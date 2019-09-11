جريمة

المؤبد لبديع والبلتاجي و9 آخرين في «التخابر الكبرى»

تحرير:تهامى البندارى ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
رئيس المحكمة
رئيس المحكمة
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لكل من "محمد بديع، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسينى، حازم فاروق، محيى حامد السيد، خالد سعد، خليل أسامة العقيد، أحمد عبد العاطي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وتمويل الإرهاب.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد
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قتل

«كنت بهزر»..زوجة تقطع شرايينها من أجل زوجها ثم تقتله

شاب وحيد على 4 بنات، تزوج آملًا فى استقرار حياته، بينما ظلت الأنظار متعلقة به أملًا فى أن يرزقه الله بطفل يحمل اسم عائلته، لكن لم يرزقه الله وزوجته بهذا الطفل المنشود، وتكررت خلافات الزوجين مما دفع الزوجة إلى طلب الطلاق حرصًا منها على أن تكون أمًّا، فى حين ظل الرجل باقيًا على الود. وتحولت وساطات ابنة عمته وابنة خاله -مطلقة كذلك- إلى قصة تقارب بين الأخيرة والشاب الثلاثيني ففكر جديا فى الزواج منها وما شجعه على ذلك أنها مطلقة ومعها طفل يروي ظمأه للأبوة، لكن للأسف لم يكن يدري أن محبته للطفل وأمه ستحوله إلى جثة من فرط دلال الزوجة وتجرُّئها عليه.
محمد-البلتاجى

قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
مخدر-الحشيش

سقوط «شطة» و«حريقة» بحشيش وهيروين في القليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالإتجار في المخدرات وتوزيعها على عملائهما بدائرة مركز بنها وقسم قليوب، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ضبط المدعو "محمد ع ا - 35 عاما - عاطل" وشهرته "شطة"، مقيم بطا دائرة مركز بنها، و«سعد ر س - 27 عاما - مسجل شقى خطر"، وشهرته "سيد حريقة" ومقيم قليوب البلد، سابق اتهامه في 9 قضايا، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية وفرد خرطوش و12 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش والهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام وهواتف محمولة ومبالغ مالية.
جثة (5)

مصرع شخص سقط من الطابق الثالث في البحيرة

لقى شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزله الكائن بقرية شنديد، التابعة لمركز إيتاى البارود، فى محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها فى مستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بشأن بلاغ تلقاه العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، من المستشفى العام، باستقبال شاب جثة هامدة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.
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محمد-البلتاجى

قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
محمد-بديع

قبل الحكم.. شهادة مسئول ملف الإخوان أمام محكمة «اقتحام السجون»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال ساعات، حكمها تجاه 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
داعش (2)

لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
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