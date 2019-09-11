رياضة

تشيلي تسقط أمام الهندوراس وأمريكا تتعادل مع أوروجواي

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
تشيلي
تشيلي
تعرضت تشيلي لهزيمة مفاجئة وديًّا، وذلك بالسقوط أمام الهندوراس بنتيجة 2- 1، وتمكنت هندوراس من مباغتة الضيوف مبكرًا بالتسجيل في الدقيقة 18 عبر ألفونسو باروت الذي وجد الطريق إلى شباك حارس تشيلي كلاوديو برافو، وتمكنت تشيلي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72، عبر اللاعب ألبرت إليس، إلا أن هندوراس تمكنت بعدها من تسجيل هدف الفوز عبر اللاعب جوناثان روبيو، لتحسم هندوراس المباراة التي شهدت تكريم مدرب تشيلي، الكولومبي رينالدو رويدا، الذي قاد الهندوريين لمونديال جنوب إفريقيا 2010.
وفي مباراة ودية أخرى، أفلتت الولايات المتحدة من الهزيمة أمام الضيف منتخب أوروجواي، بعد تعادلها بنتيجة 1- 1 في المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء في إطار استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022. انتهى الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت بينهما في سانت لويس، بالتعادل السلبي، وفي
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