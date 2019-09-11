رياضة

محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

تحرير:أحمد محمد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
الاهلى
الاهلى
طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وكانت بعثة الفريق الأحمر برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وصلت اليوم إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر
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حرس الحدود يفسخ تعاقده مع بدر قشاني

بعد مرور عشرة أيام فقط من التعاقد معه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة طارق العشري، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بدر قشاني، القادم من فريق حسنية أغادير المغربي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، جاء ذلك بعد خضوع قشاني لفترة اختبار مع الفريق العسكري، لم ينجح خلالها في إقناع العشري، ولم يشارك اللاعب مع الفريق في البطولة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالجونة، والتي شارك فيها، بجانب فريق الجونة، ومصر المقاصة، وأسوان.
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رسميًا.. انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 21 سبتمبر

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميًا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا خلال قرعة البطولة غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
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تهديد سامورا يُطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، توجيه الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي الجديد، وذلك بعد أسبوع واحد من تعيينه في منصبه، وجاء القرار بعد تهديدات من السنغالية فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي، والمشرفة على الاتحاد الأفريقي، بإقالة اللجنة الخماسية، لوجود أزمات سابقة بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم، حيث كان يعمل مديرًا للتسويق داخل الكاف، وأبدت سامورا، غضبها الشديد بسبب تعيين الشريعي، بعد خلافاته مع الإدارة الحالية برئاسة أحمد أحمد.
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قائمة الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 دبوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي: علي معلول، ووليد أزارو، وجيرالدو، وأليو ديانج. وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - على لطفى. في خط الدفاع: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحى - محمود وحيد - محمد هانى - محمود متولى.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يجهز تقريرًا شاملًا لعرضه على فايلر

يجهز سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، تقريرًا شاملًا لعرضه على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، عقب وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية، على أن يشتمل التقرير على كل التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة، وكان سيد عبد الحفيظ، وسمير عدلي، المدير الإداري، قد توجها إلى غينيا الاستوائية أمس للترتيب لاستقبال البعثة والاطمئنان بشكل نهائي على الترتيبات التي جرت مع السفارة المصرية خلال الأيام الماضية.
سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبدالحفيظ مدير الكرة الذي تخلى عن مبادئ وقيم الأهلي

دائما ما يثير الجدل بتصريحاته، ويشغل نفسه بالشو الإعلامي يستهدف منه اللعب على مشاعر جماهير النادي تاركًا منصبه الذي يشغله كمدير للكرة في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والملفات التي تولاها للإشراف عليها، تفرغ للرد على رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وابنه أمير مرتضى المشرف على الكرة، من خلال قفشة أو دعابة أو سخرية، في المقابل لم ينجح في القيام بمهام عمله الأصلي وفشل فيه إلى حد كبير بدليل كم المشكلات والأزمات التي ظهرت على مدار الفترة الماضية بين لاعبي الأهلي من ناحية وبينهم وبين الجهاز الفني من ناحية أخرى.
مانو مينيزيس‎

صدمة جديدة لجماهير الأهلي.. مانو مدربًا لـ«بالميراس»

أعلن نادي بالميراس البرازيلي، عن تعاقده مع مانو مينيزيس، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، في عقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لبالميراس، فإن مانو سيتواجد في مدينة ساو باولو خلال الأيام المقبلة مع اثنين مساعدين، لبداية المهمة رسميا، وتواجد المدرب البرازيلي ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الأهلي حسبما جاء في البيان الصادر للإعلان عن تعيين السويسري رينيه فايلر، الذي تولى قيادة الفريق خلفاً للمدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كاس مصر أمام بيراميدز.
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