نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟
تحرير:أحمد جاد
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
وأشار فؤاد إلى أنه إلى وقتنا هذا ورغم مرور أكثر من عامين على هذا القرار لم نعلم الإجراءات التي تمت حياله، جاء ذلك في سؤال برلماني، تقدم به، اليوم الأربعاء، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهت إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد
وأشار فؤاد إلى أنه إلى وقتنا هذا ورغم مرور أكثر من عامين على هذا القرار لم نعلم الإجراءات التي تمت حياله، جاء ذلك في سؤال برلماني، تقدم به، اليوم الأربعاء، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجهت إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن عدم تطبيق قرار مجلس المحافظين باحلال واستبدال سيارات البيجو 7 ركاب.
من ناحية أخرى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قرار رقم 452 لسنة 2019 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء، الأول من أكتوبر سنة 2019، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. (التفاصيل)