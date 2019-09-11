بعد عرض 9 أفلام| انتهاء فعاليات ملتقى ميدفست بالصعيد

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

زحام أمام إحدى السينمات - أرشيفية

انتهت بنجاح جوله ملتقى "ميدفست – مصر السينمائي" بالوجه القبلي في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم عرض 9 أفلام قصيرة من 5 دول مختلفة في حضور المخرجة هالة جلال، والدكتورة أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، دكتورة منى أبو الغار، المخرج هاني خليفة، دكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دكتورة إيناس الجزار، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنانة إنجي وجدان.

وأكدت المخرجة كاملة أبو ذكري أن مستوى الأفلام جيد جدًا وتحرك المشاعر، كما عبّر المخرج هاني خليفة أنه سعيد جدًا بتجربته في ملتقى ميدفست – مصر السينمائي في سوهاج، ويعتقد أن هذا الوجه القبلي في مصر بحاجة إلى المزيد من التوعية بالطب وأيضًا بالسينما. وقالت الفنانة إنجي وجدان خلال الملتقى "الكلمة مهما