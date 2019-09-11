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استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
القبة الحديدية
القبة الحديدية
انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".
وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
صحف-السعودية

صحف السعودية: ترامب يقيل بولتون بعد افتراق سياسي

تصدرت إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت العديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان "الرئيس الأمريكي يطيح بمستشار الأمن القومي"، أفادت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال أمس الثلاثاء، مستشاره للأمن القومي جون بولتون. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أخبرت بولتون أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.. اختلفت بشدة مع العديد من اقتراحاته، كما فعل آخرون في الإدارة".
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء. وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان صدر اليوم أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس. من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: غزة تشتعل ونتنياهو يتعهد بتهويد الضفة

تصدّر الشأن الفلسطيني وتطورات الأوضاع في غزة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ بوقوع إصابات. وأفادت صحيفة "البيان" أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "مواقع في غزة ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

«التعاون الخليجي» يدين تصريحات نتنياهو: عدوانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إدانته لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياها بالاستفزازية والعدوانية، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ، وذلك بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز. وكانت السعودية قد أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لوضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل.
نتنياهو وترامب

بالاتفاق مع ترامب.. نتنياهو: غور الأردن سيبقى تحت سيادتنا للأبد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، مشددا خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم لـ"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن، بحسب روسيا اليوم.
قوات-الاحتلال-فى-غزة (2)

الاحتلال يصيب طفلا ويعتقل 14 فلسطينيا بالضفة

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقلت 14 مواطنا من الضفة الغربية، فيما توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في أكثر من نقطة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ففي رام الله، أصيب طالب بعيار معدني مغلف بالمطاط في رقبته، أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتلت أسطح بعض المنازل في البلدة، وداهمت أخرى، واعتقلت 3 أطفال أثناء توجههم إلى مدارسهم.
قصف إسرائيلي لقطاع غزة - أرشيفية

إطلاق قذائف هاون من غزة على مستوطنات.. وإسرائيل ترد

أطلقت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 4 قذائف هاون على مستوطنات جنوب إسرائيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات أو قتلى. في المقابل، رد جيش الاحتلال، بقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة، بحسب "معا".. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال. كما أعلنت سلطات الاحتلال اتخاذ إجراء عقابي بخفض كميات الوقود الواصلة إلى محطة الطاقة الرئيسية في قطاع غزة، ما يعني انخفاضًا كبيرًا في التغذية بالتيار الكهربائي هناك.
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