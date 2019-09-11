مصرع «الحرز».. نهاية بلطجي المنوفية في وادي النطرون

تحرير:محمود عبد الصبور ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

إطلاق نار - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقيادة اللواء خالد عبد الحميد وكيل مباحث وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من قتل "الحزر"، أحد أخطر المجرمين في محافظة المنوفية بعد تبادل إطلاق النار بينه وقوات الأمن في أثناء اختبائه بأحد المزارع وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كما تم القبض على 3 من أفراد تشكيل عصابي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية بنطاق أمن المنوفية، ما أسفر عن إصابة أحد رجال الشرطة ووفاة متهم كان بصحبة القوة عقب ضبطه بحوزته مواد مخدرة.

وأسفرت الجهود عن تحديد مكان اختباء المتهمين في الواقعة "شقيقان" بمسكنهما بقرية دروة، والثالث بمنزلة في نفس القرية بدائرة مركز شرطة أشمون، كما أسفرت التحريات عن قيام رئيس العصابة، واسمه "الحرز" بالاختباء في أحد المزارع بوادى النطرون، وعقب تقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع