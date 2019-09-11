رياضة

رسميًا.. انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 21 سبتمبر

تحرير:أحمد بركات ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميًا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا خلال قرعة البطولة غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
واستقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق من منصبه، بعد أن شغل المنصب لعدة سنوات، وذلك في أعقاب تعيين لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، بعد استقالة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عقب توديع المنتخب لكأس الأمم 2019 من دور الـ16. واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني
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تدريبات-حرس-الحدود (4)

حرس الحدود يفسخ تعاقده مع بدر قشاني

بعد مرور عشرة أيام فقط من التعاقد معه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة طارق العشري، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بدر قشاني، القادم من فريق حسنية أغادير المغربي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، جاء ذلك بعد خضوع قشاني لفترة اختبار مع الفريق العسكري، لم ينجح خلالها في إقناع العشري، ولم يشارك اللاعب مع الفريق في البطولة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالجونة، والتي شارك فيها، بجانب فريق الجونة، ومصر المقاصة، وأسوان.
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محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
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اتحاد-الكرة (2)

تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
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اتحاد الكرة يكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر إجراؤها غدًا الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ومندوبى 18 ناديًا من الأندية التى تشارك في البطولة للموسم الجديد (2019- 2020). وأوضح اتحاد الكرة في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدًا بفندق ماريوت بالزمالك، فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة.
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الجنايني يكشف موعد حسم ملف مدرب منتخب مصر

أكد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، أن ملف المدير الفني للمنتخب الوطني، سيتم حسمه خلال أيام، قائلا: "ملف مدرب منتخب مصر سيتم حسمه خلال أيام، وعندنا معايير محددة، لكن طبعًا إحنا عارفين إن المدرب هيكون محلي، وهناك 6 أو 7 مرشحين لتدريب الفراعنة، وهنشوف سلبيات وإيجابيات كل مدرب ايه وهنختار الأصلح". وواصل الجنايني: "أنا مصري قبل ما أكون زمالكاوي، وكل اللي أقدر أقوله الناس هتشوف عدل وتطبيق لوائح، ومش معنى إني باهزر مع واحد صاحبي الناس تقول إني هاضايق الأهلاوية، وأنا مش هاجامل حد، ولو جبتلي سكينة على رقبتي".
اتحاد-الكرة

تعرف على أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة

أخيرًا أسدل الستار على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، اعتماد تشكيل اللجنة المكونة من عمرو الجنايني، رئيسًا، وعضوية أحمد عبد الله، ومحمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق. ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020. وجاء تعيين اللجنة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق وأعضاء مجلس الإدارة بعد الخروج المهين للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا، التي استضافتها مصر في يونيو الماضي، بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف مقابل لاشىء.
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