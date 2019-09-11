قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى
تصدر محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، حكمها على مرشد الإخوان وآخرين في القضية المعروفة بـ«التخابر الكبرى» على خلفية اتهامهم بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد
تحرير:تهامى البندارى
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
محمد البلتاجي في جلسة سابقة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية قيادات جماعة الإخوان، وهم كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. «التحرير» تستعرض قبل النطق بالحكم أبرز ما جاء في شهادة ضباط الأمن الوطني أمام المحكمة عن تفاصيل ضبط المتهمين والنشاط المكلفين به.
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يأتي على رأس قائمة المتهمين في القضية قيادات جماعة الإخوان، وهم كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة. «التحرير» تستعرض قبل النطق بالحكم أبرز ما جاء في شهادة ضباط الأمن الوطني أمام المحكمة عن تفاصيل ضبط المتهمين والنشاط المكلفين به.
قال ضابط الأمن الوطني أمام المحكمة، إنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة يشرف عليها بعض قيادات التنظيم الإخواني، والتي تتولى التنسيق مع حركة «حماس» لأغراض عدائية، مشيرا إلى أن هدف تلك المجموعة هو تسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة أخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بالداخل.
وتلت المحكمة على الضابط أقواله في تحقيقات النيابة العامة -بعدما أفاد عدم تذكره تفاصيل ووقائع ومضمون القضية لمضي فترة طويلة عليها- فقالت التحقيقات إن أعضاء تلك اللجنة التى أجرى تحرياته حولها وتم اختيارهم تسمى بــ«المجموعات الساخنة»، وضمت من بينها أسماء المتهمين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، المسؤول الإعلامي للمجموعة، ورضا فهمي المسؤول المالي، وكمال السيد مسؤول التدريب، ومحمد أسامة وسامي أمين عضوي الجماعة.
وتابعت التحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني قيام تلك المجموعة بمساعدة عناصر فلسطينية على التسلل لأراضي شمال سيناء وإمداد حركة حماس ببعض المعلومات عن الأكمنة والمجرى الملاحي بهدف إشاعة الفوضى، وكذا قيام المتهمين من الخامس والعشرين حتى الثلاثين بالسفر إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية على حماية الشخصيات وأخرى على اقتحام المنشآت، ونوهت التحريات بأن تلك المجموعات أعيد تنشيطها عقب ثورة يناير 2011.
انفردت «التحرير» في 15 سبتمبر 2016 بمذكرة الطعن على أحكام الإدانة الخاصة بمؤبد محمد مرسي وإعدام خيرت الشاطر في قضية «التخابر الكبرى».
خلال الجلسة الماضية، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «التخابر الكبرى» إلى جلسة اليوم الأربعاء، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.
ألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى.
بحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، فقد قام التنظيم الدولي للإخوان بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.