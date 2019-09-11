ماذا وراء إقالة جون بولتون من منصبه؟

بعد لحظات من تغريدة ترامب، لجأ بولتون إلى «تويتر» لتقديم رواية مختلفة للأحداث، حيث أكد أنه قدم استقالته بالفعل، لكن ترامب أخبره: «دعنا نتحدث عنها غدًا»

تحرير:أحمد سليمان ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

جون بولتون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه قرر إقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قائلا إنه لا يتفق معه "بشدة". وقال ترامب: "طلبت من جون تقديم استقالته، التي قُدمت لي هذا الصباح"، مضيفًا أنه سيعين بديلا لمستشار الأمن القومي الأسبوع المقبل. إلا أن بولتون أصر على أنه استقال وتعهد بأن يكون له رأي "في الوقت المناسب"، ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية صورة لخطاب بولتون للرئيس الأمريكي يتقدم فيه باستقالته. واختلف مستشار الأمن القومي السابق مع الرئيس حول عدد من تحديات السياسة الخارجية، بداية من أفغانستان إلى إيران.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن بولتون، الذي تولى منصبه في أبريل 2018، كان مستشار ترامب الثالث للأمن القومي بعد مايكل فلين وهربرت مكماستر. ماذا قال بولتون؟ بعد لحظات من تغريدة ترامب، لجأ بولتون إلى "تويتر" لتقديم رواية مختلفة من الأحداث، حيث أكد أنه قدم استقالته بالفعل، لكن ترامب أخبره: