طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو جمال لمدة موسمين

تحرير:أحمد سعيد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م

عمرو جمال

وقع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، جاء ذلك بعد أن فسخ مهاجم المارد الأحمر تعاقده مع فريق الصفاقسي التونسي، والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد، ووقع اللاعب عقود انضمامه فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بالنادى، ومحمد مختار، مدير شؤون اللاعبين، ويسرى عرفان، المدير الإدارى للفريق.

وتعاقد طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع عمرو السيسى من النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمود سامى من سموحة، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، كما استعار أحمد علاء من الأهلى، وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى، وأحمد داودا من الزمالك، والغينى تراورى،

وتعاقد طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع عمرو السيسى من النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمود سامى من سموحة، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، كما استعار أحمد علاء من الأهلى، وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى، وأحمد داودا من الزمالك، والغينى تراورى، وأحمد عبدالرحمن زولا من بتروجت.



وحاول عمرو جمال صاحب الـ27 عامًا الحصول على فرصة منذ عودته من الإصابة عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال موسم (2014-2015)، بعدها خاض عدة تجارب خارجية على سبيل الإعارة من خلال الانتقال لصفوف بيدفيست الجنوب أفريقي وهليسنكي الفنلندي.



وشارك عمرو جمال مع فريق الأهلي، في 102 مباراة سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 10، ومع المنتخب الوطني، خاض 19 مباراة دولية، أحرز فيهما ثلاثة أهداف.

