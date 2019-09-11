جريمة

القبض على أب زوّج طفلته وخطب شقيقتيها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت لجنة حماية الطفل بفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من إحباط خطوبة طفلتين شقيقتين، لم تتم أي منهما خمسة عشر ربيعًا بعد؛ بعدما وافق والدهما على خطبتهما لاثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية. وكشفت التحريات عن قيام الأب بتزويج ابنته شقيقة الطفلتين الكبرى، دون إتمامها خمسة عشر عامًا هي الأخرى، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتم ضبط والد الفتيات والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بورود شكوى مُقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، حملت رقم 761 لسنة 2019، بشأن قيام المدعو «علاء.ج.م.ح» 37 عامًا، مدرس بقطاع الأزهر، بالموافقة على خطوبة ابنتيه، طفلتين
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تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
إطلاق-نار (3)

مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.
اثار-السيارات-المحطمة-فى-حادث-طريق-الاتوستراد (2)

سقوط ميكروباص من كوبري صفط.. ومصرع 6 أشخاص

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، إثر سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، ما تسبب فى وقف حركة السيارات، وانتقل رجال المرور للمكان، وتنقل سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين للمستشفيات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى محور صفط ووقع مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للمكان. كما وصل اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى المنطقة لتفقد موقع الحادث.
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الطفلة-سندس

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «سندس»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وحيد صبري وعضوية المستشارين مجدي سلامة، وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق "توك توك" وشقيقته إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات في الواقعة لقيامهم بقتل الطفلة سندس 6 سنوات وسرقة قرطها الذهبي وإلقائها من الدور السادس. تعود الواقعة في القضية رقم 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثة-طفلة

حداد يذبح طفلته ويلقيها بترعة لشكة في نسبها

جريمة قتل مؤسفة سطرتها أوراق محضر قُيد في قسم شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأحد، فقد حداد عقله وتجرد من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وأنهى حياة طفلته التي أكملت عامها السابع للتو، ولم يكتف بذلك، بل ألقى جثتها بترعة؛ بسبب شكه في نسبها، وجاء انتشال قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية للجثة ليكشف الستار على الجريمة البشعة، وجرى نقلها إلى المستشفى وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.
سجن

هتك عرضها وتزوجها.. السجن لـ5 متهمين في اغتصاب طالبة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم بالسجن 6 سنوات لـ5 متهمين لاتهامهم بخطف وهتك عرض المجني عليها "ه. م. ح." طالبة، في القضية رقم 28726 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 3617 شرق، والتي بدأت بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة، ببلاغ من المدعو "م. ح. ال." بقيام أشخاص بخطف نجلته وهتك عرضها بدائرة القسم.
جثة-طفلة

البريئة والذئب.. أبشع جريمة اغتصاب وقتل طفلة بسوهاج

في عالم سيطرت عليه الأبالسة ومعدومو الضمائر، لم تجد البريئة مكانا لها وسط الذئاب في أماكن لا تنبض بالحياة، كانت "جانا" تعيش بقلب أخضر يشبه زرع قريتها، عاشت سنوات حياتها التي تعد على أصابع اليد، لا تملك سوى ابتسامة تدخل بها السرور على قلب أسرتها وعيون تشع بالبراءة، وضمير أقل من أن يخدع أو يخون، كانت الطفلة، مثل الملاك، ولكن لم تدرك صاحبة الستة أعوام أن شيطانا يتربص بها ويتحين اللحظة التي يغتال فيها براءتها ويسلب منها حياتها دون ذنب اقترفته، ليتركها جثة هامدة ترتوي الأرض بدمائها بينما هو تطارده اللعنات كلما غدا أو راح.
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