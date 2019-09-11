حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر
١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
وأشارت الشرطة المحلية في تالاهاسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أنها تحتجز حاليا المشتبه به، وأن المحققين يعملون على كشف دوافعه وملابسات الحادث، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
وتزامن الحادث مع إحياء ذكرى مرور 18 عاما، على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
وأشارت الشرطة المحلية في تالاهاسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أنها تحتجز حاليا المشتبه به، وأن المحققين يعملون على كشف دوافعه وملابسات الحادث، دون توضيح المزيد من التفاصيل.
وتزامن الحادث مع إحياء ذكرى مرور 18 عاما، على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحداث 11 سبتمبر بـ"انفجار في نوافذ العالم"، وأنه توقع آنذاك أن العالم سيطرأ عليه تغييرًا إثر ما حدث.
وأضاف ترامب، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، بمقر مبنى وزارة دفاع الأمريكية في مدينة أرلينجتون، بولاية فرجينيا: "اليوم تكرم أمتنا ثلاثة آلاف روح سُرقت مننا في الحادي من سبتمبر عام 2001، وعلى هذا الاساس لقي 184 شخص حتفه عندما سيطر تنظيم القاعدة الإرهابي على إحدى طائرات الخطوط الجوية الأمريكية وحطمها في مبنى البنتاجون".