قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى

تصدر محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، حكمها على مرشد الإخوان وآخرين في القضية المعروفة بـ«التخابر الكبرى» على خلفية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد

تحرير:تهامى البندارى ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

محمد البلتاجي في جلسة سابقة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.

يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية قيادات جماعة الإخوان، وهم كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. «التحرير» تستعرض قبل النطق بالحكم أبرز ما جاء في شهادة ضباط الأمن الوطني أمام المحكمة عن تفاصيل ضبط المتهمين والنشاط المكلفين به. قال