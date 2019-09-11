نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

تحرير:أحمد جاد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.

وأشار فؤاد إلى أنه إلى وقتنا هذا ورغم مرور أكثر من عامين على هذا القرار لم نعلم الإجراءات التي تمت حياله، جاء ذلك في سؤال برلماني، تقدم به، اليوم الأربعاء، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهت إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد