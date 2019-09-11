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قرارات حاسمة من محافظ أسوان تجاه «كيما للأسمدة»

تحرير:عوض سليم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٩ م
محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم خلال جولته التفقدية
محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم خلال جولته التفقدية
قرر محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تحرير محضر بيئي تجاه شركة كيما للأسمدة، مكلفا مدير عام البيئة بتحرير المحضر بعد رصد المحافظ لتصاعد انبعاثات وأدخنة من مصنع الشركة القديم، ما يضر بشكل مباشر بالصحة العامة لمواطني مدينة أسوان، بجانب تأثيره السلبي على البيئة المحيطة، خاصة في ظل تعدد شكاوى المواطنين من هذه المشكلة المتكررة، موجها كذلك بتشكيل لجنة متخصصة من القوى العاملة لمراجعة موقف مسابقة التعينات التى أعلنت عنها شركة كيما مؤخرا، للتشغيل في المصنع الجديد للفنيين من خريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية.
وقال إبراهيم، خلال جولته الفتقدية لعدد من مناطق شرق مدينة أسوان، إنه وردت إليه عدد من شكاوى المواطنين بشأن عدم الشفافية في المسابقة التي أعلنت عنها الشركة، إذ تقرر الاستعانة بشباب من خارج المحافظة، ما يتعارض مع ما تم الإعلان عنه في أثناء إنشاء المصنع الجديد، بأن الأولوية ستكون للشباب الأسواني، ووعد
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غادة-والى-وزيرة-التضامن

500 مليون دولار قيمة «تكافل وكرامة» المرحلة الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، بقيمة 500 مليون دولار. وعقب توقيع الاتفاق، قالت غادة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على مد البرنامج للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لـ3 سنوات، من مارس 2015 حتى 2018، ومن المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لـ3 سنوات مقبلة، لافتة إلى أنه تم تقييم البرنامج من قبل مقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء توضح حكم مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف

نفذت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بغرض الإجابة على أسئلة المتابعين، بحضور الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وجاء من بين الأسئلة سؤال يقول: "هل يجوز مشاهدة مسلسل سيدنا يوسف، لأن المسلسل يجسد شخصية سيدنا يوسف؟"، ورد وسام على السائل قائلا: "تجسيد الأنبياء حرام، لأن الأنبياء بلغوا منزلة الكمال فلا يليق ولا يجوز تجسيدهم بأى حال من الأحوال، و روى أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك رجلا يقلد رسول الله في مشيه، وكان يفعل ذلك بقصد الإساءة للنبى فلعنه الرسول".
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مجلس النواب يطالب بتطوير هيئة النقل العام

طالب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أمين عام مستقبل وطن بالبحيرة، بتطوير هيئة التقل العام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر على وشك تطبيق قانون النقل الجماعي، ولديها مشروعات مهمة مثل الكارت الذكي، وسينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (إيه إف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كل هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي.
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إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من مصروفات الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هناك فئات من الطلبة تم إعفاؤها من المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020، على رأسهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأبناء الشهداء ضحايا العمليات الإرهابية والطلاب يتامى الأب، كما يعفى أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأبناء المرأة المعيلة والمكفوفين.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يأمر الحكومة بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
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بحضور وزير الرياضة.. 200 شاب إفريقي يودعون أسوان

غادر اليوم محافظة أسوان 200 شاب وفتاة يمثلون وفود شباب 26 دولة إفريقية من المشاركين في الملتقى الإفريقى الرياضى الأول، والذى أقيم تحت شعار "إفريقيا تجمعنا" على مدار 5 أيام فى الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر، حيث كان في وداعهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان. وأكد الوزير، أن مشاركة الشباب الإفريقي فى هذا الملتقى يأتي فى إطار إعلان أسوان عاصمة للشباب الإفريقي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الشباب المشارك في الملتقى استفاد من ممارسة العديد من الأنشطة والألعاب الرياضية.
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محافظ أسوان يحيل 48 طبيبا للنيابة الإدارية (صور)

أحال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، 48 طبيبا بمستشفى غرب أسوان المركزى إلى النيابة الإدارية، خلال جولته المفاجئة على المستشفى يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، حيث اكتشف المحافظ وجود 3 أطباء فقط من إجمالى قوة المستشفى البالغ 51 طبيبا، مما يؤدى لتعطل سير العمل وعدم تقديم الخدمة العلاجية بالشكل المطلوب، وأثناء تفقده لأقسام المستشفى المختلفة. واستدعى المحافظ وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، حيث أعطى له توجيهاته بإعداد تقرير شامل ومصور عن الحالة السيئة والمتدنية للمستشفى.
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بتمويل 50 ألف جنيه.. تفاصيل قرض المدارس ببنك ناصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد. وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، إن هدف البرنامج هو إتاحة التعليم للجميع؛ لذلك لا يوجد حد معين لعدد الطلاب في الأسرة الواحدة، وأوضح أن القرض يستهدف أصحاب الوظائف الحكومية وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى ورَثتهم والعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن أصحاب المهن الحرة. وأضاف أن استهداف كل هذه الفئات يتيح الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالمدارس.
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