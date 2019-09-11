نائب يطالب بتجريم استخدام تلاميذ المدارس للتليفون
تحرير:أحمد جاد
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
استخدام التليفون في المدارس - صورة أرشيفية
قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمة أو الصحية، إذ أصبح الكثير من الطلاب يستخدمون الهواتف داخل المدارس بطرق خاطئة، ووصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقعالتواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التي حظرت استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.
وطالب بركات، في بيان له، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتجريم استخدام التليفون المحمول خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، لما له من أضرار كبيرة على التلاميذ وعلى العملية التعليمية برمتها، إذ أن القرارات الدورية التى تصدرها الوزارة مطلع كل عام، لن يكون لها الأثر الفعال مثل القانون.وأشار
وطالب بركات، في بيان له، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتجريم استخدام التليفون المحمول خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، لما له من أضرار كبيرة على التلاميذ وعلى العملية التعليمية برمتها، إذ أن القرارات الدورية التى تصدرها الوزارة مطلع كل عام، لن يكون لها الأثر الفعال مثل القانون.
وأشار إلى أنه لا بد أن يشمل القانون الجديد أي وسيلة اتصالات داخل المدرسة، للتركيز على الدراسة فقط، وعدم ضياع الوقت واحترام المدرسة، وكل ذلك من أجل الحد من إلهاء الطلاب في الفصول الدراسية، ومحاولة التنمر، وتشجيع الطلاب على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا خلال فترة الاستراحة، إذ أكدت الدراسات أن المدارس التي تحظر الهواتف يحصل طلابها على درجات أعلى.