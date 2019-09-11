رياضة

المايسترو.. لماذا أخفى «الأب الروحي» مرضه الخبيث؟

المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة.. والأهلي ملك لمن صنعوه ومن صنعوه هم مشجعوه.. الأهلي فوق الجميع.. (صالح سليم)
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
صالح سليم
صالح سليم
«حالة خاصة.. شخصية من طراز فريد.. عشقه كل من اقترب منه، بل ومن اختلفوا معه.. لا يختلف أحد على أنه لاعب متميز.. ولكنه أيضًا يمتلك من المهارة والقدرات الفنية العالية ما يؤهله لأن يكون الشخصية القيادية.. ظل رمزًا خالدًا بعدما رسخ مبادئ وقيما وأسسا عديدة للقلعة الحمراء، فشخصيته الحازمة وقراراته الحاسمة كان لها مفعول السحر في رسم كاريزمته.. زادت من شهرته وشعبيته بين جماهير الكرة المصرية على اختلاف ميولها وانتماءاتها، حتى أُطلق عليه لقب (المايسترو).. عاش واضحًا صريحًا، وأصر على أن يموت إنسانًا نبيلًا».. إنه النجم الراحل صالح سليم.
صالح سليم ضرب أمثلة عديدة في كيفية خدمة ناديه في مختلف المجالات بما يليق بهذا الصرح الكبير وجماهيريته العريضة، فهو عاش واضحًا صريحًا، وأصر على أن يموت إنسانًا نبيلًا يحتذى به كثيرون في كيفية عدم إزعاج المحيطين به، والمقربين منه، حتى جماهيره، بمرضه الخبيث. المايسترو أخذ على عاتقه أن يتحمل وحده آلام المرض
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صالح سليم

صالح سليم.. «المايسترو» الذي جعل الأهلي فوق الجميع

«الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري‏ 14‏ عامًا والتقيت فيه مع أستاذي ومعلمي مختار التتش، والنادي ملك لمَن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه، والمبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة. أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي. الأهلي فوق الجميع». تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد صاحب تلك الكلمات الراحل صالح سليم، أحد أهم رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي، الذي رحل في السادس من مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما.
الأرجنتين‎ (1)

بهاتريك مارتينيز.. الأرجنتين تذل المكسيك برباعية

حققت الأرجنتين فوزًا كاسحًا برباعية نظيفة على حساب المكسيك في المباراة الودية التي أقيمت في سان أنطونيو فجر اليوم، وسجل لاوتارو مارتينيز 3 أهداف في غضون 40 دقيقة، بعدما باغت حارس المكسيك جييرمو أوتشوا بالتسجيل في شباكه في الدقائق 17 و22 و39، كما سجل لياندرو باريديس من ركلة جزاء في الدقيقة 33، وتراجعت الأرجنتين بعدها في الشوط الثاني، وحصل 8 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة بعيدة عن الأجواء الودية، لكن ستظل في الذاكرة بسبب أول ثلاثية لمارتينيز في مشواره الدولي.
رمضان- صبحى

عماد متعب يهاجم رمضان صبحي لهذا السبب

وجه عماد متعب، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، انتقادات إلى رمضان صبحي لاعب القلعة الحمراء، بعد انصراف الأخير في أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء خلال ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية، على ملعب بتروسبورت، والتي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء. وقال متعب في تصريحات تليفزيونية: «ما حدث ليس عاديا، من الطبيعي ألا يستخدم اللاعب هاتفه بمجرد وصوله إلى أرض الملعب، بل يغلقه أو يجعله صامتا ويضعه في شنطته أو جيبه لحين انتهاء المباراة».
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صالح سليم

صالح سليم.. «المايسترو» الذي جعل الأهلي فوق الجميع

«الأهلي هو حياتي وبيتي وقد ارتبطت به منذ دخلته وعمري‏ 14‏ عامًا والتقيت فيه مع أستاذي ومعلمي مختار التتش، والنادي ملك لمَن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه، والمبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام، والأخلاقيات لا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة. أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي. الأهلي فوق الجميع». تحل اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد صاحب تلك الكلمات الراحل صالح سليم، أحد أهم رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي، الذي رحل في السادس من مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما.
رينيه- فايلر‎ (1)

نكشف مصير يوسف وقمصان وسليمان من جهاز الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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رينيه فايلر اللاعب.. مسيرة ضعيفة ومباراة دولية وحيدة

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. كانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
رينيه-فايلر (1)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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