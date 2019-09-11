سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
صورة أرشيفية
احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية.
تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وعثر داخل غرفة الابن "محمد. ح. ن"، 28 عامًا، على 20 لفافة بها بانجو و3 أسلحة بيضاء، وعثر داخل غرفة والدهما على 10 لفافات بانجو، وتمكن الاثنان من الهرب وجار ملاحقتهم.
وتمكنوا من ضبط "أحمد.ح.ن - 30 عامًا"، سائق، الابن الأكبر، وبحوزته 210 لفافات بها هيروين
وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وعثر داخل غرفة الابن "محمد. ح. ن"، 28 عامًا، على 20 لفافة بها بانجو و3 أسلحة بيضاء، وعثر داخل غرفة والدهما على 10 لفافات بانجو، وتمكن الاثنان من الهرب وجار ملاحقتهم.
وتمكنوا من ضبط "أحمد.ح.ن - 30 عامًا"، سائق، الابن الأكبر، وبحوزته 210 لفافات بها هيروين وبندقية خرطوش في شنطة داخل سيارة ملاكي مرور دمياط، وبتفتيش السيارة الملاكي التي كان يستقلها المتهم المضبوط، عثر فيها على 450 لفافة بانجو وسلاح أبيض، كما عثر على 2 لفافة هيروين، و50 طربة حشيش، و6 أجولة بها 30 لفافة بانجو.
وبسؤال المتهم اعترف بعملهم في تجارة المخدرات، وجار تكثيف الجهود الأمنية وملاحقة الهاربين.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة.