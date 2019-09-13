الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، جلسة مطولة مع الصحفيين، رد فيها على تساؤلاتهم حول غالبية ملفات الوزارة، وجاءت إجاباته مثيرة ومقتضبة
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
الجزار لرؤساء المدن: «أخوك اللي في الخليج رجع وكل مدينة تشيل نفسها»
70 % من سكان عدد من المحافظات لا يدفعون فواتير المياه
كل وحدة في أي كمبوند سيكون لها عداد مياه
الجزار: سنطرح أراضي وشققا لاستيعاب عوائد شهادات قناة السويس
«10 % من أرباح إعادة تدوير المخلفات
الجزار لرؤساء المدن: «أخوك اللي في الخليج رجع وكل مدينة تشيل نفسها»
70 % من سكان عدد من المحافظات لا يدفعون فواتير المياه
كل وحدة في أي كمبوند سيكون لها عداد مياه
الجزار: سنطرح أراضي وشققا لاستيعاب عوائد شهادات قناة السويس
«10 % من أرباح إعادة تدوير المخلفات ليس عائدا منخفضا، خاصة أننا كنا ندفع أموالا للتخلص منها»، هكذا أجاب وزير الإسكان عن السؤال الأول لـ«التحرير» ومفاده «هل ترى أن نسبة 10% من الأرباح التي ستجنيها الشركة من إعادة التدوير كافية أم مجحفة؟»، موضحًا أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة لهذه النسبة.
ورد الجزار على السؤال الثاني ومفاده «لماذا تحالف أوراسكوم؟ وهل كانت هناك آلية اختيار واضحة؟»، قائلا: «تحالف شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات تقدم للشراكة معنا ووافقنا، والباب مفتوح أمام الشركات الأخرى لعقد شراكات أخرى خلال الفترة المقبلة».
وحينما سُئل الوزير عن أسباب تأخر المقاولين في تنفيذ شقق مشروع الإسكان الاجتماعي، وتضرر الحاجزين من هذا التأخر، أجاب: «لا نريد خراب بيوت المقاولين، مش لازم أخرب بيوت ناس عشان خاطر ناس تانية، ونحاول مساعدتهم لسرعة الإنجاز»، مشيرًا إلى أن إلغاء التعاقد مع مقاول ودخول آخر مكانه ليس سهلا، لذا من الأفضل الصبر عليهم.
وتحدث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، عن أن الوزارة تدعم شقق الإسكان الاجتماعي من خلال أرباحها في شقق مشروع سكن مصر ومشروع جنة -دار مصر سابقا- موضحًا: «عشان أدعم اللي تحت، لازم أجيب الدعم ده من الطبقات اللي فوق»، لأن ثمن شقة الإسكان الاجتماعي أقل من نصف سعرها السوقي.
«قلنا لرؤساء المدن الجديدة، أخوك اللي في الخليج رجع، وكل مدينة تشيل نفسها» هذا ما قاله الدكتور عاصم الجزار في تصريحاته للصحفيين، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ رؤساء أجهزة المدن الجديدة برسالة مفادها ضرورة الاعتماد على موارد كل مدينة على حدة، وخلق استثمارات مستدامة للصرف على المدن التي يرأسونها.
وأشار الجزار إلى أن الوزارة ستطرح قبل نهاية الشهر الحالي عددا ضخما من الأراضي والشقق بكل مشروعاتها، من أجل استيعاب وتوفير فرص استثمارية لأصحاب عوائد شهادات قناة السويس التي سيتم صرفها.
واختتم وزير الإسكان تصريحاته قائلا: «نسعى لإيجاد حل لوصلات المياه المسروقة والممتنعين عن دفع فواتير المياه، تخيلوا أن هناك محافظات 70% من سكانها لا يدفعون قيمة الاستهلاك»، مضيفًا أنه سيتم تركيب عداد مياه لكل وحدة سكنية داخل أي كمبوند، لترشيد الاستهلاك.
تفاصيل البروتوكول
يذكر أن المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، قد أشار إلى أن مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، يأتى استكمالا لمذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين الهيئة وشركة فاس للطاقة التجارية، لإنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالعاشر من رمضان.
وأضاف المهندس عبد المطلب ممدوح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلتزم بموجب مذكرة التفاهم بدعم اتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم في الإجراءات والتنسيق مع كيانات وزارة البيئة والحكومة بما يلزم خلال مرحلة تطوير المشروع، وإمداده بأي تصاريح لازمة لإكمال الدراسات، وتوفير المواد الخام اللازمة للمحطة، والمقدرة بـ2000 طن يوميا من النفايات الصلبة المجمعة دون أى تكلفة، وتسليمها حتى بوابات المحطة خلال فترة الامتياز للمشروع، وتوفير قطعة الأرض اللازمة للمشروع، والتي سيتم اعتبارها بمنزلة مساهمة من الهيئة فى المشروع وتقدر حاليا بـ10% من النفقات الرأسمالية المتوقعة للمشروع.