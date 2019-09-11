سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

صورة أرشيفية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.

وعقب استئذان النيابة العامة تم مداهمة المنزل، وعثر داخل غرفة الابن "محمد. ح. ن"، 28 عامًا، على 20 لفافة بها بانجو و3 أسلحة بيضاء، وعثر داخل غرفة والدهما على 10 لفافات بانجو، وتمكن الاثنان من الهرب وجار ملاحقتهم. وتمكنوا من ضبط "أحمد.ح.ن - 30 عامًا"، سائق، الابن الأكبر، وبحوزته 210 لفافات بها هيروين