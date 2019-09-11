دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

دار الإفتاء - صورة أرشيفية

نفذت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بغرض الإجابة على أسئلة المتابعين، بحضور الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء من بين الأسئلة سؤال يقول: "هل يجوز مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف، لأن المسلسل يجسد شخصية سيدنا يوسف؟"، ورد وسام على السائل قائلا: "تجسيد الأنبياء حرام، لأن الأنبياء بلغوا منزلة الكمال فلا يليق ولا يجوز تجسيدهم بأى حال من الأحوال، و روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله في مشيه، وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول".

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس