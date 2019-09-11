إرهاب

حادث طعن بأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

١١ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إصابة عدة أشخاص في هجوم طعن بمدينة تالاهاسي في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذكرت مؤسسة "تالاهاسي التذكارية للرعاية الصحية" المحلية، حسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 5 أشخاص يتم علاجهم داخل مستشفى المؤسسة غير الهادفة للربح، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع 6 مصابين في الهجوم، وأضافت المؤسسة أن شخص واحد فقط في حالة حرجة، ومصابين اثنين في حالة عادية، بينما تعافى اثنين آخرين من جروحهما.
وأشارت الشرطة المحلية في تالاهاسي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى أنها تحتجز حاليا المشتبه به، وأن المحققين يعملون على كشف دوافعه وملابسات الحادث، دون توضيح المزيد من التفاصيل. وتزامن الحادث مع إحياء ذكرى مرور 18 عاما، على أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
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داعش

المقابر الجماعية.. إرث داعش الأسود في الرقة

منذ أيام قليلة أبلغ سكان أحد المباني في مدينة الرقة، بانبعاث رائحة كريهة من المنزل المجاور للمنزل الذي كان يستخدمه "داعش" كمدرسة لتدريب "أشبال الخلافة"، لم يطأه أحد منذ أن تم طرد المسلحين من المدينة السورية قبل عامين. وقبل أن تطأ أقدام رجال الإنقاذ الأرض اللينة للفناء، كانوا يعلمون ما كان تحته، حيث تم اكتشاف آخر مقبرة جماعية في الرقة، العاصمة السابقة لخلافة "داعش" المزعومة. في اليوم الأول من الحفر أخرجوا جثتين في غضون بضعة أيام، كان هناك ما يصل إلى 20 شخصا تقريبا، بمن فيهم نساء وأطفال، كانوا مكدسين في حفرة بحديقة الفناء.
داعش

50 % من العمليات الإرهابية في سبتمبر استهدفت مدنيين

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، مشيرا إلى وقوع 24 عملية إرهابية نفذتها 5 مجموعات إرهابية ضربت 9 دول مختلفة نتج عنها سقوط 328 شخصا ما بين قتيل ومصاب، وجاءت أفغانستان في المرتبة الأولى على المؤشر لهذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية نفذتها حركة طالبان، بنسبة 29% من عدد العمليات الكلي البالغ 24 عملية، وكان أشد هذه العمليات فتكا تلك التى وقعت يوم الاثنين الماضي وأسقطت 140 ضحية ما بين مصاب وقتيل في القرية الخضراء.
طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
الشرطة -الهولندية

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
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طالبان

بعد إلغاء المفاوضات.. طالبان تهدد ترامب: ستندم

تعهدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، بمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية في أفغانستان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف المحادثات معها، مشيرة إلى أن واشنطن ستندم على التخلي عن المفاوضات. وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد: "لدينا طريقتان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما كان الجهاد والقتال والآخر كان محادثات ومفاوضات".وأضاف "إذا أراد ترامب إيقاف المحادثات، فسنتخذ الطريقة الأولى وسيندم قريبا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "فرانس برس".
استنفار أمني في مدينة ستراسبورج الفرنسية

الدوافع مجهولة.. حادث طعن مفاجئ أمام مدرسة في فرنسا

أصيبت امرأتين، في حادث طعن، اليوم الجمعة، إثر هجوم بسكين على مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية، فيما قالت الشرطة الفرنسية، إنها أوقفت شخصا يشتبه في تنفيذه عملية الطعن في تمام الساعة 6.40 دقيقة صباح اليوم -بتوقيت باريس-، وأكدت مصادر، ان دوافع الهجوم الذي حدث فجأة وبدون مقدمات لا تزال مجهولة حتى الآن، بحسب سكاي نيوز، اتلي أوضحت أن الشخص المسلح، هاجم امرأة أمام المدرسة بسكين، ثم سدد لكمة قوية في وجه الأخرى وهرب.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

مرصد الإفتاء: «الجزيرة» منصة لتشويه معارضي الإخوان

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، في بيان له، اليوم الخميس، عن وجود بوادر حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة، ضد المراكز الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة، وأن الحملة مؤسسة على مهاجمة تلك المنظمات والشخصيات المسلمة بسبب مواقفها المعتدلة من الحكومات العربية، مؤكدا أن منصات "الجزيرة" باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية.
حمزة -بن لادن

حمزة بن لادن.. مشروع زعيم للقاعدة تعلن أمريكا نهايته

تأكيدات أمريكية بين الحين والآخر، بمقتل حمزة بن لادن، ابن مؤسس تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، كان آخرها يوم الأربعاء، على لسان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عندما رد على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عما إذا كان حمزة قد مات، قائلا: "هذا ما أفهمه.. ليس لدي تفاصيل، وإذا كان لدي فأنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتكم بها".. ومع زيادة التكهنات حول تفاصيل مقتل "الزعيم الناشئ في القاعدة" -كما تصفه الخارجية الأمريكية-، كشفت مصادر بالبنتاجون لـ"الحرة"، معلومات عن العملية التي أنهت نجل مؤسس التنظيم الذي قتل هو الآخر في عملية أمريكية.
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