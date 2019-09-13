الإسكان تضع خطة لاستيعاب مليارات شهادات قناة السويس

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، جلسة مطولة مع الصحفيين، رد فيها على تساؤلاتهم حول غالبية ملفات الوزارة، وجاءت إجاباته مثيرة ومقتضبة

تحرير:كريم ربيع ١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الدكتور عاصم الجزار

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت، بغرب القاهرة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، واتحاد شركتى بيسيكس وأوراسكوم للإنشاءات. وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ مشروع تحويل النفايات إلى وقود مصانع الأسمنت يعد أحد أوجه الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة بالمدن الجديدة، وهو ما يحقق التخلص الآمن من النفايات، والاستفادة من الطاقة المنتجة كوقود لتشغيل مصانع الأسمنت.

الجزار لرؤساء المدن: «أخوك اللي في الخليج رجع وكل مدينة تشيل نفسها» 70 % من سكان عدد من المحافظات لا يدفعون فواتير المياه كل وحدة في أي كمبوند سيكون لها عداد مياه الجزار: سنطرح أراضي وشققا لاستيعاب عوائد شهادات قناة السويس «10 % من أرباح إعادة تدوير المخلفات