سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب يطالب بتجريم استخدام تلاميذ المدارس للتليفون

تحرير:أحمد جاد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
استخدام التليفون في المدارس - صورة أرشيفية
استخدام التليفون في المدارس - صورة أرشيفية
قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمة أو الصحية، إذ أصبح الكثير من الطلاب يستخدمون الهواتف داخل المدارس بطرق خاطئة، ووصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقعالتواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التي حظرت استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.
وطالب بركات، في بيان له، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتجريم استخدام التليفون المحمول خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، لما له من أضرار كبيرة على التلاميذ وعلى العملية التعليمية برمتها، إذ أن القرارات الدورية التى تصدرها الوزارة مطلع كل عام، لن يكون لها الأثر الفعال مثل القانون.وأشار
اقرأ المزيد
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.
طلاب -الثانوية(1)

إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من مصروفات الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب، كما يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين.
مجلس-النواب

نائب يتسائل: لماذا لم يتم إحلال «البيجو 7 راكب»؟

قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار حرص الدولة على توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحه للمواطن، للتنقل بين المحافظات وداخلها صدر عن مجلس المحافظين المنعقد بتاريخ 4 يوليو 2017، قرار رقم 10 بشأن تطوير منظومة النقل البري للركاب، والذي طلب من المحافظين التنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والمالية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لحصر لسيارات البيجو 7 ركاب التي تعمل في النقل البري للركاب بين المحافظات وداخلها، والنظر في إعداد برنامج لاستبدالها بميكروباص 14 راكبا والاتفاق مع البنك الذي سيتولى عملية التمويل والمصنعين.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
المستشار-أحمد-سعد

بكري: عبدالعال وافق على استقالة أمين عام البرلمان

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وافق على قبول استقالة الأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين، لافتًا إلى أن الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام لمجلس النواب إلى رئيس البرلمان بغرض الإعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف بكري، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استقالة الأمين العام لمجلس النواب، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها من أجل النهوض بمستوي الأمانة العامه للمجلس وخدماتها للنواب.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مطالبات برلمانية بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية، والمخططات التفصيلية، خصوصا في القرى والمدن، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء. وتنص شروط التصالح على تشكيل لجنة برئاسة مهندس استشارى متخصص ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ويقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وسداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه. ويجوز تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، والبت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر.
مجلس-النواب

نواب يحملون الحكومة مسؤولية غرق ياسين «طفل البلاعة»

لا تزال أصداء وفاة الطفل ياسين عماد، 4 سنوات، غرقا بإحدى بالوعات الصرف الصحي أمام نادي الطالبية الرياضي، يوم الأحد الماضي، تملأ أرجاء مجلس النواب، على الرغم من الإجازة البرلمانية والتي تستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل، إذ تقدم عدد من النواب بعشرات من طلبات الإحاطة حول الواقعة، إذ تقدم إيهاب منصور النائب عن دائرة العمرانية بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول الأزمة، مؤكدا أنها نتيجة للإهمال، وتقاعس المسئولين عن أداء عملهم والاكتفاء بالجلوس في المكاتب المكيفة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org