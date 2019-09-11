مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

تحرير:أحمد جاد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.

وذكر زين، أن هيئة النقل العام تعد من مرافق الدولة التي لها تأثير مباشر وفعال على نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لارتباطها الوثيق بالمصالح الحيوية للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المتنوعة (أتوبيس، ميني باص، مترو، ترام، نهري)، وباعتبارها شريان الحياة بصفة خاصة بالقاهرة الكبرى (القاهرة،