محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

تحرير:أحمد محمد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

الاهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكانت بعثة الفريق الأحمر برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وصلت اليوم إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا. وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر

وكانت بعثة الفريق الأحمر برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة وصلت اليوم إلى مطار مالابو بغينيا الاستوائية؛ لمواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وكان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق والسفير حاتم حسوبة سفير مصر في غينيا الاستوائية، ومستر فينا نسيو نائب رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم، والمهندس علاء عامر مدير شركة المقاولون العرب، وسيد ادم مدير القطاع المالي بالمقاولون العرب وبرفقته وفد كبير من الشركة.



ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .