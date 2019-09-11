إصابة 12 صيادا في بحيرة ناصر بتسمم غذائي

تحرير:عوض سليم ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

تسمم - صورة تعبيرية

استقبلت مستشفى حميات أسوان، اليوم الأربعاء، 12 شخصا من صيادين بحيرة ناصر، وذلك نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة عملهم بجرف حسين بالقطاع الأوسط لبحيرة ناصر جنوب محافظة أسوان، إذ ظهرت عليهم حالة إعياء وقئ وإسهال، وتبين من خلال سؤالهم أنهم تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهي"، وتم إخضاعم العلاج والملاحظة الطبية الدقيقة داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية، كما تم أخذ عينات منهم لتحليها للوقوف على الأسباب الحقيقية للتسمم.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسوان، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الحميات بأسوان، بوصول 12 صيادا من بحيرة ناصر مصابين بحالة إعياء وقئ.وتبين من واقع الإخطار أن المصابين هم: عمر محمد إبراهيم، 30 سنة، نور عاطف حمودة، 22 سنة، حماده عاطف حمودة، 20 سنة، وائل محمد