قرارات حاسمة من محافظ أسوان تجاه «كيما للأسمدة»

تحرير:عوض سليم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م

محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم خلال جولته التفقدية

قرر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بيئي تجاه شركة كيما للأسمدة، مكلفا مدير عام البيئة بتحرير المحضر بعد رصد المحافظ لتصاعد انبعاثات وأدخنة من مصنع الشركة القديم، ما يضر بشكل مباشر بالصحة العامة لمواطني مدينة أسوان، بجانب تأثيره السلبي على البيئة المحيطة، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة، موجها كذلك بتشكيل لجنة متخصصة من القوى العاملة لمراجعة موقف مسابقة التعينات التى أعلنت عنها شركة كيما مؤخرا، للتشغيل في المصنع الجديد للفنيين من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.

وقال إبراهيم، خلال جولته الفتقدية لعدد من مناطق شرق مدينة أسوان، إنه وردت إليه عدد من شكاوى المواطنين بشأن عدم الشفافية في المسابقة التي أعلنت عنها الشركة، إذ تقرر الاستعانة بشباب من خارج المحافظة، ما يتعارض مع ما تم الإعلان عنه في أثناء إنشاء المصنع الجديد، بأن الأولوية ستكون للشباب الأسواني، ووعد