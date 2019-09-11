القبض على أب زوّج طفلته وخطب شقيقتيها في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

صورة أرشيفية

تمكنت لجنة حماية الطفل بفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من إحباط خطوبة طفلتين شقيقتين، لم تتم أي منهما خمسة عشر ربيعًا بعد؛ بعدما وافق والدهما على خطبتهما لاثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية. وكشفت التحريات عن قيام الأب بتزويج ابنته شقيقة الطفلتين الكبرى، دون إتمامها خمسة عشر عامًا هي الأخرى، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتم ضبط والد الفتيات والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بورود شكوى مُقدمة من المجلس القومي للأمومة والطفولة، حملت رقم 761 لسنة 2019، بشأن قيام المدعو «علاء.ج.م.ح» 37 عامًا، مدرس بقطاع الأزهر، بالموافقة على خطوبة ابنتيه، طفلتين