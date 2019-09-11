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دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
دار الإفتاء - صورة أرشيفية
نفذت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بغرض الإجابة على أسئلة المتابعين، بحضور الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء من بين الأسئلة سؤال يقول: "هل يجوز مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف، لأن المسلسل يجسد شخصية سيدنا يوسف؟"، ورد وسام على السائل قائلا: "تجسيد الأنبياء حرام، لأن الأنبياء بلغوا منزلة الكمال فلا يليق ولا يجوز تجسيدهم بأى حال من الأحوال، و روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله في مشيه، وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول".
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، عبر موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، سؤالا ورد إليها يقول: "هل مساعدة الفقراء والمحتاجين أَولى من نافلة الحج والعمرة؟"، وأجابت الدار بقولها: "في هذا العصر الذي اشتدت فيه الحاجات نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس
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محافظ -أسوان- اللواء -أحمد- إبراهيم (3)

قرارات حاسمة من محافظ أسوان تجاه «كيما للأسمدة»

قرر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بيئي تجاه شركة كيما للأسمدة، مكلفا مدير عام البيئة بتحرير المحضر بعد رصد المحافظ لتصاعد انبعاثات وأدخنة من مصنع الشركة القديم، ما يضر بشكل مباشر بالصحة العامة لمواطني مدينة أسوان، بجانب تأثيره السلبي على البيئة المحيطة، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة، موجها كذلك بتشكيل لجنة متخصصة من القوى العاملة لمراجعة موقف مسابقة التعينات التى أعلنت عنها شركة كيما مؤخرا، للتشغيل في المصنع الجديد للفنيين من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

500 مليون دولار قيمة «تكافل وكرامة» المرحلة الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار. وعقب توقيع الاتفاق، قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد البرنامج للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لـ3 سنوات، من مارس 2015 حتى 2018، ومن المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لـ3 سنوات مقبلة، لافتة إلى أنه تم تقييم البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.
طلاب -الثانوية(1)

إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من مصروفات الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب، كما يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين.
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

359 مليون طن إجمالي إنتاج البترول خلال 5 سنوات

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في الانفوجراف الذي نشره، اليوم السبت، على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إنجازات قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، إذ بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة إلى 44.6% زيت خام ومتكثفات، 53.5% غاز طبيعي، 1.9% بوتوجاز، مشيرا إلى تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا ليصل إلى 7 مليارات قدم مكعب في أغسطس 2019، و5.9 مليار قدم مكعب في 2017 - 2018، مقارنة بـ4.5 مليار قدم مكعب في 2016 - 2017.
دار-الافتاء-المصرية

هل يجوز إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية؟.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، سؤالا يقول: "هل يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء؟"، مجيبة عنه بأنه: يجوز دفع الزكاة في دعم المستشفيات التي تعالج المرضى الفقراء، على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مصرف (سبيل الله) الذي جاء في الآية الكريمة: ?إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ? [التوبة: 60] يشمل كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة، عند الحاجة إلى ذلك لأن الأصل في الزكاة تمليكها للمحتاج.
معهد-الاورام-في-مصر يعود-للعمل-بعد-التفجير (3)

يد تبني.. معهد الأورام يعود للعمل بعد التفجير

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عودة معهد الأورام للعمل بكامل طاقته واستقبال المرضى، بعد تعرضه للتلف والتدمير جراء التفجير الإرهابي الذي وقع قبل أسبوعين وأسفر عن سقوط 22 قتيلا و47 جريحا، قائلا إن المعهد استقبل المرضى في كافة التخصصات الطبية سواء في إجراءات الكشف الطبي بالعيادات الخارجية أو المتابعات الدورية أو من يتلقون العلاج، وإن العمل ما زال جاريا في بعض المناطق غير المؤثرة على استقبال المرضى، مثل أعمال الإصلاحات بالمبنى الإداري، فضلا عن الواجهات المتضررة من الانفجار خارج المبنى.
القاء-مريض-خارج مستشفى-العام بأسوان-والصحة-تحقق (1)

إلقاء مسن خارج مستشفى العام بأسوان.. والصحة تحقق

كشف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء مريض مسن مجهول الهوية خارج مستشفى أسوان العام بمنطقة الصداقة، بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى، قائلا إنه فور مشاهدة الصور المتداولة، توجه إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الواقعة، إذ تبين أن هذا الشخص من فاقدى العقل ومجهول الهوية، وبعد توقيع الكشف الطبى علية، تم إلقاءه خارج المستشفى بتعليمات من ممرضة غير مسئولة، وإنه أحال الواقعة للتحقيق لتوقيع الجزاء المناسب ومحاسبة المقصرين.
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