استنفار أمني بإسرائيل بعد إطلاق 3 صواريخ من غزة

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

القبة الحديدية

انطلقت، اليوم الأربعاء، صافرات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك عقب رصد منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية لإطلاق قذائف من القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له: "تم تفعيل صافرات الإنذار في منطقة ياد مردخاي بعد الحديث عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، مضيفا: "ردا على الاعتداء الصاروخي من القطاع قصفت دبابة قبل قليل موقعين عسكريين تابعين لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل قبل قليل".

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أنه تم سماع دوي انفجارات في محيط مستوطنات كيبوتس ياد مردخاي شمال القطاع ونتيف هعسرا شرق قطاع غزة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات في منطقة المطاحن غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،