نائب يطالب بتجريم استخدام تلاميذ المدارس للتليفون

تحرير:أحمد جاد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

استخدام التليفون في المدارس - صورة أرشيفية

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الخبراء التربويين أجمعوا على ضرورة منع الهواتف المحمولة في المدارس لما تسببه من أضرار سواء من الناحية التعليمة أو الصحية، إذ أصبح الكثير من الطلاب يستخدمون الهواتف داخل المدارس بطرق خاطئة، ووصل الأمر إلى تصوير الطلاب للمدرسين والسخرية منهم على مواقعالتواصل الاجتماعي وكذلك زملائهم والتنمر عليهم، وعلينا أن نقتدى بدولة مثل فرنسا التي حظرت استخدام الهواتف المحمولة بالمدارس الابتدائية والإعدادية، لوقف انتشار البلطجة والعنف والمواد الإباحية.

وطالب بركات، في بيان له، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بتجريم استخدام التليفون المحمول خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، لما له من أضرار كبيرة على التلاميذ وعلى العملية التعليمية برمتها، إذ أن القرارات الدورية التى تصدرها الوزارة مطلع كل عام، لن يكون لها الأثر الفعال مثل القانون.وأشار