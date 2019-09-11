رياضة

طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو جمال لمدة موسمين

تحرير:أحمد سعيد ١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤١ م
عمرو جمال
عمرو جمال
وقع عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، جاء ذلك بعد أن فسخ مهاجم المارد الأحمر تعاقده مع فريق الصفاقسي التونسي، والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد، ووقع اللاعب عقود انضمامه فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بالنادى، ومحمد مختار، مدير شؤون اللاعبين، ويسرى عرفان، المدير الإدارى للفريق.
وتعاقد طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع عمرو السيسى من النجوم، ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، ومحمود سامى من سموحة، والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق، وحسام باولو من الداخلية، كما استعار أحمد علاء من الأهلى، وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى، وأحمد داودا من الزمالك، والغينى تراورى،
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حرس الحدود يفسخ تعاقده مع بدر قشاني

بعد مرور عشرة أيام فقط من التعاقد معه، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة طارق العشري، فسخ تعاقده مع اللاعب المغربي بدر قشاني، القادم من فريق حسنية أغادير المغربي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، جاء ذلك بعد خضوع قشاني لفترة اختبار مع الفريق العسكري، لم ينجح خلالها في إقناع العشري، ولم يشارك اللاعب مع الفريق في البطولة الودية التي أقيمت الأسبوع الماضي بالجونة، والتي شارك فيها، بجانب فريق الجونة، ومصر المقاصة، وأسوان.
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محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبى الأهلى

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني، حيث طلب من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات الفريق الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة الفنية بالفيديو مساء اليوم بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني، ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
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رسميًا.. انطلاق مسابقة الدورى الممتاز 21 سبتمبر

قررت اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميًا انطلاق مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019/2020 يوم 21 سبتمبر الجارى، وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري كاملا خلال قرعة البطولة غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا، في قاعة أوجيني بفندق ماريوت بالزمالك، بحضور مندوبي أندية الدوري الـ18، وأعلنت لجنة إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري في سبتمبر الجاري عن تعيين حسام الزناتي مساعد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مديرًا للجنة المسابقات خلفًا لعامر حسين.
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أخيرًا.. الفيفا يرسل للأهلي راتب مروان محسن

تلقى مسؤولو النادي الأهلي فاكسًا رسميًا يفيد قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأيداع مبلغ 148 ألف دولار في حساب الأهلي وهو ما يعادل راتب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن فترة غيابه عن الملاعب تقريبًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي اثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية 2017. وتنص لوائح الفيفا على تحمل الأخير راتب اللاعب في حال إصابته في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا.
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الأهلي يجدد عقد حارسه بعد التألق في المونديال

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق الشباب لكرة اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية، ووقع الحارس الشاب على عقود التجديد في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ومحمد يحيى مدرب فريق الشباب، وجاء تجديد عقد حميد بعد المستوى المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا والحصول على كأس البطولة وفوزه بجائزة أفضل حارس، كما يأتي في إطار الحفاظ على العناصر المميزة لبناء فريق قوي ينافس على الفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة.
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
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