك تحصل على مزيد من السعرات الحرارية كل يوم، إضافة إلى ذلك، اقترحت العديد من الدراسات إن الكربوهيدرات المحسنة تعد من العوامل التي تحفز إطلاق كمية كبيرة من الأنسولين-هرمون يعمل على تنظيم السكر في الدم-، مما يساهم في زيادة الوزن.
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3-الإفراط في الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية
عند اتباع نظام غذائي نباتي، قد تزيد بشكل كبير من تناولك للأغذية النباتية التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون الصحية، بما في ذلك، المكسرات والبذور والأفوكادو وجوز الهند، كما إن 2 ملعقة من زبدة الفول السوداني يحتوي على 191 سعر حراري، وعند زيادة استهلاكك من هذه الأطعمة، يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في الوزن.
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