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محكمة أسكتلندية تعلق قرار جونسون حول برلمان بريطانيا

تحرير:وكالات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
قضت محكمة الاستئناف في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، بتعليق قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حول توقف عمل البرلمان خلال شهر سبتمبر الجاري، معتبرة أنه غير قانوني. وتضمنت حيثيات الحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر المقبل، كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان. ومن جانبها، قررت الحكومة البريطانية الاستئناف على قرار القضاء الأسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني.
وصرح متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه قانوني وضروري. وكان جونسون قد دعا إلى تعليق البرلمان، في شهر أغسطس الماضي، في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان، في الوقت الذي يحاول
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رئيس البرلمان البريطاني يعلن استقالته: آخر موعد 31 أكتوبر

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6 خطط تُمكن جونسون من تجنب تأجيل «البريكست»

تراجع بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن تهديداته بخرق القانون من أجل تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست" آخر أكتوبر المقبل، موضحا لمقربين منه أنه سيقبل تأجيلا لمدة 3 أشهر إذا فرضته عليه المحاكم. وفي محادثات خاصة، أكد جونسون أنه "سيلتزم بالقانون"، وذلك بعد أن أوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، الأحد، أن رئيس الوزراء، يعتزم "تجاهل" طلب التمديد الملزم قانونا. ووافق أعضاء البرلمان، الأسبوع الماضي، على قانون يمنع تنفيذ "البريكست" دون اتفاق، عن طريق إجبار جونسون على طلب تأجيل "البريكست" لمدة 3 أشهر، إذا فشل في الحصول على اتفاق.
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جونسون: سننسحب من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، بحسب "سكاي نيوز عربية". فيما أقر البرلمان البريطاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق، لكن جونسون سعى لإجراء انتخابات حتى يصبح مطلق اليدين قبل أسابيع من موعد الخروج، إذ رأى ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة في بريطانيا بحلول 15 أكتوبر المقبل.
بوريس جونسون

مواجهة قانونية بين البرلمان البريطاني وجونسون

يبدو أن قرار رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بشأن تعليق عمل البرلمان، أثار غضب أعضاء المجلس، حيث نشبت مواجهة قانونية بين نواب البرلمان ورئيس الوزراء، وكالة "فرانس برس"، أكدت أن أعضاء البرلمان البريطاني، قرروا تحريك دعوى قضائية ضد بوريس جونسون والتعبير عن رفضهم لقرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع. وصرح نواب البرلمان البالغ عددهم أكثر من 70 نائبًا، بأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية طارئة لوقف مطالب جونسون بشأن تعليق عمل البرلمان البريطاني لحين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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