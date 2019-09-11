رياضة

تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

تحرير:أحمد بركات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
وعلمت «التحرير»، أن اتحاد الكرة، تلقى تهديدًا من فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم باقالة اللجنة الخماسية، حال استمرار محمد الشريعي مديرًا ماليًا للجبلاية، وأبلغت عمرو الجنايني، بهذا الأمر. وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اعتماد تشكيل اللجنة التي تدير اتحاد الكرة
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حرس الحدود يفسخ تعاقده مع بدر قشاني

بعد مرور عشرة أيام فقط من التعاقد معه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة طارق العشري، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بدر قشاني، القادم من فريق حسنية أغادير المغربي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، جاء ذلك بعد خضوع قشاني لفترة اختبار مع الفريق العسكري، لم ينجح خلالها في إقناع العشري، ولم يشارك اللاعب مع الفريق في البطولة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالجونة، والتي شارك فيها، بجانب فريق الجونة، ومصر المقاصة، وأسوان.
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محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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رسميًا.. انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 21 سبتمبر

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميًا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا خلال قرعة البطولة غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
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اتحاد الكرة ينقذ عقد رعاية ملابس المنتخب

اتفق مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، على إرسال خطاب تعهد إلى شركة الملابس الخاصة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بالالتزام ببنود التعاقد، وتعهد مسئولو الجبلاية للشركة بتنفيذ البنود، وأبرزها وضع إعلانات حول الملعب في مباريات المنتخب بجانب إنشاء ستورز للشركة لبيع منتجاتها داخل مصر، وفاجأت الشركة الاتحاد بخطاب رسمى عقب استقالة المجلس السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، يتضمن طلب تعهد رسمى، بتنفيذ بنود عقد الاتفاق، وفي حالة المخالفة سيتم فسخ العقد.
اتحاد-الكرة

تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.
عمرو -الجناينى

الجنايني عن زملكاويته: أعد جميع الأندية بتحقيق العدل

وعد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري، كل جماهير الكرة المصرية بتحقيق العدل خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بدعم جميع أفراد اللجنة للمنظومة لتحقيق النجاح المنتظر. وأوضح الجنايني، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «النيل للرياضة»، أن اللجنة لديها خطة كاملة لتطوير منظومة الكرة المصرية، مؤكدًا أنه يتمنى تحقيقها لأنها ستؤدي إلى عودة الكرة المصرية لمكانها الطبيعي.
جمال محمد علي

جمال محمد علي: سأطبق اللائحة وأقدم استقالتي

أعلن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري، أولى قراراته بعد تعيينه بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه سيتقدم باستقالته من رئاسة نادي الشبان المسلمين، إلى وزير الشباب والرياضة، على أن يطبق اللائحة والتفرغ للمنصب خلال العام المقبل. وقال جمال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء: «أشكر من وضعوني في هذا المنصب، فهو وسام على صدرنا وسنبذل أقصى جهدنا لخدمة الكرة المصرية، وأعتقد أن هناك عددا من البنود من الضروري تغييرها في أسرع وقت».
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