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الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، جلسة مطولة مع الصحفيين، رد فيها على تساؤلاتهم حول غالبية ملفات الوزارة، وجاءت إجاباته مثيرة ومقتضبة
تحرير:كريم ربيع ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.
الجزار لرؤساء المدن: «أخوك اللي في الخليج رجع وكل مدينة تشيل نفسها»   70 % من سكان عدد من المحافظات لا يدفعون فواتير المياه   كل وحدة في أي كمبوند سيكون لها عداد مياه   الجزار: سنطرح أراضي وشققا لاستيعاب عوائد شهادات قناة السويس   «10 % من أرباح إعادة تدوير المخلفات
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نيسان-صني

8 % تراجعا في المبيعات.. سوق السيارات تواصل النزيف

تشهد السوق المحلية حالة من الركود الشديد الأمر الذي أدى لتراجع مبيعات السوق الكلية، سواء كانت للملاكي، أو الاتوبيسات، منذ بداية العام الحالي، لأسباب مختلفة منها حملات المقاطعة في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، حيث كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك» تراجع مبيعات شهر يوليو الماضي 2019، تقريره الجديد عن مبيعات السوق الكلية من السيارات خلال الفترة من شهر يوليو 2019، والتى شهدت انخفاضا مقارنةً بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة 6.51%.
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المصيلحي: تحسين البنية التحتية للتجارة ستخفض الأسعار

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على تغيير مفهوم التجارة الداخلية في مصر، وأنه حتى يتم ضبط الأسعار وتحسين الجودة ووجود سعر عادل؛ يجب أن تكون البنية الأساسية سليمة، مؤكدًا أنه لا توجد بنية أساسية للتجارة في السلع وعمليات النقل والفاقد، مما يؤدي إلى زيادة السعر على المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية للتجارة الداخلية ستوفر كل ما سبق مما يعمل على تقليل الهادر من السلع وإيصال السلعة بسعر عادل للمستهلك، جاء ذلك خلال مؤتمر حضره الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وضع حجر اساس مبني البريد بالعاصمة الادارية الجديدة

«البريد» تضع حجر أساس مبنى الهيئة بالعاصمة الجديدة

في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الهيئة القومية للبريد، قام عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بوضع حجر الأساس لإنشاء المقر الجديد لمبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور جميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالبريد المصري. قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المقر الجديد للهيئة سيكون إضافة قوية للأصول الثابتة للبريد المصري ودعما كبيرا لمنظومة العمل في البريد، حيث إنه تم اختيار تصميم المبنى بعناية ليجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة.
LG تفتتح أولى مقارها المتكاملة في مصر

بـ15 مليون جنيه.. LG تفتتح أول مقر متكامل في مصر

افتتح دون كواك، المدير التنفيذي لشركة إل جي إلكترونيكس في مصر، المقر الجديد للشركة، والذي يضم متجرا جديدا هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا بما يضمه من منتجات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والتي تأتي على رأسها تقنية "LG ThinQ" الثورية إلى جانب مكتب لإدارة أعمال الشركة وأكاديمية للتدريب على تقنيات مكيفات الهواء بالتجمع الخامس، وذلك بحضور السيد يون يو شيول إن، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجيمس لي، رئيس شركة إل جي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسؤولين التنفيذيين للشركة إقليميا ودوليا.
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تنفيذ 1632 وحدة إسكان اجتماعي بأخميم الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية (68 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعس بمدينة أخميم الجديدة، إذ بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال حسام فتحي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، مدرسة للتعليم الأساسي، سوق تجارية، مبنى شرطة وإطفاء، ملعبين ثلاثي وخماسي، مبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي (63 عمارة) بمنطقة 55 فدانا شمال المدينة، وتنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.
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تنفيذ 75 ألف وحدة إسكان اجتماعي وسكن مصر بأكتوبر

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، موجها بتقسيم المنطقة الصناعية (المرحلة العاجلة) بمدينة أكتوبر الجديدة، إلى مناطق للمصانع والصناعات الكبيرة، ومناطق للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومراعاة تصميم الطرق والمرافق بكل منطقة بما يتلاءم مع متطلباتها، وضرورة وضع نماذج محددة للورش الصناعية يتم الالتزام بها، كما فى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمدينة العاشر من رمضان.
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قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».
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تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
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