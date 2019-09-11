رياضة

صالح سليم.. «المايسترو» الذي جعل الأهلي فوق الجميع

صالح سليم الذي أحب كرة القدم منذ صغر سنه، والده هو الجراح المعروف محمد سليم، ووالدته هي السيدة زين الشرف، التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
صالح سليم
صالح سليم
«الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري‏ 14‏ عامًا والتقيت فيه مع أستاذي ومعلمي مختار التتش، والنادي ملك لمَن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه، والمبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة. أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي. الأهلي فوق الجميع». تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد صاحب تلك الكلمات الراحل صالح سليم، أحد أهم رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي، الذي رحل في السادس من مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما.
صالح سليم الذي أحب كرة القدم منذ صغر سنه، والده هو الجراح المعروف "محمد سليم"، ووالدته هي السيدة "زين الشرف"، التي كان والدها من أشراف مكة المكرمة قبل انتقاله للعيش في تركيا ومنها إلى مصر.  تعرف والد صالح سليم على والدته عندما كان يُجري لها عملية جراحية خلال إقامتها مع عائلتها في مصر، وتزوج والد
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الأرجنتين‎ (1)

بهاتريك مارتينيز.. الأرجنتين تذل المكسيك برباعية

حققت الأرجنتين فوزًا كاسحًا برباعية نظيفة على حساب المكسيك في المباراة الودية التي أقيمت في سان أنطونيو فجر اليوم، وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف في غضون 40 دقيقة، بعدما باغت حارس المكسيك جييرمو أوتشوا بالتسجيل في شباكه في الدقائق 17 و22 و39، كما سجل لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وتراجعت الأرجنتين بعدها في الشوط الثاني، وحصل 8 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة بعيدة عن الأجواء الودية، لكن ستظل في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز في مشواره الدولي.
رمضان- صبحى

عماد متعب يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب

وجه عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، انتقادات إلى رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء، بعد انصراف الأخير في أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية، على ملعب بتروسبورت، والتي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء. وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعله صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة».
البرازيل-وبيرو (7)

بيرو تنهي سلسلة اللا هزيمة للبرازيل وديا

تغلبت بيرو على البرازيل وديا بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب لوس أنجلوس التذكاري بالولايات المتحدة، وذلك بفضل الهدف المتأخر الذي سجله لويس أبرام من رأسية متقنة بعد ركلة حرة أتت قبل نهاية المباراة بـ6 دقائق، لتنهي بيرو سلسلة من 17 مباراة بدون خسارة لأبطال كوبا أمريكا، والتي بدأت منذ خسارة البرازيل في ربع نهائي مونديال روسيا، عام 2018، على يد بلجيكا، كما انتقمت بيرو لخسارتها أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا هذا الصيف.
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رينيه-فايلر (4)

بالأرقام.. ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية؟

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد. وفيما يلي نستعرض ماذا قدم فايلر في مسيرته التدريبية.
رينيه- فايلر‎ (1)

نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه-فايلر (6)

رينيه فايلر اللاعب.. مسيرة ضعيفة ومباراة دولية وحيدة

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه-فايلر (1)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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