حرس الحدود يفسخ تعاقده مع بدر قشاني

تحرير:علي الزيني ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

حرس الحدود

بعد مرور عشرة أيام فقط من التعاقد معه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة طارق العشري، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بدر قشاني، القادم من فريق حسنية أغادير المغربي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، جاء ذلك بعد خضوع قشاني لفترة اختبار مع الفريق العسكري، لم ينجح خلالها في إقناع العشري، ولم يشارك اللاعب مع الفريق في البطولة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالجونة، والتي شارك فيها، بجانب فريق الجونة، ومصر المقاصة، وأسوان.

وجاء هذا القرار بعدما فشل المهاجم المغربي في إقناع طارق العشري المدير الفني للحرس بمستواه الفني ليأتي القرار بالاستغناء عنه والبحث عن مهاجم آخر، للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد. وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، العديد من التجارب مع الأندية المغربية، منها فريق الرجاء البيضاوي، واتحاد

وجاء هذا القرار بعدما فشل المهاجم المغربي في إقناع طارق العشري المدير الفني للحرس بمستواه الفني ليأتي القرار بالاستغناء عنه والبحث عن مهاجم آخر، للتعاقد معه قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.



وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، العديد من التجارب مع الأندية المغربية، منها فريق الرجاء البيضاوي، واتحاد طنجة، و نهضة بركان، وأخيرًا مع حسنية أغادير المغربي.



ويسعى العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة، حيث تعاقد مع أكثر من 10 لاعبين حتى الآن أبرزهم عمرو الحلوانى، وأحمد شرويدة ومحمد همام وجاتوش بانوم.