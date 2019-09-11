حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه

تحرير:محمد مجلي ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

حبس - صورة أرشيفية

رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.

تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الدخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بورود بلاغ من 4 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها نحو 1.5 مليون جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال