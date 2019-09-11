سان جيرمان يؤجل لقاء نيمار مع الجماهير

تحرير:محمد جمال ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

نيمار دا سيلفا

تنتظر جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسى وجماهير الكرة العالمية بوجه عام، موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، مع فريقه من جديد بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن نيمار ابتعد عن صفوف البى إس جى ما يقرب من 4 أشهر، حيث يعود آخر ظهور له خلال المباراة التي انتهت بفوز الباريسي على نظيره فريق آنجيه (2- 1) ببطولة الدوري في 11 مايو الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية مشاركة اللاعب صاحب الـ27 عامًا في مباراة ستراسبورج، السبت المقبل، في الدوري الفرنسي، خاصة في ظل توتر العلاقة بين اللاعب البرازيلي وجماهير النادي الباريسي التي هتفت ضده في مباراة أولمبيك نيم، وذلك بسبب رغبة الأول فى الرحيل عن صفوف فريق والانضمام للبلوجرانا. وأشارت



وأوضحت الصحيفة أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية مشاركة اللاعب صاحب الـ27 عامًا في مباراة ستراسبورج، السبت المقبل، في الدوري الفرنسي، خاصة في ظل توتر العلاقة بين اللاعب البرازيلي وجماهير النادي الباريسي التي هتفت ضده في مباراة أولمبيك نيم، وذلك بسبب رغبة الأول فى الرحيل عن صفوف فريق والانضمام للبلوجرانا.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الإدارة الباريسية تميل لتأجيل الصدام بين نيمار والجماهير الباريسية، وألا يكون ظهوره الأول بملعب حديقة الأمراء بل في مواجهة خارج معقل الـ بي إس جي، وذلك عندما يحل ضيفًا على أولمبيك ليون في 22 سبتمبر الجاري.



ولم يشارك نيمار في أي مباراة ودية أو رسمية منذ انطلاق الموسم الجاري بقرار من إدارة النادي فرضته على المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق.