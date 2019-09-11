رياضة

سان جيرمان يؤجل لقاء نيمار مع الجماهير

تحرير:محمد جمال ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
تنتظر جماهير فريق باريس سان جيرمان الفرنسى وجماهير الكرة العالمية بوجه عام، موعد الظهور الأول للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الباريسي، مع فريقه من جديد بعد تعثر انتقاله إلى برشلونة الإسباني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن نيمار ابتعد عن صفوف البى إس جى ما يقرب من 4 أشهر، حيث يعود آخر ظهور له خلال المباراة التي انتهت بفوز الباريسي على نظيره فريق آنجيه (2- 1) ببطولة الدوري في 11 مايو الماضى.
وأوضحت الصحيفة أن الصورة لم تتضح بعد بشأن إمكانية مشاركة اللاعب صاحب الـ27 عامًا في مباراة ستراسبورج، السبت المقبل، في الدوري الفرنسي، خاصة في ظل توتر العلاقة بين اللاعب البرازيلي وجماهير النادي الباريسي التي هتفت ضده في مباراة أولمبيك نيم، وذلك بسبب رغبة الأول فى الرحيل عن صفوف فريق والانضمام للبلوجرانا. وأشارت
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أورلاندو: لسنا في عداء مع ميتشو وسعداء بنجاحه

وجه رولاني موكوينا، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التهنئة للمدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، مدرب فريق الزمالك، بعد تتويجه بأول ألقابه مع الفارس الأبيض، بتحقيق لقب بطولة كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في المواجهة النهائية، جاء ذلك في تصريحات نقلتها، صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: سعيد بنجاح ميتشو المبكر مع الزمالك وحصد أول بطولة معهم، أرسلت له رسالة هاتفية لتهنئته على الفوز بكأس مصر.
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نيمار يحرم بوجبا من راتب خيالي في سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد، وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو الصيفي الأخير، لكن الصفقة توقفت بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي العاصمة الفرنسية. وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء، أن بول بوجبا كان على وشك الانضمام لباريس سان جيرمان في صفقة ضخمة، يحصل خلالها على راتب أسبوعي بقيمة 429 ألف جنيه إسترليني، لكن تلك الخطوة انهارت بسبب عدم انتقال نيمار إلى برشلونة.
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الشريعي يكشف سبب رحيله عن اتحاد الكرة

كشف محمد الشريعي المدير المالي السابق لاتحاد الكرة، حقيقة رحيله عن منصبه، بعدما تم إخطاره اليوم الأربعاء، بإنهاء عمله بعد 7 أيام فقط من قرار تعيينه، موضحًا أن اتحاد الكرة أرسل إليه خطاب شكر على الفترة التي قضاها في العمل، بعد قراره بمساعدة الاتحاد في هيكلة الأمور المالية وتسيير العمل خلال الفترة الماضية، وأن قرار رحيله صدر من فاطمة سامورا، المسؤولة عن إدارة الكاف حاليا، والتي أبلغت بالأمس مسؤولي اللجنة الخماسية بضرورة رحيله وعدم اعتماد قرار تعيينه.
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نيمار وبرشلونة يجتمعان من جديد فى هذه المحكمة

يلتقى مجددًا ممثلو نادى برشلونة ونيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الحالى والبارسا سابقا، في لقاء يجمعهم فى المحكمة يوم 27 سبتمبر المقبل، ووفقًا لصحيفة "أس" فإن القضية بين نيمار والنادى الكتالونى لم تغلق بعد، على الرغم من رغبة اللاعب البرازيلي العودة مرة أخرى لصفوف البلجورانا خلال موسم الانتقالات الصيفية السابق. وأَفادت الصحيفة خلال تقريرها أنه كان من المتوقع أن تغلق القضية بمجرد انتقال نيمار لصفوف البلوجرانا، لكن مع تعثر المفاوضات بين إدارة البى أس جى وإدارة الكامب نو ستكتمل القضية وكأن شيئا لم يكن.
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تمت الصفقة.. نيمار في برشلونة خلال ساعات

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق العاصمة الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، إذ أكدت شبكة «سكاي سبورت» البريطانية، اليوم الخميس، أن صفقة نجم البارسا تمت، والتوقيع على العقود الرسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، وهو ما يسبق الإعلان عن الصفقة من قبل البلوجرانا. ويبدو أن المفاوضات بين الطرفين قد شهدت انفراجة كبيرة، على الرغم من رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش والفرنسي عثمان ديمبلي الدخول ضمن الصفقة التبادلية.
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برشلونة يحدد موعد تقديم نيمار للجماهير

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي وضعه برشلونة من أجل تقديم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، في ملعب كامب نو، ووفقًا للبرنامج، فإنَّ البارسا يعمل على أن يتم تقديم نيمار للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الخميس، في كامب نو. وأشار إلى أنه كي يتم تقديم اللاعب البرازيلي غدًا، يجب أن تحسم الصفقة بشكل رسمي اليوم الأربعاء، علمًا بأن آخر التقارير أوضحت الواردة من إسبانيا، أنَّ برشلونة عرض على سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بالإضافة إلى الأموال، للحصول على خدمات نيمار.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
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