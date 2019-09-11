تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

اتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.

وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة، تلقى تهديدًا من فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم باقالة اللجنة الخماسية، حال استمرار محمد الشريعي مديرًا ماليًا للجبلاية، وأبلغت عمرو الجنايني، بهذا الأمر. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة

وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة، تلقى تهديدًا من فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم باقالة اللجنة الخماسية، حال استمرار محمد الشريعي مديرًا ماليًا للجبلاية، وأبلغت عمرو الجنايني، بهذا الأمر.



وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مؤقتًا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.



واستقبل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم، عمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، على هامش زيارته الحالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.