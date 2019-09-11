حبس مستريحة الإسكندرية.. استولت على 1.5 مليون جنيه
تحرير:محمد مجلي
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
حبس - صورة أرشيفية
رغم تعدد حالات الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وثبوت أنها ما هي إلا محاولات للنصب فى كثير من الحالات، إلا أن دهاء سيدة مكنها من الاستيلاء على أموال المواطنين، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث الأموال العامة من ضبط سيدة بالإسكندرية لنصبها واحتيالها على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها، بناءً على التحريات، وبالعرض على نيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية، قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال التحريات ومعرفة إذا ما كان لها شركاء من عدمه.
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الدخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بورود بلاغ من 4 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها نحو 1.5 مليون جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال
تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الدخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بورود بلاغ من 4 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها نحو 1.5 مليون جنيه بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت التحريات صحة الواقعة، أن وراء ارتكابها مالكة محل ملابس جاهزة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت ما سبق.