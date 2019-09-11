جريمة

مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م
إطلاق نار - صورة أرشيفية
إطلاق نار - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.
وأسفرت الجهود عن تحديد مكان اختباء المتهمين في الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة، والثالث بمنزلة في نفس القرية بدائرة مركز شرطة أشمون، كما أسفرت التحريات عن قيام رئيس العصابة، واسمه "الحرز" بالاختباء في أحد المزارع بوادى النطرون، وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع
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تسمم (3)

إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.
حبس-متهمه

حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
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سقوط ميكروباص من كوبري صفط.. ومصرع 6 أشخاص

لقى 6 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 5 آخرون، إثر سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن، ما تسبب فى وقف حركة السيارات، وانتقل رجال المرور للمكان، وتنقل سيارات الإسعاف المتوفين والمصابين للمستشفيات. وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى محور صفط ووقع مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية للمكان. كما وصل اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى المنطقة لتفقد موقع الحادث.
بانجو (3)

سقوط أسرة كاملة احترفت تجارة المخدرات في الدقهلية

احترفت أسرة كاملة في مركز شربين بمحافظة الدقهلية الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وكونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه الأب، متخذين من منزلهم وكرًا للترويج لتجارتهم المشبوهة، حتى سقطت في قبضة الأجهزة الأمنية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، عن ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، يفيد عمل أب ونجليه في تجارة المخدرات دائرة مركز شربين، وتم ضبط أحدهم وجار ملاحقة باقى أفراد التشكيل.
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كمين-العريش

مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

قُتل 11 من العناصر الإرهابية في مداهمة لقوات الشرطة لوكر تتخده تلك العناصر ملاذا لهم وانطلاقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، في دائرة قسم العريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة، وقامت القوات بتمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات. وقالت الداخلية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
اشعال النار

سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
اشعال-النيران-فى-الجثة

سُحبت رخصته.. سائق يشعل النيران في نفسه بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء الإثنين، حادثًا أليمًا عندما أقدم سائق على إشعال النيران في نفسه أمام أسواق فتح الله بمدخل المدينة، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به في إحدى اللجان؛ لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به "تاكسي" داخل المدينة وسط حالة من الذهول بين المواطنين المتواجدين. نُقل السائق إلى مركز الحروق بمستشفى كفر الدوار العام، لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبيّن أن الحريق 40% داخل جسمه وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حبس-كلابشات

المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
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