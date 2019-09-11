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بعد عرض 9 أفلام| انتهاء فعاليات ملتقى ميدفست بالصعيد

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
زحام أمام إحدى السينمات - أرشيفية
زحام أمام إحدى السينمات - أرشيفية
انتهت بنجاح جوله ملتقى "ميدفست – مصر السينمائي" بالوجه القبلي في محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للصحة والسكان بمناسبة مرور 25 عاما على مؤتمر الإسكان، وبدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم عرض 9 أفلام قصيرة من 5 دول مختلفة في حضور المخرجة هالة جلال، والدكتورة أميمة الجبالي، والممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر جيرمان حداد، دكتورة منى أبو الغار، المخرج هاني خليفة، دكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، دكتورة إيناس الجزار، المخرجة كاملة أبو ذكري، الفنانة إنجي وجدان.
وأكدت المخرجة كاملة أبو ذكري أن مستوى الأفلام جيد جدًا وتحرك المشاعر، كما عبّر المخرج هاني خليفة أنه سعيد جدًا بتجربته في ملتقى ميدفست – مصر السينمائي في سوهاج، ويعتقد أن هذا الوجه القبلي في مصر بحاجة إلى المزيد من التوعية بالطب وأيضًا بالسينما. وقالت الفنانة إنجي وجدان خلال الملتقى "الكلمة مهما
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المخرج -محمد- فاضل (1)

«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
ستموت في العشرين

ستموت فى العشرين.. روح النيل الذى أنار سماء البندقية

لم تحظَ الأفلام التى تميل إلى الطابع السودانى بشهرة كبيرة على الصعيد الدولى من قبل، على الرغم من وجود طابع خاص يتميزون به، يميل إلى الأصالة نوعًا ما، ولكن جاء المخرج أمجد أبو العلا بقصة رائعة تجمع بين الغموض والنبوءة فى فيلمه "ستموت فى العشرين"، حيث لمعت سماء البندقية فى إيطاليا، بحصوله على جائزة "أسد المستقبل" منذ يومين، ويعتبر هذا الفيلم هو أول فيلم روائى طويل لأمجد أبو العلا، وحكايته مستوحاة من قصة قصيرة تسمى "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب السودانى حمور زيادة.
رانيا-يوسف

انطلاق تصوير فيلم «صندوق الدنيا» فى منطقة وسط البلد

تشهد شوارع وسط البلد اليوم الثلاثاء، بداية تصوير فيلم «صندوق الدنيا» وتجمع المشاهد كل من؛ باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوي، على أن يستمر التصوير بنفس الديكور لعدة أيام، فيلم «صندوق الدنيا» بطولة جماعية تدور أحداثه حول قصص إنسانية مؤثرة تقع جميعها فى منطقة وسط البلد الديكور الأساسي للعمل، الفيلم من إخراج عماد البهات، ويشارك فى بطولته إلى جوار النجوم الأساسين، كل من علاء مرسي وصلاح عبد الله، وفي سياق آخر يواصل خالد الصاوي تحضيراته لفيلمه الجديد «نوستالجيا» الذي يمثل أول بطولة مطلقة له فى السينما، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.
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انجى-وجدان-من مسلسل-طلعت روحى (3)

إنجي وجدان ترد على ريهام سعيد بسبب «تصريحات السمنة»

ردت الفنانة إنجى وجدان على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد بشأن «تصريحات السمنة». وقالت إنجى وجدان فى مقطع فيديو مقتضب، نشرته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، بينما نشرته كاملا على موقع «يوتيوب»: «أنا عادة مبحبش أتكلم على حد أو أعمل مشاكل مع حد، لكن أنا لسة متفرجة على فيديو للإعلامية ريهام سعيد بتقول فيه إن التخان ميتين، وإنهم عبء على الدولة، وإن شكلهم وحش، وبيكونوا عرقانين عشان عندهم سموم، وحابة أرد على حاجة.. أولا أستاذة ريهام حضرتك كنتى عيانة، أو عيانة، وفى جميع الحالات مش فى صالحك إنك تتكلمى مع الناس بالطريقة دى».
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