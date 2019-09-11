«قاضي التخابر» يسأل قيادات الإخوان:من أى عجينة أنتم؟

قال المستشار محمد شيرين فهمي، إن المتهمين في القضية عكفوا على ترديد الأكاذيب التي لا نعرفها إلا منهم..فالخيانة والغدر من شمائلهم، فهم مستعدون لبيع كل شىء حتى الوطن
قبيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر الكبرى»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، كلمة، قال فيها إن الوطن هو العرض والشرف والعزة والكرامة، والانتماء الحقيقى للوطن يعنى الارتباط بأرضه وشعبه، وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم ومن يُغيب هذا الشعور يظهر عدم انتماءه للدولة، وأشار إلى أن خيانة الوطن جريمة كبرى ليس لها مبرر، معلقا «فضلوا مصالحهم الشخصية على الصالح العام للبلاد.. فأنى لمن باعوا أوطانهم».
قال القاضي «تزاد خطورة الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود التنكر لوطنه إلى العمل ضده، في ضورة من أبشع صور العقوق المتعارف عليها»، وتسائلت المحكمة «ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأعداء على النيل من الوطن وكأن الأمر لا يمس سياسة بلاده؟، ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأجانب ويساعدهم على
قال القاضي «تزاد خطورة الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود التنكر لوطنه إلى العمل ضده، في ضورة من أبشع صور العقوق المتعارف عليها»، وتسائلت المحكمة «ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأعداء على النيل من الوطن وكأن الأمر لا يمس سياسة بلاده؟، ماذا يمكن أن نسمي من يتفق مع الأجانب ويساعدهم على التسلل عبر الحدود والاعتداء على منشآت الوطن ومقدراته وهو مُرحبا ومُصفقا وكأن الوطن ليس بوطنه؟».
وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، مشيرا إلى أن المتهمين في القضية عكفوا على ترديد الأكاذيب التي لا نعرفها إلا منهم، أليست كلها خيانات للوطن؟،
فالخيانة والغدر من شمائلهم، فهم مستعدون لبيع كل شىء حتى الوطن، يستعينون عليه بالمنظمات الدولية والأجنبية، مهدوا لهم الطرق ووضعوا أيديهم في أيديهم، ليس لهم ولاءً لبلادهم.
واستكملت المحكمة موضحة « لقد باعوا وطنهم ومجتمعهم، ليس لهم ثوابت ولا قيم، يتأرجحون مع من بيده مصالحهم، صاروا مطية للأعداء، يعكفون على نشر الفوضى بين فئات المجتمع، هذه أخلاقهم وقيمهم تصاب بالغثيان من أطروحاتهم، يتشدقون بالإصلاح والحرية والعدالة الاجتماعية».
وعاود القاضي تساؤلاته قائلاً « أى حرية تنادون بها؟، من أى صلب أتيتم من أى عجينة أتيتم؟، كفانا الله شرهم وحرص بلادنا من أيديهم؟
نوهت المحكمة في كلمتها بأن الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها هو الاستيلاء على حكم البلد، والذي من بين بنوده أن تتحالف مع الأعداء، ما دامت قد ارتطبت مصالحهم نحو هدف واحد هو اسقاط الدولة المصرية، لافتا إلى أن هذا كان من أهم الأهداف المنصوص عليها صراحة في اللائحة العاليمة للجماعة، والأصول الـ 20 التي وزعها حسن البنا، والتي أوجب على جميع الأفراد المنضمين للتنظيم الالتزام بها.
يقول القاضي «لقد استمعت المحكمة لهيئة الدفاع كاملا، وأتاحتهم الفرصة
وأعطت كل ذى حق حقه، والمحكمة لا يحكمها سوى القانون، فبعد جلسات حققت المحكة خلالها كل قواعد المحاكمة العادلة المنصفة.
ولفتت المحكمة كذلك إلى أنه قد بلغ عدد صفحات جلسات القضية 500 صفحة، فيما بلغت أوراق القضية 8 آلاف صفحة، بخلاف المستندات والقضايا المنضمة إليها في هذا الشأن، والتي وصل إجماليها إلى 10 آلاف صفحة أخرى، طالعتها المحكمة دون كلل أو ملل، وكان ذلك كافيا لإدانة من قضت المحكمة بإدانتهم،
اطمأنت المحكمة لشهادة شهود الإثبات وتقارير فنية، ومستندات وما شاهدته من مقاطع فيديو مسجلة ورسائل بين أحراز القضية.
وتعتبر المحكمة أن اقتناعها بأدلة الإثبات رفضا منها لما أثاره دفاع المتهمين والتي قصد بها التشكك في تلك الأدلة ولا تعول المحكمة على انكار المتهمين أمامها، بحسبان أن تلك هي وسيلتهم للإنكار وإبعاد التهم عنهم، وبلغت عددد صفحات حيثيات الحكم نحو 1500 صفحة.
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعقابة كل من محمد بديع، خيرت الشاطر، سعد الكتاتني، عصام العريان، محمد البلتاجي، سعد الحسينى، حازم فاوزق، محيى حامد السيد، خالد سعد، خليل أسامه العقيد، أحمد محمد عبد العاطي، بالسجن المؤبد، وبراءة 6 آخرين من بينهم صفوت حجازى ونجل خيرت الشاطر، وانقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق المتوفي محمد مرسي بوفاته.