إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من مصروفات الدراسة

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

طلاب - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب، كما يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين.

كما يعفى من المصروفات - بحسب بيان الوزارة- ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون وأبناء مصابي العمليات الحربية ومصابين بعجز كلي أو جزئي وأبناء مفقودي العمليات الحربية، وأبناء مدارس حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة والمجتمعية، والمدارس الصديقة