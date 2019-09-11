رسميًا.. انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 21 سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

اتحاد الكرة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميًا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا خلال قرعة البطولة غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.

واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني

واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16.



واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا، وعضوية محمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة موسم حتى 30 يوليو من العام المقبل.



وانتهى الموسم الكروي في مصر يوم 8 سبتمبر بعد تتويج الزمالك بلقب كأس مصر، بعد تغلبه على نظيره فريق بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في حين حصد الأهلي لقب الدوري.