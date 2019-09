هذه هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزاهد بعد عقد قرانها

تحرير:التحرير ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنأت الممثلة الشابة إيمي طلعت زكريا، الفنانة هنا الزاهد بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث قامت بنشر صورتها معها وصورة لـ"منديل الزواج" مطرز باسم (هنا وفهمي) وعلقت عليه: «مبروك أحلى عروسة»، كما حرصت شقيقة هنا الزاهد "نور" على تهنئة ولكن على طريقتها الخاصة، حيث نشرت صور تجمعهما، وعلقت عليها: «أختي تتزوج، وعلى الرغم من أني سأبكي من الفرح، ولكني أتمنى لكي السعادة، ولا أجد كلمات لوصف لكي مدى سعادتي برؤيتك سعيدة، ولكننى مصدومه لانكي ستغادرنا، سأظل دائما اعتز بذكرياتنا معًا وأريد أن تعلمي أنكي أكثر شخص جمالا بالعالم».

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد احتفلت مساء أمس الثلاثاء بعقد قرانها على الفنان أحمد فهمي. View this post on Instagram مبروك يااحلى عروسه???? A post shared by Emy Talaat Zakaria (@emytalaatzakaria) on Sep 10, 2019 at 12:35pm PDT ومن المنتظر أن يقام الليلة حفل زفافهما داخل أحد الفنادق