جريمة

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وعثر داخل غرفة الابن "محمد. ح. ن"، 28 عامًا، على 20 لفافة بها بانجو و3 أسلحة بيضاء، وعثر داخل غرفة والدهما على 10 لفافات بانجو، وتمكن الاثنان من الهرب وجار ملاحقتهم. وتمكنوا من ضبط "أحمد.ح.ن - 30 عامًا"، سائق، الابن الأكبر، وبحوزته 210 لفافات بها هيروين
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تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
إطلاق-نار (3)

مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.
اثار-السيارات-المحطمة-فى-حادث-طريق-الاتوستراد (2)

سقوط ميكروباص من كوبري صفط.. ومصرع 6 أشخاص

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، إثر سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، ما تسبب فى وقف حركة السيارات، وانتقل رجال المرور للمكان، وتنقل سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين للمستشفيات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى محور صفط ووقع مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للمكان. كما وصل اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى المنطقة لتفقد موقع الحادث.
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بانجو (3)

ضبط 50 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الشرقية

تمكن رجال مكتب مكافحة مخدرات بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة المقدم عمرو علي، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل؛ على خلفية اتهامه بحيازة كمية كبيرة من نبات «البانجو» المخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بقرية «السلام» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فضلًا عن حيازته سلاح ناري «بندقية» وذخيرة دون تراخيص، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
بانجو - أرشيفية

عصابة المسجلين.. ضبط 3 مجرمين بحوزتهم 30 كيلو بانجو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط 3 مسجلين خطر من ميت غمر، كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم، للترويج إلى تجارة المخدرات وتحقيق أرباح غير مشروعة، حتى سقطوا في قبضة الأمن وبحوزتهم 30 كيلو جرام بانجو وأسلحة نارية، وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، عن اتخاذ 3 مسجلين خطر من الزراعات في قرية كوم النور، وكرا لتجارة المخدرات.
حشيش

حبس عاطل سقط وبحوزته 120 طربة حشيش في البحيرة

قرر المستشار عبد الرحمن عبد البر، مدير نيابة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، حبس عاطل ضبط بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، 4 أيام على ذمة التحقيق. كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإقليم غرب الدلتا بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، قد تمكنوا من ضبط عاطل بحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش بنطاق دائرة مركز شرطة وادى النطرون، وذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات بشتى صورها والقضاء على التجار في قرى ومدن المحافظة، وتحرر المحضر اللازم.
حشيش

ضبط وإحباط ترويج 18 كيلو ونصف حشيش بالإسكندرية

حققت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، نشاطا موسعا ومكثفا فى ضبط العناصر الإجرامية من تجار المخدرات، حيث تم ضبط خمسة أشخاص بحوزتهم نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش، بأماكن متفرقة أحدها مع تاجر كبير بمنطقة العامرية، بحوزته 15 كيلوجراما بمفرده، وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات يفيد اعتزام ترويج نحو 18 كيلو ونصف الكيلو من مخدر الحشيش قبل ترويجها على العملاء بشرق وغرب المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.
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