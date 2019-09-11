«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

نتنياهو

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.

وطالبت الرياض، في بيانها، جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية بإدانة ورفض هذا الإعلان، واعتبار أي إجراء يسفر عنه باطلا ولا يترتب عليه أي أثار قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة. يشار إلى أن نتنياهو كان تعهد، أمس الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في