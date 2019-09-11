المؤبد لبديع والبلتاجي و9 آخرين في «التخابر الكبرى»

تحرير:تهامى البندارى ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

رئيس المحكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لكل من "محمد بديع، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسينى، حازم فاروق، محيى حامد السيد، خالد سعد، خليل أسامة العقيد، أحمد عبد العاطي"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وتمويل الإرهاب.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد