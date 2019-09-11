جريمة

«قاضي التخابر» يسأل قيادات الإخوان:من أى عجينة أنتم؟

قال المستشار محمد شيرين فهمي، إن المتهمين في القضية عكفوا على ترديد الأكاذيب التي لا نعرفها إلا منهم..فالخيانة والغدر من شمائلهم، فهم مستعدون لبيع كل شىء حتى الوطن
تحرير:تهامى البندارى ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
محمد شيرين فهمي- رئيس المحكمة
محمد شيرين فهمي- رئيس المحكمة
قبيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر الكبرى»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة، قال فيها إن الوطن هو العرض والشرف والعزة والكرامة، والانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرضه وشعبه، وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم ومن يُغيب هذا الشعور يظهر عدم انتماءه للدولة، وأشار إلى أن خيانة الوطن جريمة كبرى ليس لها مبرر، معلقا «فضلوا مصالحهم الشخصية على الصالح العام للبلاد.. فأنى لمن باعوا أوطانهم».
قال القاضي «تزاد خطورة الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود التنكر لوطنه إلى العمل ضده، في ضورة من أبشع صور العقوق المتعارف عليها»، وتسائلت المحكمة «ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأعداء على النيل من الوطن وكأن الأمر لا يمس سياسة بلاده؟، ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأجانب ويساعدهم على
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منتحل-صفة-شقيقه

«طبنجة وكارنيهات» بحوزة منتحل صفة موظف حكومي

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، استدعاء الشهود والضحايا في واقعة انتحال عاطل صفة موظف حكومي بمنطقة السلام، لسماع شهاداتهم حول نشاط المتهم عقب سقوطه في قبضة رجال المباحث وبحوزته طبنجة وبطاقات شخصية مزورة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول ملابسات الواقعة. تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا بالقبض على منتحل صفة موظف حكومي، أثناء قيادته لسيارة ملاكي، مدعيا أنه يعمل بإحدى الجهات الحكومية الهامة، قبل أن تأمر النيابة العامة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.
سيولة-مرورية -

سيولة بمحاور القاهرة والجيزة.. حالة الطرق اليوم

شهدت غالبية المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، سيولة مرورية ملحوظة، نتيجة انتشار رجال المرور وتنفيذهم الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الانضباط المروري، والحرص على التواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية، كما انتظمت حركة السير صباح اليوم في محور الثورة بمصر الجديدة، وكذلك أعلى كوبرى أكتوبر، والطريق القادم من مدينة نصر والنزهة إلى طريق المطار، وشوارع رمسيس وصلاح سالم، ومدينة نصر، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية.
جثة (3)

مصرع عامل بسبب خلاف على جمع القمامة في شبرا الخيمة

لقى عامل مقيم في شبرا الخيمة مصرعه، إثر نشوب مشاجرة مع آخر للخلاف على جمع القمامة فتدخل أحد الأشخاص لمناصرة الأخير وطعن الأول بمطواة فسقط غارقا فى دمائه وسط ذهول المارة ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى. تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أيمن ا م - 38 عاما - عامل جمع قمامة" ومقيم بهتيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
توقف حركة ترام الإسكندرية (2)

حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
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محمد-البلتاجى

قبل الحكم..قصة «المجموعات الساخنة» في التخابر الكبرى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، حكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وآخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مكانتها.
محمد-بديع

المؤبد لبديع و10 من قيادات الإخوان في«اقتحام السجون»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح، على خلفية إدانتهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
قفاص-محكمة (1)

بتهمة زعزعة الثقة.. تجديد حبس 10 متهمين 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 10 متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث أخبار وشائعات من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف، والترويج لأغراض جماعة إرهابية تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وقبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيلهم الصادر أمس الإثنين.
داعش (2)

دفاع «دواعش سيناء» يطلب الاطلاع والتأجيل لـ14 سبتمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما، إلى جلسة 14 من سبتمبر الجاري للاطلاع، تنفيذا لطلب دفاع المتهمين، إذ يحاكم المتهمون على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، حيث أمدوا جماعة «دواعش سيناء»، بأسلحة نارية ومفرقعات ومقرات تنظيمية وأموال ومركبات، وإمداد عناصر إرهابية بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لاستهدافها، فضلا عن تلقيهم تدريبات بدنية وعسكرية للقيام بأغراض الجماعة الإرهابية، وفقا للتحقيقات.
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