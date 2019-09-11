فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».
وكانت الفنانة هنا الزاهد قد احتفلت مساء أمس الثلاثاء بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي. View this post on Instagram مبروك يااحلى عروسه???? A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on Sep 10, 2019 at 12:35pm PDT ومن المنتظر أن يقام الليلة حفل زفافهما داخل أحد الفنادق
اقرأ المزيد
حمدى الميرغنى محمد عبد الرحمن اوس اوس الموسم الأخير من مسرح مصر (3)

الميرغني وأوس أوس يصوران «روحين في زكيبة» بالمغرب

يستعد نجما فرقة "مسرح مصر"، الثنائي الكوميدي حمدي الميرغني ومحمد أسامة "أوس أوس"، للسفر إلى دولة المغرب لتصوير عدد من مشاهد مسلسلهما الجديد "روحين في زكيبة" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إذ تم الانتهاء من تصوير جزء كبير من العمل في القاهرة طوال الأسابيع الماضية، لا سيما أن التصوير يسير بشكل يومي دون توقفات تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، وتدور أحداث العمل في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويناقش حياة عمال النظافة وإهمال المجتمع لهم وتغافله عن دورهم المهم.
حنان-مطاوع-05

من غرفة العمليات.. حنان مطاوع تنشر صورة مولودتها «أماليا»

نشرت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، من داخل غرفة العمليات، بعد ولادة ابنتها «أماليا»، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وعلقت على الصورة قائلة: «من فتره زمنية قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، وهي إبنتي أماليا، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس»، وأوضحت معنى اسم مولودتها،: «على فكره أماليا اسم مصري قديم، فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك».
اكرم حسنى (1)

أكرم حسني يحتفل بعيد ميلاده.. والنجوم يهنئونه

يحتفل الفنان أكرم حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 10 سبتمبر 1974. ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له وهو طفل صغير وكتب عليها: "كل سنة وأنا طيب". وحرص عدد من نجوم الفن، على تهنئته، ومن بينهم هشام ماجد الذي كتب: "زي النهاردة أتولد واحد من أظرف خمسة علي وجه الأرض إنه الأكرم الحسني.. كل سنة وأنت أظرف وأتفه من السنة اللي قبلها". وكتب مصطفى خاطر: "كل سنة وأنت طيب يا كرملة، بس أنت حاطط صورة الطفلة فيروز ليه"، وكتب مصطفى قمر: "كل سنة وأنت طيب يا أكرم وعقبال مليون سنة".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org