10 سنوات سجنا لسارقي 100 جنيه بالإكراه في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بالسجن 10 سنوات لكل من "م. أ. م- سائق توك توك"، و"ع. م. أ- عامل"، لاتهامهما بسرقة المجني عليه "أ. خ. ع" سائق، بالإكراه فى الطريق العام. تعود الواقعة في القضية رقم 15086 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد قيام سائق وعامل بسرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م. أ. م" 22 سنة، سائق توك توك، و"ع. م. أ" 21 سنة، عامل، وأنه حال سير المجني عليه "أ. خ. ع" 19 سنة، بطريق الكيلو 21 اتجاه سيدي كرير، استوقفه المتهمان وبحوزة كل منهما سلاح أبيض (كاتر) وتعديا عليه بالضرب واستوليا على مبلغ مالي